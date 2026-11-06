Stasera in TV, sabato 7 novembre 2026, Rai 1 propone la sesta puntata di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 conferma l’appuntamento con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette due nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles, Rai 3 torna con Sapiens – Un solo pianeta, Rete 4 propone il thriller 3 Days to Kill e Italia 1 sceglie il fantasy Animali fantastici e dove trovarli. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 dedica la serata alle qualifiche del Gran Premio di San Paolo di Formula 1 e Nove propone Accordi & disaccordi. Tra le proposte cinematografiche spiccano inoltre Jurassic Park, The Equalizer 2 – Senza perdono e Flavia De Luce – Una piccola Sherlock Holmes sui canali Sky Cinema.

Programmi TV di sabato 7 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle 2026 . Milly Carlucci conduce il sesto appuntamento del dance show, con nuove coreografie, sfide tra i concorrenti e i giudizi della giuria.

– . Milly Carlucci conduce il sesto appuntamento del dance show, con nuove coreografie, sfide tra i concorrenti e i giudizi della giuria. Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles – Zona d’impatto . Terzo episodio della serie con Shemar Moore. Un ex ingegnere aerospaziale apre il fuoco su una superstrada, ferendo numerose persone e costringendo la squadra speciale a intervenire.

– . Terzo episodio della serie con Shemar Moore. Un ex ingegnere aerospaziale apre il fuoco su una superstrada, ferendo numerose persone e costringendo la squadra speciale a intervenire. Rai 2, ore 22:10 – S.W.A.T. Exiles – Fare luce . Nel quarto episodio, Hondo e la Squadra 44 devono rispondere delle conseguenze di un’operazione terminata con la morte di una donna.

– . Nel quarto episodio, Hondo e la Squadra 44 devono rispondere delle conseguenze di un’operazione terminata con la morte di una donna. Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta . Mario Tozzi ripercorre il viaggio di Ulisse nel Mediterraneo, confrontando il racconto dell’Odissea con la geografia e le conoscenze scientifiche.

– . Mario Tozzi ripercorre il viaggio di Ulisse nel Mediterraneo, confrontando il racconto dell’Odissea con la geografia e le conoscenze scientifiche. Rete 4, ore 21:32 – 3 Days to Kill . Thriller d’azione con Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Un agente della CIA malato accetta un’ultima missione nella speranza di ottenere un farmaco sperimentale.

– . Thriller d’azione con Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Un agente della CIA malato accetta un’ultima missione nella speranza di ottenere un farmaco sperimentale. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales 2026 . Nuovo appuntamento con il talent show, tra numeri musicali, acrobazie, comicità e concorrenti pronti a conquistare i giudici.

– . Nuovo appuntamento con il talent show, tra numeri musicali, acrobazie, comicità e concorrenti pronti a conquistare i giudici. Italia 1, ore 21:24 – Animali fantastici e dove trovarli . Fantasy con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler e Colin Farrell, ambientato nella New York del 1926.

– . Fantasy con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler e Colin Farrell, ambientato nella New York del 1926. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini conduce il programma dedicato all’attualità, alla cultura e ai principali avvenimenti della settimana.

– . Massimo Gramellini conduce il programma dedicato all’attualità, alla cultura e ai principali avvenimenti della settimana. TV8, dalle ore 21:00 – Formula 1 – Gran Premio di San Paolo: qualifiche . Appuntamento con le qualifiche sul circuito di Interlagos, accompagnate dagli approfondimenti di F1 Paddock Live.

– . Appuntamento con le qualifiche sul circuito di Interlagos, accompagnate dagli approfondimenti di F1 Paddock Live. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . Luca Sommi e Andrea Scanzi propongono una nuova puntata del programma di confronto politico e sociale.

– . Luca Sommi e Andrea Scanzi propongono una nuova puntata del programma di confronto politico e sociale. Rai 4, ore 21:20 – The Good Neighbor . Thriller con Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank. Due amici si ritrovano coinvolti in una vicenda inquietante dopo un incidente mortale.

