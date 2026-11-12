Venerdì 11 novembre, su Rai 1, è andata in onda l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026. La trasmissione è stata proposta dalle ore 21:25 circa ed è visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Tale e Quale Show 2026 ottava puntata, chi ha vinto la serata

Al timone di Tale e Quale Show 2026 ha presenziato, come sempre, Carlo Conti. Al loro fianco sono tornati i giudici Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, a cui si è unito, come quarto giudice, il regista e attore Leonardo Pieraccioni.

Insieme hanno assegnati i voti a tutte le performance della serata, assegnando, alla fine, la vittoria alla conduttrice Roberta Morise, che ha intonato Gli uomini non cambiano di Mia Martini. La protagonista ha ottenuto 72 punti.

Tale e Quale Show 2026 ottava puntata, Selma e Max Paiella completano il podio

Il podio, nell’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026, è completato da Selma, che si è posizionata seconda con 61 punti grazie al brano I Will Always Love You di Whitney Houston, e da Max Paiella, terzo a quota 58 punti con la cover di Cinque Giorni di Michele Zarrillo.

Quarto posto con Maddalena Corvaglia, che ha ricevuto 50 punti con Pelle diamante di Marcella Bella. Quinta e sesta posizione, a pari merito con 42 punti, sono andati a Vladimir Randazzo con Vecchio frack di Domenico Modugno e Vladimir Randazzo con Baila me/Volare dei Gipsy King.

Metà classifica per Jasmine Carrisi con Like a Virgin di Madonna, premiata con 40 punti. In ottava posizione con 39 punti si sono classificati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno dato vita a un duetto improbabile fra Principessa Fiona e Cenerentola con I sogni son desideri / I’m a Believer. Solamente nono il giornalista Stefano Meloccaro: la sua parodia di Pippo Franco con Che fico! ha ricevuto 35 punti.

Gli ultimi due posti, nell’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026, sono andati a Paola Perego e Anna Pettinelli. La conduttrice ha ottenuto 33 punti con Testarda Io (la mia solitudine) di Iva Zanicchi, la speaker radiofonica, invece, di punti ne ha avuti solamente 31 con Why Don’t You Do Right? di Jessica Rabbit.

Le imitazioni della prossima settimana

L’edizione 2026 di Tale e Quale Show proseguirà il 18 novembre prossimo, come sempre su Rai 1. Di seguito le parodie previste: