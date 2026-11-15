Stasera in TV lunedì 16 novembre 2026, Rai 1 propone 177 giorni – Il rapimento di Farouk, mentre Canale 5 trasmette Grande Fratello Vip. Rai 2 punta su Enrico Brignano con Innamorato perso, Rai 3 torna con Lo Stato delle Cose e Rete 4 conferma Quarta Repubblica. Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals, La7 propone The Apprentice – Alle origini di Trump, TV8 torna con GialappaShow e Nove sceglie Little Big Italy. Su Sky Cinema Uno spazio all’azione con Ballerina.
Programmi TV di lunedì 16 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – 177 giorni – Il rapimento di Farouk. Debutta la fiction diretta da Carlo Carlei, dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda. In onda i primi due episodi.
- Rai 2, ore 21:20 – Innamorato perso. Enrico Brignano affronta con ironia il tema dell’amore, dalle relazioni sentimentali ai rapporti familiari e all’amicizia.
- Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti approfondisce i principali fatti politici, sociali e di cronaca.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk dedicato alla politica e all’economia.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Ilary Blasi conduce la diciannovesima puntata del reality, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste.
- Italia 1, ore 20:25 – Nitto ATP Finals. Da Torino, la sfida di tennis tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, seguita dagli approfondimenti sportivi.
- La7, ore 21:15 – The Apprentice – Alle origini di Trump. Sebastian Stan interpreta il giovane Donald Trump nel film di Ali Abbasi dedicato alla sua ascesa imprenditoriale.
- TV8, ore 21:50 – GialappaShow. Il Mago Forest e la Gialappa’s Band tornano con sketch, imitazioni e parodie televisive.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Bucarest per confrontare i ristoranti italiani della città.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:19 – Savage Dog – Il selvaggio. Scott Adkins interpreta un ex pugile coinvolto in combattimenti clandestini nell’Indocina del 1959.
Rai 5, ore 21:19 – Un eroe. Il dramma di Asghar Farhadi racconta la storia di un uomo detenuto per debiti, improvvisamente celebrato come eroe.
Rai Movie, ore 21:10 – Cielo giallo. Western con Gregory Peck, ambientato in un villaggio fantasma dell’Arizona.
Iris, ore 21:14 – Midway. Film bellico dedicato alla decisiva battaglia navale della Seconda guerra mondiale.
Cine34, ore 21:00 – Ma che bella sorpresa. Commedia con Claudio Bisio, nei panni di un professore alle prese con una delusione amorosa.
La5, ore 21:15 – Le pagine della nostra vita. Ryan Gosling e Rachel McAdams protagonisti di un’intensa storia d’amore.
Cielo, ore 21:25 – Chase – Scomparsa. Gerard Butler interpreta un uomo che cerca disperatamente la moglie scomparsa.
I film su Sky Cinema lunedì 16 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ballerina. Ana de Armas interpreta una giovane assassina addestrata nell’universo di John Wick, decisa a vendicare la propria famiglia.
Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Non così vicino. Tom Hanks interpreta un vedovo dal carattere difficile, la cui vita cambia grazie ai nuovi vicini.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick 4. Keanu Reeves torna nei panni del leggendario assassino, impegnato a liberarsi dalla Gran Tavola.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Flavia de Luce: Una detective geniale. Una ragazzina appassionata di chimica indaga su un misterioso omicidio.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – King Arthur – Il potere della spada. Guy Ritchie rilegge la leggenda di Re Artù con Charlie Hunnam e Jude Law.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Il potere dei soldi. Liam Hemsworth interpreta un giovane coinvolto in un pericoloso caso di spionaggio industriale.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – 2 cuori e 2 capanne. Commedia sentimentale italiana con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, tra differenze caratteriali e relazioni.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – What They Had. Hilary Swank protagonista di un dramma familiare dedicato alla malattia e alle responsabilità verso i propri genitori.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Pari e dispari. Bud Spencer e Terence Hill protagonisti di una commedia d’azione tra scommesse e criminalità.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – I tre moschettieri – Milady. Proseguono le avventure di D’Artagnan tra intrighi politici e tradimenti.