– . Thriller con Jonathan Rhys Meyers e Luke Kleintank. Due amici si ritrovano coinvolti in una vicenda inquietante dopo un incidente mortale. Rai 5, ore 21:20 – Memorie di Adriano. Spettacolo teatrale ispirato all’opera di Marguerite Yourcenar, dedicato alla figura dell’imperatore romano.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle 2026

Rai 1 propone alle 21:30 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026, il varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La competizione prosegue con i tredici personaggi famosi protagonisti dell’edizione, affiancati dai rispettivi maestri di ballo.

Con il trascorrere delle settimane, la gara diventa sempre più impegnativa. Le coppie devono dimostrare i miglioramenti ottenuti durante le prove e affrontare coreografie che richiedono maggiore precisione tecnica, coordinazione e capacità interpretativa.

Il programma continua a mettere alla prova i concorrenti attraverso stili di danza differenti, dal tango alla rumba, passando per il valzer, il cha cha cha e i ritmi più coinvolgenti della danza latinoamericana.

A valutare le performance torna la giuria composta da Carolyn Smith, Barbara d’Urso, Alberto Matano, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

I giudizi contribuiscono a determinare la classifica, ma diventano anche occasione di confronto tra concorrenti e giurati. Ogni esibizione può modificare gli equilibri della competizione, soprattutto in una fase nella quale le coppie stanno cercando di consolidare la propria posizione.

Accanto agli aspetti tecnici rimane centrale il racconto personale dei protagonisti. Le prove, le difficoltà e il rapporto con i maestri diventano parte integrante dello spettacolo, mostrando il percorso di persone che si confrontano con una disciplina spesso lontana dalla propria esperienza professionale.

La serata prevede anche un nuovo appuntamento con Ballando on the Road, il progetto dedicato alla scoperta di talenti nel mondo della danza.

Prima del programma, Rai 1 trasmette L’Eredità, il Tg1 e Affari Tuoi. La puntata di Ballando con le Stelle si prolunga fino a tarda serata.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales 2026

Canale 5 conferma la sfida del sabato sera con Tu sì que vales 2026, in programma dalle 21:20. Lo spettacolo continua a proporre concorrenti provenienti da discipline artistiche molto diverse, accomunati dal desiderio di dimostrare il proprio talento davanti al pubblico.

Alla conduzione figurano Elisabetta Canalis, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre la giuria è composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Il programma alterna esibizioni musicali, numeri acrobatici, danza, illusionismo e comicità. Ogni partecipante cerca di distinguersi attraverso una performance capace di suscitare sorpresa, divertimento oppure emozione.

Uno degli elementi caratteristici dello show è proprio la varietà delle storie personali. Accanto agli artisti professionisti trovano spazio persone che hanno coltivato una passione per anni, spesso lontano dai palcoscenici più importanti.

I giudici commentano le performance attraverso valutazioni e confronti, contribuendo a creare momenti di spettacolo anche al termine delle esibizioni. La presenza di Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto aggiunge una componente di ironia, mentre Maria De Filippi e Rudy Zerbi approfondiscono gli aspetti legati alla preparazione artistica.

La trasmissione continua così a puntare sulla combinazione tra talento, intrattenimento e coinvolgimento emotivo, cercando di conquistare un pubblico di età differenti.

Prima del talent, Canale 5 propone Caduta Libera, il Tg5 e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: S.W.A.T. Exiles

Rai 2 trasmette alle 21:20 due nuovi episodi in prima visione di S.W.A.T. Exiles, la serie poliziesca con Shemar Moore nel ruolo di Daniel Hondo Harrelson.

La storia prosegue seguendo il lavoro della Squadra 44, composta da giovani agenti che devono imparare a collaborare sotto la guida di Hondo. Il protagonista si trova ad affrontare una nuova fase della propria carriera, nella quale l’esperienza maturata sul campo diventa fondamentale per preparare la squadra a operazioni sempre più rischiose.

Nel terzo episodio, intitolato Zona d’impatto, un ex ingegnere aerospaziale, Walter Kovic, apre improvvisamente il fuoco su una superstrada, ferendo otto persone.

La S.W.A.T. viene immediatamente mobilitata per individuare il responsabile e impedirgli di compiere altri attacchi. La situazione richiede una risposta rapida e coordinata, mentre gli agenti cercano di comprendere le motivazioni dell’uomo e prevederne le mosse.

Alle 22:10 segue il quarto episodio, Fare luce. Hondo e i componenti della Squadra 44 devono rispondere delle conseguenze di un’operazione durante la quale una donna è stata uccisa.

Hondo sostiene che la vittima fosse armata, ma la ricostruzione dell’intervento solleva interrogativi. La squadra deve così confrontarsi con l’importanza della responsabilità individuale e con la necessità di chiarire quanto accaduto.

La serie intreccia azione e rapporti personali, mettendo al centro il tema della fiducia tra colleghi e il difficile equilibrio tra l’utilizzo della forza e il rispetto delle procedure.

Al termine degli episodi, alle 23:00, Rai 2 propone Sabato al 90°, con risultati e approfondimenti dedicati al campionato di calcio.

Stasera su Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta

Rai 3 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto dal geologo Mario Tozzi.

La serata è dedicata a un viaggio affascinante tra mito e realtà geografica: il ritorno di Ulisse nel Mediterraneo, così come viene raccontato nell’Odissea.

Il programma cerca di ricostruire le possibili tappe del viaggio dell’eroe greco, confrontando le descrizioni contenute nel poema omerico con le caratteristiche dei luoghi, le rotte marittime e le conoscenze storiche e scientifiche.

Le vicende di Ulisse diventano così il punto di partenza per esplorare la geografia del Mediterraneo e il rapporto tra le antiche civiltà e l’ambiente naturale.

Mario Tozzi accompagna il pubblico attraverso paesaggi e territori legati alla tradizione classica, cercando di comprendere quanto delle narrazioni mitologiche possa essere collegato a luoghi e fenomeni realmente esistenti.

La puntata mette inoltre in evidenza come il mito abbia contribuito a costruire la memoria culturale delle popolazioni mediterranee, tramandando racconti nei quali si intrecciano osservazione della natura, viaggi e immaginazione.

Prima del programma, Rai 3 propone Blob e L’Elefante.

Stasera su Rete 4: 3 Days to Kill

Rete 4 trasmette alle 21:32 3 Days to Kill, thriller d’azione del 2014 diretto da McG e interpretato da Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld e Connie Nielsen.

Il protagonista è Ethan Renner, un esperto agente della CIA che ha dedicato gran parte della propria vita a missioni pericolose, sacrificando il rapporto con la moglie e la figlia.

Quando scopre di essere gravemente malato, Ethan decide di lasciare il lavoro e trascorrere il tempo che gli rimane accanto alla famiglia, cercando di recuperare un legame ormai compromesso.

Il suo progetto viene però interrotto dall’arrivo di una misteriosa agente, che gli propone di partecipare a un’ultima operazione in cambio di un farmaco sperimentale potenzialmente capace di prolungargli la vita.

L’incarico consiste nel rintracciare un pericoloso terrorista, ma la missione si rivela presto più complessa del previsto. Ethan deve affrontare inseguimenti, scontri e situazioni rischiose, mentre cerca contemporaneamente di ricostruire il rapporto con la figlia adolescente.

Il film mescola azione e dramma familiare, raccontando il conflitto tra responsabilità professionale e desiderio di recuperare gli affetti.

In seconda serata, intorno alle 23:50, Rete 4 propone Sleepers, film drammatico con Robert De Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt e Dustin Hoffman.

Stasera su Italia 1: Animali fantastici e dove trovarli

Italia 1 trasmette alle 21:24 Animali fantastici e dove trovarli, film fantasy del 2016 diretto da David Yates e ambientato nell’universo narrativo creato da J.K. Rowling.

La storia si svolge nella New York del 1926. Il protagonista è Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, un giovane magizoologo britannico che arriva negli Stati Uniti portando con sé una valigia apparentemente ordinaria.

Al suo interno si nasconde però un ambiente magico popolato da creature straordinarie, alcune delle quali rischiano di provocare il caos se entrano in contatto con il mondo degli esseri umani.

Durante il soggiorno a New York, un incidente provoca la fuga di diversi animali fantastici. Newt deve recuperarli prima che la loro presenza venga scoperta dalle autorità magiche americane.

Nel corso dell’avventura incontra Jacob Kowalski, un uomo privo di poteri magici che sogna di aprire una panetteria, e le sorelle Tina e Queenie Goldstein, coinvolte nelle indagini sugli strani avvenimenti che stanno sconvolgendo la città.

Intanto, una misteriosa forza distruttiva minaccia New York, mentre il mondo della magia deve confrontarsi con tensioni politiche e con il pericolo rappresentato da un potente mago oscuro.

Il film amplia l’universo cinematografico di Harry Potter, raccontando una storia ambientata molti decenni prima delle avventure del giovane mago di Hogwarts.

Accanto a Eddie Redmayne figurano Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell ed Ezra Miller.

In seconda serata, Italia 1 prosegue con Transformers 4 – L’era dell’estinzione, diretto da Michael Bay e interpretato da Mark Wahlberg.

Stasera su La7: In altre parole

La7 propone dalle 20:35 una nuova puntata di In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini.

La trasmissione affronta i principali fatti della settimana attraverso conversazioni, interviste e approfondimenti, alternando temi politici, culturali e sociali.

La formula si distingue per un linguaggio che cerca di superare il confronto politico più acceso, privilegiando riflessioni e racconti capaci di offrire interpretazioni differenti degli avvenimenti.

Nel corso della serata trovano spazio personalità provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo, insieme a interventi dedicati ai comportamenti e alle contraddizioni della società contemporanea.

Il programma combina momenti più seri con osservazioni ironiche, mantenendo uno stile narrativo riconoscibile.

In seconda serata, La7 propone Uozzap, con una selezione di momenti televisivi e contenuti d’intrattenimento.

Stasera su TV8: Formula 1, qualifiche del Gran Premio di San Paolo

TV8 dedica la serata di sabato 7 novembre 2026 alla Formula 1, con le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, disputato sul circuito brasiliano di Interlagos.

La programmazione comprende F1 Paddock Live Pre Qualifiche, previsto dalle 21:00, seguito dalle qualifiche che determinano le posizioni sulla griglia di partenza della gara.

Il circuito di Interlagos è uno dei tracciati più conosciuti del campionato mondiale, caratterizzato da curve impegnative, cambi di pendenza e condizioni meteorologiche spesso imprevedibili.

I piloti devono trovare il giusto equilibrio tra velocità sul giro singolo e controllo della monoposto, cercando di ottenere un risultato che consenta loro di partire nelle prime posizioni.

Al termine delle qualifiche, F1 Paddock Live Post Qualifiche propone analisi e commenti sui risultati, con particolare attenzione alle prestazioni delle principali scuderie.

La serata di TV8 prosegue successivamente con X Factor 2026, il talent musicale che continua a seguire il percorso dei concorrenti nella fase dei Live Show.

Stasera sul Nove: Accordi & disaccordi

Nove trasmette dalle 21:30 una nuova puntata di Accordi & disaccordi, il programma di approfondimento e confronto dedicato all’attualità politica e sociale.

La trasmissione, con Luca Sommi e Andrea Scanzi, propone interviste e dibattiti sui principali avvenimenti della settimana, mettendo a confronto interpretazioni e sensibilità differenti.

Il racconto affronta questioni politiche ed economiche, cercando di approfondire le conseguenze delle decisioni istituzionali e i temi che alimentano il dibattito pubblico.

Attraverso il dialogo tra ospiti e conduttori, il programma costruisce una riflessione sui fatti più discussi, alternando analisi e commenti.

