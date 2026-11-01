Sabato 31 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2026. La trasmissione, guidata da Milly Carlucci, è stata proposta alle ore 21:30 circa. In giuria, per commentare le esibizioni, hanno presenziato Alberto Matano, Barbara D’Urso, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Ballando con le stelle 2026 quinta puntata, la protesta di Anna Safroncik

Ad aprire la gara è stata Anna Safroncik con Leonardo Lini, che hanno eseguito un samba. La loro performance ha ottenuto 33 punti, con critiche rivolte all’attrice per non essere riuscita ad andare a tempo. Safroncik, a inizio esibizione, ha dovuto affrontare un imprevisto: una bretella del vestito si è sganciata e, a suo dire, questo l’ha penalizzata fortemente, al punto da richiedere di poter scendere nuovamente in pista.

36, invece, i punti totalizzati da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Il tango argentino ha proposta la giuria, che tuttavia ha invitato il conduttore a uscire dal personaggio e mostrare il suo lato più privato. Il primo momento di tensione è coinciso con il giudizio di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, autori di un charleston da 42 punti. Tutti i giudici hanno speso parole positive ma non Mariotto, che ha invitato Perotti a realizzare delle coreografie più provocanti. Un desiderio, questo, non condiviso da Smith, che ha tenuto a sottolineare che non tutte le coreografie debbano essere necessariamente sensuali o provocanti.

Le polemiche D’Urso-La Rocca

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2026 hanno gareggiato Andy Diaz e Gioia Giovanatti, autori di un tango. Molto positivi i commenti dei giudici, con l’invito di Smith a curare maggiormente la postura. I due hanno ricevuto ben 40 punti.

Bocciatura totale, invece, per Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Il valzer non ha convinto i giurati, che hanno evidenziato i numerosi errori del cantautore, che ha ottenuto solamente 18 punti. Decisamente diverso l’esito dello slow fox di Monica Guerritore e Luca Urso, che ha ricevuto la standing ovation del pubblico ma le critiche di Zazzaroni e Mariotto, che non hanno apprezzato particolarmente la scelta di rendere lo slow fox cupo. 36 i punti ricevuti.

Successo, invece, per la coppia Alessandro Matri-Giada Lini, autori di un cha cha da 46 punti, che sono diventati 66 grazie al bonus dovuto alla vittoria del precedente appuntamento. Freestyle con annesse le solite polemiche per Ornella Muti e Pasquale La Rocca. D’Urso ha evidenziato qualche errore, ma ha chiesto di non essere coinvolta più nella querelle con la coppia. La Rocca, invece, ha messo in dubbio la veridicità dei giudizi della giurata. Ai due, alla fine, sono andati 46 punti. Non sono mancate delle tensioni fra D’Urso e Mariotto. La prima ha definito il secondo un “cafone” per aver interrotto il suo intervento. Il secondo, a questo punto, ha controbattuto definendo la conduttrice una “poveraccia“.

Ballando con le stelle 2026 quinta puntata, eliminato Eugenio Finardi

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2026, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli hanno ottenuto 41 punti con il boogie. Ben 47, invece, i punti assegnati a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno firmato il terzo tango della serata. Infine, sia Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina che Manuela Moreno con Carlo Aloia hanno ricevuto 34 punti: i primi hanno eseguito un paso doble, i secondi hanno firmato un cha cha.

La ballerina per una notte Serena Autieri ha ricevuto 60 punti di Tesoretto, suddiviso in tre parti uguali fra Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. La prima ha premiato Guerritore-Urso, la seconda ha dato il bonus a Fialdini-Pernice mentre la terza ha assegnato i punti a Diaz-Giovanatti. I voti della giuria e quelli del pubblico a casa hanno contribuito a formare una classifica finale, che ha mandato al ballottaggio finale Eugenio Finardi e Jimmy Ghione. Il cantautore, alla fine, è stato eliminato. La vittoria, invece, è andata a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.