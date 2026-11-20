Stasera in TV sabato 21 novembre 2026, Rai 1 trasmette Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 propone Tu sì que vales. Rai 2 punta su S.W.A.T. Exiles, Rai 3 su Sapiens – Un solo pianeta e Rete 4 sul film Jason Bourne. Italia 1 sceglie Animali fantastici – I segreti di Silente. Su La7 torna In altre parole, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove conferma Accordi & disaccordi. Tra i film Sky Cinema spiccano Il giustiziere della notte e Ocean’s Thirteen.
Programmi TV di sabato 21 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e giudizi della giuria.
- Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio Trappola a domicilio, Hondo indaga sulla diffusione di una nuova droga. Alle 22:10 segue Ultimo banco.
- Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi approfondisce il rapporto tra umanità, natura e ambiente.
- Rete 4, ore 21:35 – Jason Bourne. Matt Damon torna nei panni dell’ex agente della CIA alla ricerca della verità sul proprio passato.
- Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nuove esibizioni e sfide davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.
- Italia 1, ore 21:15 – Animali fantastici – I segreti di Silente. Newt Scamander guida una squadra di maghi per contrastare l’ascesa di Grindelwald.
- La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i fatti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.
- TV8, ore 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Una sfida gastronomica a Carrara per eleggere il miglior ristorante tipico della città.
- Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono i principali temi politici e sociali.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – Io sono Alice. Una giovane donna fugge da una piantagione e scopre una realtà completamente diversa da quella che conosceva.
Rai Movie, ore 21:10 – Piedone l’africano. Bud Spencer interpreta il commissario Rizzo, impegnato in un’indagine sul traffico di diamanti a Johannesburg.
20 Mediaset, ore 21:10 – 300. Gerard Butler interpreta Leonida, re spartano che guida trecento guerrieri contro l’esercito persiano.
Iris, ore 21:14 – Sotto il segno del pericolo. Harrison Ford interpreta Jack Ryan, coinvolto in un complotto tra CIA e narcotrafficanti colombiani.
Cine34, ore 21:15 – Zucchero, miele e peperoncino. Commedia a episodi con Renato Pozzetto, Pippo Franco, Lino Banfi ed Edwige Fenech.
Italia 2, ore 21:10 – L’esorcista. Il celebre horror di William Friedkin racconta il tentativo di liberare una ragazzina da una presenza demoniaca.
I film su Sky Cinema sabato 21 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il giustiziere della notte. Bruce Willis interpreta un chirurgo che decide di vendicare la propria famiglia.
Sky Cinema Stories, ore 21:15 – La donna più ricca del mondo. Isabelle Huppert protagonista di un dramma ispirato all’affaire Bettencourt.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ocean’s Thirteen. George Clooney e Brad Pitt organizzano un colpo contro il casinò di un potente imprenditore.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – E.T. – L’extra-terrestre. Il capolavoro di Steven Spielberg sull’amicizia tra un bambino e un alieno.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Ballerina. Ana de Armas interpreta una giovane assassina alla ricerca di vendetta nell’universo di John Wick.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Illusione. Thriller di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca e Michele Riondino, incentrato su un’indagine per violenza.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Quo vado? Checco Zalone interpreta un dipendente pubblico disposto a tutto per conservare il posto fisso.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Breve storia d’amore. Pilar Fogliati e Adriano Giannini protagonisti di una relazione clandestina dalle conseguenze imprevedibili.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Ammazzare stanca. Daniele Vicari racconta la storia vera di Antonio Zagari, figlio di un boss della ‘ndrangheta.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Mark Wahlberg interpreta un ladro professionista deciso a organizzare un colpo milionario.