Stasera in TV mercoledì 18 novembre 2026, Rai 1 propone Tale e Quale Show, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata di Viola come il mare 3. Rai 2 conferma Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto? e Rete 4 dedica la serata a È sempre Cartabianca. Italia 1 trasmette le Nitto ATP Finals, La7 racconta Maria Antonietta con Una giornata particolare, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove conferma Il tavolo di Che tempo che fa. Tra i film su Sky Cinema spiccano Quelli che mi vogliono morto e Ritorno al futuro.

Programmi TV di mercoledì 18 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show. Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, con imitazioni e trasformazioni dei concorrenti nei grandi protagonisti della musica.

Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, con imitazioni e trasformazioni dei concorrenti nei grandi protagonisti della musica. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee. Roberto Inciocchi racconta storie, progetti e personalità che hanno contribuito a trasformare la società contemporanea.

Roberto Inciocchi racconta storie, progetti e personalità che hanno contribuito a trasformare la società contemporanea. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento dedicato alle persone scomparse, alle indagini di cronaca e ai casi ancora irrisolti.

Nuovo appuntamento dedicato alle persone scomparse, alle indagini di cronaca e ai casi ancora irrisolti. Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer approfondisce i principali avvenimenti politici, economici e sociali con ospiti e interviste.

Bianca Berlinguer approfondisce i principali avvenimenti politici, economici e sociali con ospiti e interviste. Canale 5, ore 21:21 – Viola come il mare 3. Terzo appuntamento della fiction con Francesca Chillemi. Proseguono le vicende sentimentali e investigative di Viola Vitale.

Terzo appuntamento della fiction con Francesca Chillemi. Proseguono le vicende sentimentali e investigative di Viola Vitale. Italia 1, ore 20:30 – Nitto ATP Finals. Da Torino, Flavio Cobolli affronta Frances Tiafoe in una sfida del prestigioso torneo di tennis.

Da Torino, Flavio Cobolli affronta Frances Tiafoe in una sfida del prestigioso torneo di tennis. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ripercorre la storia di Maria Antonietta e gli avvenimenti che segnarono la Rivoluzione francese.

Aldo Cazzullo ripercorre la storia di Maria Antonietta e gli avvenimenti che segnarono la Rivoluzione francese. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Una sfida gastronomica ambientata a Torino, con quattro ristoratori pronti a confrontarsi.

Una sfida gastronomica ambientata a Torino, con quattro ristoratori pronti a confrontarsi. Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio torna con ospiti, conversazioni e momenti di comicità.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – Infinite. Mark Wahlberg interpreta un uomo che scopre di possedere ricordi e abilità provenienti dalle sue vite precedenti.

Rai Movie, ore 21:10 – Doppia colpa. Guy Pearce interpreta un professore universitario sospettato della scomparsa di una studentessa.

20 Mediaset, ore 21:10 – The Rock. Sean Connery e Nicolas Cage devono fermare un gruppo di militari ribelli che ha occupato Alcatraz.

Iris, ore 21:14 – Schegge di paura. Richard Gere interpreta un avvocato impegnato nella difesa di un giovane accusato di aver assassinato un arcivescovo.

TwentySeven, ore 21:20 – Ti presento i miei. Ben Stiller cerca disperatamente di conquistare la fiducia del futuro suocero, interpretato da Robert De Niro.

La5, ore 21:10 – C’è post@ per te. Tom Hanks e Meg Ryan protagonisti di una commedia romantica tra rivalità professionale e amore online.

Cine34, ore 21:00 – Una terapia di gruppo. Sei pazienti con ossessioni differenti si ritrovano nella stessa sala d’attesa per un imprevisto.

Italia 2, ore 21:15 – The Nun 2. Suor Irene torna ad affrontare una presenza demoniaca che minaccia un collegio francese.

I film su Sky Cinema mercoledì 18 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Quelli che mi vogliono morto. Angelina Jolie interpreta una vigile del fuoco che protegge un ragazzo inseguito da due assassini.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Di nuovo in gioco. Clint Eastwood interpreta un anziano osservatore di baseball che affronta un viaggio insieme alla figlia.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ritorno al futuro. Michael J. Fox viaggia accidentalmente nel 1955 grazie alla macchina del tempo costruita da Doc Brown.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – 10 giorni senza mamma. Fabio De Luigi interpreta un padre costretto a occuparsi da solo dei figli durante l’assenza della moglie.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Jack Reacher – La prova decisiva. Tom Cruise interpreta un ex investigatore militare coinvolto in un complicato caso di omicidio.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Angeli e demoni. Tom Hanks torna nei panni di Robert Langdon, impegnato a risolvere un mistero che coinvolge il Vaticano.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Compagni di scuola. Carlo Verdone dirige una commedia corale su un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrovano dopo molti anni.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Innamorarsi e altre pessime idee. Lino Guanciale interpreta un avvocato alle prese con una crisi sentimentale inattesa.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Stranizza d’amuri. Un intenso racconto di amore e pregiudizi ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta.