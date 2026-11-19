La vita di Sergio Marchionne diventa una pellicola cinematografica. Il titolo è Falcon ed è un film attualmente in lavorazione che ha Marco Bellocchio come regista.

Falcon film, Bellocchio torna al cinema dopo il successo ottenuto con Rapito

Falcon sarà una pellicola prodotta da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema. Il film, almeno in prima battuta, non sarà distribuito in televisione, bensì nelle sale cinematografiche del nostro paese. La data di uscita, tuttavia, non è ancora stata comunicata.

Al centro del progetto c’è, come detto, Marco Bellocchio. Vincitore in carriera di ben 8 David di Donatello, il regista tornerà protagonista nei cinema dopo il successo ottenuto nel 2023 con Rapito, che ha incassato in tutto il mondo più di 4 milioni di dollari e che ha ottenuto, fra gli altri, sei Nastri d’Argento e un Ciak d’Oro.

Le riprese coinvolgono anche gli USA

Le riprese del film Falcon dovrebbero prendere il via entro la fine di quest’anno. Oltre all’Italia, i set interessano anche gli Stati Uniti e il Canada. Marco Bellocchio non è solamente il regista, ma ha scritto la sceneggiatura insieme a Ludovica Rampoldi, Andrea di Stefano e Stefano Rulli. Alla fase della scrittura della trama, inoltre, ha partecipato Oliviero Del Papa.

Falcon film, la trama

Il film Falcon è incentrato sulla vita di Sergio Marchionne. Nato il 17 giugno del 1952 a Chieti, all’età di 14 anni si è trasferito, insieme alla famiglia, in Canada. Ma è nel 2004 che il suo nome ha iniziato a diventare famoso in tutto il mondo. Marchionne, infatti, ha ricevuto la nomina di Amministratore Delegato della FIAT, azienda che in quel momento era in una profonda crisi economica.

Con il suo lavoro l’imprenditore è riuscito a risanare il marchio e nel 2009, sfruttando la crisi del settore automobilistico statunitense, ha guidato l’integrazione con Chrysler, un tempo tra i giganti del settore, permettendo la nascita del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2014. Sergio Marchionne è morto nel mese di luglio del 2018 per delle complicanze seguite a un intervento chirurgico.

Falcon film, il cast

A interpretare Sergio Marchionne, nel film Falcon, c’è Pierfrancesco Favino, che torna a lavorare con Bellocchio dopo Il Traditore. Nel ruolo di John Elkann, invece, c’è Louis Garrel (L’Ombra di Caravaggio e Succederà questa notte). Infine è prevista la partecipazione di Barbara Ronchi, Benedetta Cimatti e Valeria Bruni Tedeschi. I loro ruoli, tuttavia, non sono ancora noti.