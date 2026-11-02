Stasera in TV, martedì 3 novembre 2026, Rai 1 propone un appuntamento speciale con Tale e Quale Show, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla comicità con Zelig 30 – Parte seconda, Il meglio di. Rai 2 trasmette il film Un uomo sopra la legge, Rai 3 conferma Filorosso, Rete 4 propone Verità nascoste e Italia 1 sceglie il film L’uomo d’acciaio. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 torna con X Factor 2026 e Nove propone Comedy Match. Su Sky Cinema Uno è in programma il thriller Firewall – Accesso negato con Harrison Ford.

Programmi TV di martedì 3 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, eccezionalmente in onda martedì. I concorrenti tornano a trasformarsi in grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

– . Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, eccezionalmente in onda martedì. I concorrenti tornano a trasformarsi in grandi interpreti della musica italiana e internazionale. Rai 2, ore 21:20 – Un uomo sopra la legge . Action thriller con Liam Neeson. Un ex marine che vive al confine tra Stati Uniti e Messico decide di proteggere un bambino inseguito da un pericoloso cartello criminale.

– . Action thriller con Liam Neeson. Un ex marine che vive al confine tra Stati Uniti e Messico decide di proteggere un bambino inseguito da un pericoloso cartello criminale. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Antonino Monteleone conduce il programma di approfondimento dedicato alle principali vicende di attualità, attraverso inchieste, interviste e reportage.

– . Antonino Monteleone conduce il programma di approfondimento dedicato alle principali vicende di attualità, attraverso inchieste, interviste e reportage. Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste . Milo Infante approfondisce casi di cronaca e delitti irrisolti, tra ricostruzioni investigative, testimonianze e documenti.

– . Milo Infante approfondisce casi di cronaca e delitti irrisolti, tra ricostruzioni investigative, testimonianze e documenti. Canale 5, ore 21:20 – Zelig 30 – Parte seconda, Il meglio di . Michelle Hunziker e Ale & Franz accompagnano il pubblico attraverso una selezione di sketch e momenti comici dello spettacolo dedicato ai trent’anni di Zelig.

– . Michelle Hunziker e Ale & Franz accompagnano il pubblico attraverso una selezione di sketch e momenti comici dello spettacolo dedicato ai trent’anni di Zelig. Italia 1, ore 21:28 – L’uomo d’acciaio . Henry Cavill interpreta Superman nel film diretto da Zack Snyder, che racconta le origini del supereroe e la sua prima grande sfida per salvare la Terra.

– . Henry Cavill interpreta Superman nel film diretto da Zack Snyder, che racconta le origini del supereroe e la sua prima grande sfida per salvare la Terra. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce il talk politico con ospiti, interviste, analisi e approfondimenti sull’attualità nazionale e internazionale.

– . Giovanni Floris conduce il talk politico con ospiti, interviste, analisi e approfondimenti sull’attualità nazionale e internazionale. TV8, ore 21:30 – X Factor 2026 – La gara . Appuntamento in chiaro con il talent musicale, tra le esibizioni dei concorrenti, i giudizi della giuria e la competizione dei Live.

– . Appuntamento in chiaro con il talent musicale, tra le esibizioni dei concorrenti, i giudizi della giuria e la competizione dei Live. Nove, in seconda serata – Comedy Match . Il programma comico torna con le sfide di improvvisazione tra artisti, chiamati a confrontarsi attraverso giochi, battute e prove.

– . Il programma comico torna con le sfide di improvvisazione tra artisti, chiamati a confrontarsi attraverso giochi, battute e prove. Rai 4, ore 21:20 – Your Lucky Day . Thriller ambientato in un minimarket, dove un biglietto della lotteria vincente scatena una situazione di violenza e ricatti.

– . Thriller ambientato in un minimarket, dove un biglietto della lotteria vincente scatena una situazione di violenza e ricatti. Rai 5, ore 21:19 – Santa Lucia . Film drammatico che racconta il ritorno a Napoli di uno scrittore non vedente dopo quarant’anni di lontananza.

– . Film drammatico che racconta il ritorno a Napoli di uno scrittore non vedente dopo quarant’anni di lontananza. Rai Movie, ore 21:10 – Non così vicino. Tom Hanks interpreta un uomo burbero e solitario la cui esistenza cambia dopo l’arrivo di una nuova famiglia nel quartiere.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone alle 21:30 una nuova puntata di Tale e Quale Show 2026, il varietà musicale condotto da Carlo Conti. Il programma cambia eccezionalmente giorno di messa in onda e approda al martedì con un nuovo appuntamento della sedicesima edizione.

La competizione continua con undici concorrenti impegnati a trasformarsi in alcuni dei più celebri protagonisti della musica italiana e internazionale. Ogni esibizione richiede una preparazione accurata, che comprende lo studio della voce, della gestualità e della presenza scenica dell’artista assegnato.

I partecipanti lavorano con vocal coach, coreografi, truccatori e costumisti per cercare di riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche degli interpreti originali. La sfida non riguarda soltanto la somiglianza fisica, ma soprattutto la capacità di restituire lo stile e la personalità musicale dei cantanti imitati.

Le performance vengono sottoposte al giudizio della giuria e contribuiscono ad aggiornare la classifica. Con l’avvicinarsi delle fasi conclusive, ogni punteggio diventa più importante per determinare le posizioni dei concorrenti.

Accanto alla competizione trovano spazio momenti di spettacolo, ironia e confronto, elementi che caratterizzano da anni il programma condotto da Carlo Conti.

Prima del varietà, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. Alle 00:15 è previsto Porta a Porta – Tg1 Speciale Midterm 2026, dedicato alle elezioni americane di metà mandato e al loro significato politico.

Stasera su Canale 5: Zelig 30 – Parte seconda, Il meglio di

Canale 5 dedica la prima serata a Zelig 30 – Parte seconda, Il meglio di, in onda dalle 21:20. Lo spettacolo celebra i trent’anni del celebre programma comico attraverso una selezione delle esibizioni e dei momenti più divertenti.

Alla conduzione ritroviamo Michelle Hunziker e Ale & Franz, protagonisti di uno spettacolo che ripercorre la storia di uno dei format più importanti della comicità televisiva italiana.

Il programma propone sketch, monologhi, personaggi e situazioni che hanno contribuito a rendere popolare Zelig, alternando la comicità di artisti affermati a quella di interpreti appartenenti a generazioni differenti.

Tra gli elementi caratteristici della trasmissione figurano la comicità surreale, gli equivoci, le imitazioni e l’osservazione ironica della vita quotidiana. La varietà degli stili permette allo spettacolo di rivolgersi a un pubblico ampio, capace di riconoscersi in linguaggi e sensibilità diversi.

Questa puntata propone una raccolta dei momenti più significativi della seconda parte delle celebrazioni, recuperando le performance che hanno maggiormente caratterizzato il programma.

Prima dello spettacolo, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Dopo mezzanotte è previsto X-Style, dedicato a moda, bellezza e tendenze.

Stasera su Rai 2: Un uomo sopra la legge

Rai 2 trasmette alle 21:20 Un uomo sopra la legge, film d’azione del 2021 diretto da Robert Lorenz, con Liam Neeson, Jacob Perez e Katheryn Winnick.

Il protagonista è Jim Hanson, un ex marine rimasto vedovo che vive in un ranch al confine tra Arizona e Messico. L’uomo conduce un’esistenza solitaria e si trova ad affrontare problemi economici che rischiano di costringerlo ad abbandonare la proprietà.

La sua vita cambia quando incontra Rosa e il figlio Miguel, in fuga dal Messico e inseguiti da un gruppo di criminali legati a un cartello della droga. La donna cerca disperatamente di mettere in salvo il bambino, ma la situazione precipita durante uno scontro a fuoco.

Prima di morire, Rosa affida Miguel a Jim, chiedendogli di accompagnarlo a Chicago, dove vivono alcuni familiari. L’ex marine accetta inizialmente con riluttanza, ma comprende rapidamente che il ragazzo è in grave pericolo.

I due intraprendono così un viaggio attraverso gli Stati Uniti, inseguiti da uomini determinati a vendicarsi. Nel corso della fuga, Jim e Miguel imparano progressivamente a conoscersi e sviluppano un legame basato sulla fiducia.

Il film unisce azione e racconto umano, soffermandosi sul bisogno di protezione, sulla responsabilità e sulla possibilità di ritrovare uno scopo anche dopo una perdita dolorosa.

Alle 23:15, Rai 2 propone Il Club – Canzoni sotto la pelle, con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. La puntata ospita Ditonellapiaga ed Emma Nolde, impegnate in un confronto con i giovani su identità, aspettative e libertà personale.

Stasera su Rai 3: Filorosso

Rai 3 propone alle 21:15 una nuova puntata di Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone.

La trasmissione torna ad affrontare i principali avvenimenti politici, economici e sociali attraverso reportage, interviste e testimonianze. L’obiettivo è ricostruire le vicende che segnano l’attualità, cercando di approfondirne cause, responsabilità e conseguenze.

Il racconto alterna servizi realizzati sul territorio a confronti con gli ospiti, dando spazio a informazioni e punti di vista differenti. Particolare attenzione viene dedicata alle questioni che interessano direttamente i cittadini e ai temi al centro del dibattito pubblico.

Il programma mantiene un taglio giornalistico e investigativo, utilizzando immagini, documenti e testimonianze per costruire approfondimenti capaci di andare oltre il racconto immediato delle notizie.

Prima dell’appuntamento, Rai 3 trasmette Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole. In seconda serata è previsto TG3 Linea Notte.

Stasera su Rete 4: Verità nascoste

Rete 4 propone dalle 21:30 Verità nascoste, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante, dedicato ai casi di cronaca e ai delitti che continuano a sollevare interrogativi.

La trasmissione affronta le vicende attraverso ricostruzioni investigative, testimonianze, documenti e interventi di esperti, cercando di distinguere gli elementi accertati dalle ipotesi ancora al vaglio degli investigatori.

Al centro del racconto trovano spazio le storie delle vittime e delle loro famiglie, insieme agli sviluppi giudiziari e agli aspetti meno conosciuti delle indagini.

Il programma propone un confronto sui casi trattati, approfondendo le contraddizioni e le domande ancora prive di risposta.

Stasera su Italia 1: L’uomo d’acciaio

Italia 1 trasmette alle 21:28 L’uomo d’acciaio, film del 2013 diretto da Zack Snyder e interpretato da Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner e Russell Crowe.

La storia racconta le origini di Superman, uno dei supereroi più celebri dell’universo DC Comics. Sul pianeta Krypton, ormai vicino alla distruzione, lo scienziato Jor-El decide di salvare il figlio appena nato inviandolo sulla Terra.

Il bambino viene accolto da Jonathan e Martha Kent, una coppia di agricoltori del Kansas, che lo cresce con il nome di Clark Kent. Durante l’infanzia, Clark scopre progressivamente di possedere capacità straordinarie, ma fatica a comprendere quale debba essere il proprio ruolo nel mondo.

Diventato adulto, cerca di ricostruire le proprie origini e di capire il significato dei poteri che lo rendono diverso dagli altri esseri umani. La sua ricerca viene però interrotta dall’arrivo del generale Zod, un sopravvissuto di Krypton deciso a ricostruire la propria civiltà sulla Terra.

Clark deve così scegliere se nascondere ancora la propria identità oppure utilizzare le sue capacità per difendere l’umanità. La battaglia contro Zod mette alla prova non soltanto la sua forza, ma anche i principi morali trasmessi dai genitori adottivi.

Il film propone una rilettura delle origini di Superman, con particolare attenzione al conflitto tra appartenenza, identità e responsabilità. Alle 00:03 Italia 1 prosegue con The Flash, un’altra avventura cinematografica dell’universo DC.

Stasera su TV8: X Factor 2026

TV8 dedica la prima serata di martedì 3 novembre 2026 a X Factor – La gara, proponendo in chiaro un nuovo appuntamento con il talent musicale.

La competizione è entrata nella fase dei Live Show, durante la quale i concorrenti devono confrontarsi con esibizioni dal vivo, giudizi della giuria e preferenze del pubblico.

Ogni artista cerca di mostrare la propria personalità musicale attraverso brani e arrangiamenti pensati per valorizzarne voce, interpretazione e capacità di stare sul palcoscenico.

La gara diventa progressivamente più impegnativa perché i concorrenti devono dimostrare non soltanto talento, ma anche continuità e capacità di affrontare generi musicali differenti.

La puntata propone così nuove performance e momenti di confronto, con le scelte dei giudici che contribuiscono a definire l’andamento della competizione.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 3 novembre 2026 spiccano Un uomo sopra la legge su Rai 2, L’uomo d’acciaio su Italia 1, Your Lucky Day su Rai 4, Santa Lucia su Rai 5 e Non così vicino su Rai Movie.

Il canale 20 propone Bastille Day – Il colpo del secolo, mentre Iris trasmette Sentieri selvaggi, uno dei western più importanti della storia del cinema americano.

TwentySeven sceglie Un poliziotto alle elementari, commedia con Arnold Schwarzenegger, mentre Cine34 propone Andiamo a quel paese, con Ficarra e Picone.

Per chi preferisce il fantasy, Italia 2 trasmette Dragonheart, mentre La5 propone Sex and the City, commedia sentimentale dedicata alle quattro celebri amiche di New York.

In seconda serata Rai 4 trasmette Redux Redux, thriller fantascientifico nel quale una donna attraversa universi paralleli inseguendo il responsabile della morte della figlia.

I film su Sky Cinema martedì 3 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Firewall – Accesso negato. Thriller diretto da Richard Loncraine, con Harrison Ford, Paul Bettany e Virginia Madsen. Jack Stanfield, responsabile della sicurezza informatica di una banca, viene ricattato da un gruppo criminale che prende in ostaggio la sua famiglia e lo costringe a tentare una rapina informatica.

Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Così è la vita. Commedia diretta e interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Massimo Venier. Un detenuto riesce a fuggire prendendo in ostaggio un poliziotto e un automobilista, dando inizio a un viaggio pieno di imprevisti, equivoci e situazioni surreali.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – C’era una volta a New York. Film drammatico diretto da James Gray, con Marion Cotillard, Joaquin Phoenix e Jeremy Renner. Nel 1921, due sorelle polacche arrivano negli Stati Uniti in cerca di una vita migliore, ma le difficoltà dell’immigrazione le costringono a separarsi.

Sky Cinema Stories, ore 23:15 – Casa Howard. Film diretto da James Ivory, con Emma Thompson, Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Ambientato nell’Inghilterra edoardiana, racconta le relazioni tra famiglie appartenenti a classi sociali differenti.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Matt Damon torna nei panni di Jason Bourne, ex agente della CIA deciso a ricostruire la propria identità. Il film diretto da Paul Greengrass segue una nuova serie di inseguimenti e rivelazioni legate ai programmi segreti dell’intelligence americana.

Sky Cinema Collection, ore 23:15 – Jason Bourne. Quinto capitolo cinematografico della saga, con Matt Damon e Alicia Vikander. Il protagonista torna in azione dopo aver scoperto nuove informazioni sul proprio passato e sul ruolo della CIA nella sua trasformazione in agente segreto.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il mistero della casa del tempo. Fantasy diretto da Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett. Un bambino orfano si trasferisce dallo zio e scopre che la sua abitazione nasconde un mondo di magia, incantesimi e misteri.

Sky Cinema Family, ore 22:50 – Paddington. Film per famiglie dedicato al celebre orsetto proveniente dal Perù, che arriva a Londra e viene accolto dalla famiglia Brown, affrontando una serie di avventure comiche e impreviste.