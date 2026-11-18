Ballando con le stelle alla conquista del TG1. Gli echi dello scontro fra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso sono arrivati sino al telegiornale di punta della Rai, che ha dedicato ampio spazio al talent sia il 16 che il 17 novembre.

Ballando con le stelle TG1, l’intervento di Milly Carlucci

L’intera vicenda che ha portato Ballando con le stelle al TG1 è partita sabato scorso. Al termine della performance di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, infatti, è partito un duro scontro fra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Il primo, interrompendo la collega, ha spruzzato del profumo affermando “che puzza”. Un gesto che, nonostante le smentite di Mariotto, D’Urso ha recepito come rivolto contro di lei e che l’ha fatta infuriare, al punto da mettere Carlucci di fronte a un bivio: “O me o lui“.

Poche ore più tardi la giurata ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale ha fornito la sua versione dei fatti, definendo “imperdonabile” quanto accaduto, parlando di “aggressione” e affermando: “Io sono entrata in una famiglia che nelle ultime settimane diceva di difendere e proteggere i propri componenti. Io questa sera non mi sono sentita protetta perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto“.

Di quanto avvenuto nella diretta si è parlato a lungo in vari format del daytime di Rai 1, da Domenica In a La Volta Buona, fino al TG1. Sul finire dell’edizione delle 20:00 del telegiornale è andata in onda una intervista a Milly Carlucci. Quest’ultima ha raccontato: “Si è trattato di uno dei gesti istrionici di Mariotto. Ci sono, come anche nella vita, dei momenti in cui si hanno delle punte di intemperanze che non mi fanno piacere”. Interrogata sul possibile addio di D’Urso dalla giuria la conduttrice ha ammesso: “Non lo so ancora, aspettiamo e vedremo sabato prossimo“.

Ballando Segreto e l’intervista a Barbara D’Urso

Il giorno seguente, martedì 17 novembre, su RaiPlay è andato in onda uno speciale di Ballando Segreto con una intervista a Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha ribadito ulteriormente che il gesto non era rivolto alla collega giudice, sottolineando: “Non c’è stata nessuna volontà di offendere la signora Barbara D’Urso“.

Del caso si è tornati a parlare, per il secondo giorno consecutivo, al TG1 delle 20:00. Questa volta l’intervista ha avuto come protagonista Barbara D’Urso, che ha dissipato il mistero legato al suo addio dal talent ma, al tempo stesso, ha fatto capire che da parte sua non tutto sembra essere completamente risolto: “Io mi sono sentita profondamente umiliata. Lui si è girato e ha spruzzato il profumo in faccia a me. La famiglia Ballando aveva protetto un componente qualche settimana fa e mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me”.

D’Urso continua: “Mi sono sentita un pochino abbandonata in quel momento. Io non rimprovero a niente a Milly, credo non abbia percepito. Se qualcuno mi ha chiamato in questi giorni? No. Io sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere e il modo di affrontare il ruolo che gli è stato affidato e questo è il mio“.

Ballando con le stelle TG1, una vetrina per lo show

Per Ballando con le stelle ciò che è avvenuto nelle ultime 48 ore rappresenta senza ombra di dubbio un unicum. Lo show del sabato sera di Rai 1, il principale evento autunnale di intrattenimento della rete ammiraglia, si è trasformato in una notizia che per ben due giornate consecutive è stata giudicata meritevole del telegiornale.

Un fatto più unico che raro, ma anche un’opportunità notevole per Ballando con le stelle. Quella del TG1, specialmente nell’edizione delle 20:00, è indubbiamente una vetrina di primaria importanza di cui il talent ha potuto beneficiare per promuoversi e alimentare l’interesse in vista del prossimo appuntamento.