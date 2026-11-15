Stasera in TV lunedì 16 novembre 2026, Rai 1 propone 177 giorni – Il rapimento di Farouk, mentre Canale 5 trasmette Grande Fratello Vip. Rai 2 punta su Enrico Brignano con Innamorato perso, Rai 3 torna con Lo Stato delle Cose e Rete 4 conferma Quarta Repubblica. Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals, La7 propone The Apprentice – Alle origini di Trump, TV8 torna con GialappaShow e Nove sceglie Little Big Italy. Su Sky Cinema Uno spazio all’azione con Ballerina.

Programmi TV di lunedì 16 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – 177 giorni – Il rapimento di Farouk. Debutta la fiction diretta da Carlo Carlei, dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda. In onda i primi due episodi.

Debutta la fiction diretta da Carlo Carlei, dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda. In onda i primi due episodi. Rai 2, ore 21:20 – Innamorato perso. Enrico Brignano affronta con ironia il tema dell’amore, dalle relazioni sentimentali ai rapporti familiari e all’amicizia.

Enrico Brignano affronta con ironia il tema dell’amore, dalle relazioni sentimentali ai rapporti familiari e all’amicizia. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti approfondisce i principali fatti politici, sociali e di cronaca.

Massimo Giletti approfondisce i principali fatti politici, sociali e di cronaca. Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk dedicato alla politica e all’economia.

Nicola Porro conduce il talk dedicato alla politica e all’economia. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Ilary Blasi conduce la diciannovesima puntata del reality, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste.

Ilary Blasi conduce la diciannovesima puntata del reality, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. Italia 1, ore 20:25 – Nitto ATP Finals. Da Torino, la sfida di tennis tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, seguita dagli approfondimenti sportivi.

Da Torino, la sfida di tennis tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, seguita dagli approfondimenti sportivi. La7, ore 21:15 – The Apprentice – Alle origini di Trump. Sebastian Stan interpreta il giovane Donald Trump nel film di Ali Abbasi dedicato alla sua ascesa imprenditoriale.

Sebastian Stan interpreta il giovane Donald Trump nel film di Ali Abbasi dedicato alla sua ascesa imprenditoriale. TV8, ore 21:50 – GialappaShow. Il Mago Forest e la Gialappa’s Band tornano con sketch, imitazioni e parodie televisive.

Il Mago Forest e la Gialappa’s Band tornano con sketch, imitazioni e parodie televisive. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Bucarest per confrontare i ristoranti italiani della città.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:19 – Savage Dog – Il selvaggio. Scott Adkins interpreta un ex pugile coinvolto in combattimenti clandestini nell’Indocina del 1959.

Rai 5, ore 21:19 – Un eroe. Il dramma di Asghar Farhadi racconta la storia di un uomo detenuto per debiti, improvvisamente celebrato come eroe.

Rai Movie, ore 21:10 – Cielo giallo. Western con Gregory Peck, ambientato in un villaggio fantasma dell’Arizona.

Iris, ore 21:14 – Midway. Film bellico dedicato alla decisiva battaglia navale della Seconda guerra mondiale.

Cine34, ore 21:00 – Ma che bella sorpresa. Commedia con Claudio Bisio, nei panni di un professore alle prese con una delusione amorosa.

La5, ore 21:15 – Le pagine della nostra vita. Ryan Gosling e Rachel McAdams protagonisti di un’intensa storia d’amore.

Cielo, ore 21:25 – Chase – Scomparsa. Gerard Butler interpreta un uomo che cerca disperatamente la moglie scomparsa.

I film su Sky Cinema lunedì 16 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ballerina. Ana de Armas interpreta una giovane assassina addestrata nell’universo di John Wick, decisa a vendicare la propria famiglia.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Non così vicino. Tom Hanks interpreta un vedovo dal carattere difficile, la cui vita cambia grazie ai nuovi vicini.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick 4. Keanu Reeves torna nei panni del leggendario assassino, impegnato a liberarsi dalla Gran Tavola.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Flavia de Luce: Una detective geniale. Una ragazzina appassionata di chimica indaga su un misterioso omicidio.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – King Arthur – Il potere della spada. Guy Ritchie rilegge la leggenda di Re Artù con Charlie Hunnam e Jude Law.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il potere dei soldi. Liam Hemsworth interpreta un giovane coinvolto in un pericoloso caso di spionaggio industriale.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – 2 cuori e 2 capanne. Commedia sentimentale italiana con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, tra differenze caratteriali e relazioni.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – What They Had. Hilary Swank protagonista di un dramma familiare dedicato alla malattia e alle responsabilità verso i propri genitori.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Pari e dispari. Bud Spencer e Terence Hill protagonisti di una commedia d’azione tra scommesse e criminalità.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – I tre moschettieri – Milady. Proseguono le avventure di D’Artagnan tra intrighi politici e tradimenti.