Stasera in TV mercoledì 18 novembre 2026, Rai 1 propone Tale e Quale Show, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata di Viola come il mare 3. Rai 2 conferma Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto? e Rete 4 dedica la serata a È sempre Cartabianca. Italia 1 trasmette le Nitto ATP Finals, La7 racconta Maria Antonietta con Una giornata particolare, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove conferma Il tavolo di Che tempo che fa. Tra i film su Sky Cinema spiccano Quelli che mi vogliono morto e Ritorno al futuro.
Programmi TV di mercoledì 18 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show. Carlo Conti conduce una nuova puntata del varietà musicale, con imitazioni e trasformazioni dei concorrenti nei grandi protagonisti della musica.
- Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee. Roberto Inciocchi racconta storie, progetti e personalità che hanno contribuito a trasformare la società contemporanea.
- Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento dedicato alle persone scomparse, alle indagini di cronaca e ai casi ancora irrisolti.
- Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer approfondisce i principali avvenimenti politici, economici e sociali con ospiti e interviste.
- Canale 5, ore 21:21 – Viola come il mare 3. Terzo appuntamento della fiction con Francesca Chillemi. Proseguono le vicende sentimentali e investigative di Viola Vitale.
- Italia 1, ore 20:30 – Nitto ATP Finals. Da Torino, Flavio Cobolli affronta Frances Tiafoe in una sfida del prestigioso torneo di tennis.
- La7, ore 21:15 – Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ripercorre la storia di Maria Antonietta e gli avvenimenti che segnarono la Rivoluzione francese.
- TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Una sfida gastronomica ambientata a Torino, con quattro ristoratori pronti a confrontarsi.
- Nove, ore 21:15 – Il tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio torna con ospiti, conversazioni e momenti di comicità.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – Infinite. Mark Wahlberg interpreta un uomo che scopre di possedere ricordi e abilità provenienti dalle sue vite precedenti.
Rai Movie, ore 21:10 – Doppia colpa. Guy Pearce interpreta un professore universitario sospettato della scomparsa di una studentessa.
20 Mediaset, ore 21:10 – The Rock. Sean Connery e Nicolas Cage devono fermare un gruppo di militari ribelli che ha occupato Alcatraz.
Iris, ore 21:14 – Schegge di paura. Richard Gere interpreta un avvocato impegnato nella difesa di un giovane accusato di aver assassinato un arcivescovo.
TwentySeven, ore 21:20 – Ti presento i miei. Ben Stiller cerca disperatamente di conquistare la fiducia del futuro suocero, interpretato da Robert De Niro.
La5, ore 21:10 – C’è post@ per te. Tom Hanks e Meg Ryan protagonisti di una commedia romantica tra rivalità professionale e amore online.
Cine34, ore 21:00 – Una terapia di gruppo. Sei pazienti con ossessioni differenti si ritrovano nella stessa sala d’attesa per un imprevisto.
Italia 2, ore 21:15 – The Nun 2. Suor Irene torna ad affrontare una presenza demoniaca che minaccia un collegio francese.
I film su Sky Cinema mercoledì 18 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Quelli che mi vogliono morto. Angelina Jolie interpreta una vigile del fuoco che protegge un ragazzo inseguito da due assassini.
Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Di nuovo in gioco. Clint Eastwood interpreta un anziano osservatore di baseball che affronta un viaggio insieme alla figlia.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ritorno al futuro. Michael J. Fox viaggia accidentalmente nel 1955 grazie alla macchina del tempo costruita da Doc Brown.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – 10 giorni senza mamma. Fabio De Luigi interpreta un padre costretto a occuparsi da solo dei figli durante l’assenza della moglie.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Jack Reacher – La prova decisiva. Tom Cruise interpreta un ex investigatore militare coinvolto in un complicato caso di omicidio.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Angeli e demoni. Tom Hanks torna nei panni di Robert Langdon, impegnato a risolvere un mistero che coinvolge il Vaticano.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Compagni di scuola. Carlo Verdone dirige una commedia corale su un gruppo di ex compagni di liceo che si ritrovano dopo molti anni.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Innamorarsi e altre pessime idee. Lino Guanciale interpreta un avvocato alle prese con una crisi sentimentale inattesa.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Stranizza d’amuri. Un intenso racconto di amore e pregiudizi ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta.