Stasera in TV sabato 21 novembre 2026, Rai 1 trasmette Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 propone Tu sì que vales. Rai 2 punta su S.W.A.T. Exiles, Rai 3 su Sapiens – Un solo pianeta e Rete 4 sul film Jason Bourne. Italia 1 sceglie Animali fantastici – I segreti di Silente. Su La7 torna In altre parole, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove conferma Accordi & disaccordi. Tra i film Sky Cinema spiccano Il giustiziere della notte e Ocean’s Thirteen.

Programmi TV di sabato 21 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e giudizi della giuria.

Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, sfide e giudizi della giuria. Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio Trappola a domicilio, Hondo indaga sulla diffusione di una nuova droga. Alle 22:10 segue Ultimo banco.

Nell’episodio Trappola a domicilio, Hondo indaga sulla diffusione di una nuova droga. Alle 22:10 segue Ultimo banco. Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi approfondisce il rapporto tra umanità, natura e ambiente.

Mario Tozzi approfondisce il rapporto tra umanità, natura e ambiente. Rete 4, ore 21:35 – Jason Bourne. Matt Damon torna nei panni dell’ex agente della CIA alla ricerca della verità sul proprio passato.

Matt Damon torna nei panni dell’ex agente della CIA alla ricerca della verità sul proprio passato. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nuove esibizioni e sfide davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Nuove esibizioni e sfide davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Italia 1, ore 21:15 – Animali fantastici – I segreti di Silente. Newt Scamander guida una squadra di maghi per contrastare l’ascesa di Grindelwald.

Newt Scamander guida una squadra di maghi per contrastare l’ascesa di Grindelwald. La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i fatti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.

Massimo Gramellini racconta i fatti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità. TV8, ore 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Una sfida gastronomica a Carrara per eleggere il miglior ristorante tipico della città.

Una sfida gastronomica a Carrara per eleggere il miglior ristorante tipico della città. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono i principali temi politici e sociali.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – Io sono Alice. Una giovane donna fugge da una piantagione e scopre una realtà completamente diversa da quella che conosceva.

Rai Movie, ore 21:10 – Piedone l’africano. Bud Spencer interpreta il commissario Rizzo, impegnato in un’indagine sul traffico di diamanti a Johannesburg.

20 Mediaset, ore 21:10 – 300. Gerard Butler interpreta Leonida, re spartano che guida trecento guerrieri contro l’esercito persiano.

Iris, ore 21:14 – Sotto il segno del pericolo. Harrison Ford interpreta Jack Ryan, coinvolto in un complotto tra CIA e narcotrafficanti colombiani.

Cine34, ore 21:15 – Zucchero, miele e peperoncino. Commedia a episodi con Renato Pozzetto, Pippo Franco, Lino Banfi ed Edwige Fenech.

Italia 2, ore 21:10 – L’esorcista. Il celebre horror di William Friedkin racconta il tentativo di liberare una ragazzina da una presenza demoniaca.

I film su Sky Cinema sabato 21 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il giustiziere della notte. Bruce Willis interpreta un chirurgo che decide di vendicare la propria famiglia.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – La donna più ricca del mondo. Isabelle Huppert protagonista di un dramma ispirato all’affaire Bettencourt.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ocean’s Thirteen. George Clooney e Brad Pitt organizzano un colpo contro il casinò di un potente imprenditore.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – E.T. – L’extra-terrestre. Il capolavoro di Steven Spielberg sull’amicizia tra un bambino e un alieno.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Ballerina. Ana de Armas interpreta una giovane assassina alla ricerca di vendetta nell’universo di John Wick.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Illusione. Thriller di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca e Michele Riondino, incentrato su un’indagine per violenza.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Quo vado? Checco Zalone interpreta un dipendente pubblico disposto a tutto per conservare il posto fisso.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Breve storia d’amore. Pilar Fogliati e Adriano Giannini protagonisti di una relazione clandestina dalle conseguenze imprevedibili.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Ammazzare stanca. Daniele Vicari racconta la storia vera di Antonio Zagari, figlio di un boss della ‘ndrangheta.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Mark Wahlberg interpreta un ladro professionista deciso a organizzare un colpo milionario.