Prima dell’appuntamento, Nove propone Little Big Italy e Cash or Trash – Chi offre di più?.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di sabato 7 novembre 2026 spiccano 3 Days to Kill su Rete 4, Animali fantastici e dove trovarli su Italia 1, The Good Neighbor su Rai 4, Piedone lo sbirro su Rai Movie e Al vertice della tensione su Iris.

Piedone lo sbirro, diretto da Steno, è uno dei titoli più conosciuti della carriera di Bud Spencer. Il protagonista è il commissario Rizzo, poliziotto napoletano dai metodi poco ortodossi che cerca di contrastare la criminalità cittadina anche quando i superiori ostacolano le sue iniziative.

Su Iris, Al vertice della tensione propone invece un thriller politico con Ben Affleck e Morgan Freeman. L’agente Jack Ryan si trova a dover impedire un attentato capace di provocare un conflitto nucleare tra Stati Uniti e Russia.

TwentySeven trasmette La papessa, film storico dedicato alla leggendaria vicenda di Giovanna, una giovane donna che avrebbe assunto un’identità maschile per accedere al sapere e alla carriera ecclesiastica.

Su La7Cinema va in onda 007 – Bersaglio mobile, con Roger Moore nei panni dell’agente segreto James Bond, mentre Cine34 propone Spaghetti a mezzanotte, commedia con Lino Banfi e Barbara Bouchet.

Per chi preferisce l’horror, Italia 2 trasmette Halloween Kills, film nel quale Laurie Strode e gli abitanti di Haddonfield devono affrontare nuovamente il serial killer Michael Myers.

La5 propone Rosamunde Pilcher: Ti troverò, Cielo sceglie il thriller Una figlia di troppo e TV2000 trasmette Remi, racconto avventuroso dedicato alla ricerca delle proprie origini.

I film su Sky Cinema sabato 7 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Flavia De Luce – Una piccola Sherlock Holmes. Film investigativo tratto dai romanzi di Alan Bradley. La protagonista è Flavia, un’undicenne appassionata di chimica e misteri che vive nell’Inghilterra degli anni Cinquanta. Quando si verifica un delitto, la ragazzina decide di mettere alla prova il proprio talento investigativo, cercando indizi e affrontando situazioni più complicate del previsto.

Sky Cinema Uno, ore 22:55 – The Rock. Action thriller diretto da Michael Bay, con Sean Connery, Nicolas Cage ed Ed Harris. Un generale americano occupa l’ex carcere di Alcatraz e minaccia di colpire San Francisco con armi chimiche. Per fermarlo, un esperto dell’FBI deve collaborare con un ex detenuto che conosce i segreti della prigione.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Rapito. Film diretto da Marco Bellocchio con Enea Sala, Paolo Pierobon e Barbara Ronchi. La storia ricostruisce il caso di Edgardo Mortara, bambino ebreo sottratto alla propria famiglia nella Bologna del 1858 per essere cresciuto secondo la religione cattolica. La vicenda mette al centro il rapporto tra potere religioso, famiglia e libertà individuale.

Sky Cinema Stories, ore 23:30 – Il mio nome è Nessuno. Western diretto da Tonino Valerii, con Terence Hill ed Henry Fonda. Un giovane pistolero ammira un leggendario eroe del West ormai intenzionato a ritirarsi e cerca di convincerlo ad affrontare un’ultima impresa memorabile.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic Park. Il celebre film diretto da Steven Spielberg, con Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Un miliardario realizza un parco abitato da dinosauri ricreati attraverso l’ingegneria genetica, ma un guasto ai sistemi di sicurezza trasforma l’isola in un luogo estremamente pericoloso.

Sky Cinema Collection, ore 23:25 – Il mondo perduto – Jurassic Park. Secondo capitolo della saga, ancora diretto da Steven Spielberg. Una spedizione scientifica raggiunge un’isola sulla quale i dinosauri continuano a vivere liberamente, mentre un’organizzazione cerca di catturarli per sfruttarli commercialmente.