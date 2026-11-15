Ludwig 2 torna su Giallo domenica 15 novembre 2026 con gli episodi 3 e 4, nel secondo appuntamento della stagione. David Mitchell interpreta John Taylor, autore di enigmi che collabora con la polizia di Cambridge mentre cerca di chiarire la scomparsa del gemello James. Accanto a lui, Anna Maxwell Martin è Lucy Betts-Taylor.

La serata propone due indagini autonome: l’omicidio di un’influencer in un’area sorvegliata dalle telecamere e la morte di un giocatore di snooker. Parallelamente Lucy si prepara a intervistare Joanne Kemper. Il lavoro della squadra e la ricerca della famiglia Taylor si avvicinano, perché nuovi indizi collegano il passato della parlamentare ai casi studiati da James.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Ludwig 2 episodi 3 e 4

La serie è creata e scritta da Mark Brotherhood. George Kane dirige il terzo episodio, mentre il quarto è firmato da Stella Corradi. La produzione è di Big Talk Studios con That Mitchell and Webb Company, in coproduzione con BritBox e ZDF per la BBC. Georgie Fallon è la produttrice.

David Mitchell torna come John, ormai riconosciuto dalla squadra con la propria identità. Anna Maxwell Martin interpreta Lucy e Dipo Ola è l’ispettore Russell Carter. Fra gli ospiti del quarto episodio figura Stephen Merchant nel ruolo del campione Danny Sloane. Dujonna Gift interpreta invece Tiffany Catley, la vittima del terzo caso.

I due episodi utilizzano problemi differenti: una rete di percorsi nello spazio urbano e un meccanismo costruito dentro una sala sportiva. John deve ricostruire il movimento delle persone e degli oggetti, mettendo alla prova quanto le immagini sembrano dimostrare.

Dove è girata Ludwig 2 episodi 3 e 4

Il terzo episodio utilizza Cambridge e il suo centro storico. Fra le strade e i passaggi segnalati nelle riprese figurano Portugal Place, Market Hill, Trinity Lane e Garret Hostel Bridge. La trama organizza questi spazi come un labirinto sorvegliato, nel quale tempi di percorrenza e direzione degli spostamenti diventano indizi.

Per il quarto episodio la produzione ha lavorato al Mildmay Club di Newington Green, a Londra, utilizzando la sala dello snooker e quella principale. Alcuni soci partecipano come comparse. Un’altra location è il negozio di fiori Bramble & Moss, a Richmond, collegato alla pista seguita da Lucy.

Trama di Ludwig 2 episodi 3 e 4

Episodio 3. Tiffany Catley viene strangolata dopo essere stata attirata a un incontro da una fotografia compromettente. Le telecamere controllano le strade circostanti, ma il colpevole non emerge con la chiarezza attesa. John studia una mappa e confronta i tragitti possibili con gli orari delle registrazioni.

Nel frattempo Lucy e Henry collegano morti avvenute a distanza di anni. John vuole consultare il fascicolo del 2014 relativo a Ryan Oakley e deve spiegare a Carter che cosa sta cercando. Il coinvolgimento dell’ispettore modifica la collaborazione: la ricerca di James smette di essere soltanto una questione privata.

Episodio 4. Oliver Cowie perde una partita di snooker contro Danny Sloane e viene trovato accoltellato nello spogliatoio. Il corridoio sembra escludere l’ingresso di un aggressore, mentre Danny è ripreso altrove. Un portafoglio scomparso suggerisce una rapina, ma John concentra l’attenzione sull’attrezzatura e sulla disposizione della sala.

Lucy incontra Helena Moss prima dell’intervista con Kemper. Una telefonata inattesa raggiunge John: è James, che gli chiede di impedire il colloquio senza spiegare dove si trovi.

Come finisce Ludwig 2 episodi 3 e 4: il finale spiegato

Nel terzo episodio l’assassina è Jennifer Wicks. La fotografia sul suo telefono la collega al ricatto. La verifica pratica dei percorsi permette di scagionare gli altri sospetti e rende incompatibile con le registrazioni la versione di Jennifer.

Nel quarto episodio Danny Sloane ha ucciso Oliver a distanza, mediante un sistema con biglia, tubo e corda che aziona il coltello. Le immagini televisive gli forniscono quindi un alibi costruito. Il portafoglio abbandonato e le sue impronte completano la ricostruzione. La chiamata di James conferma che è vivo, ma lascia aperta l’indagine che attraversa la stagione.

Cast di Ludwig 2 episodi 3 e 4