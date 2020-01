Questa sera, lunedì 27 gennaio 2020, Barbara Alberti torna nella casa del GF vip 4. Solo ieri la scrittrice aveva momentaneamente abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” per una indisposizione.E si era recata, accompagnata, in un ospedale per accertamenti clinici.

Il televoto era stato quindi annullato. La Alberti era in nomination insieme a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Gf vip 4 Barbara Alberti torna nella casa anticipazioni puntata

Questa sera Barbara Alberti torna nell’appartamento del Gf vip 4 nel corso della puntata del reality in onda in prima serata su Canale 5. E’ il settimo appuntamento con “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Barbara Alberti, dunque, torna tra i suoi compagni dopo aver pronunciato parole molto dure nei confronti degli autori e dello stesso Alfonso Signorini. Ricordiamo che, in nomination, la scrittrice aveva manifestato la volontà di abbandonare definitivamente la casa e il reality prima dell’inizio della nuova settimana e quindi prima della puntata in onda questa sera.

Vedremo che accade e se la Alberti ha cambiato opinione. Soprattutto sapremo quali sono le spiegazioni che darà al cambiamento di scelta.

Gf vip 4 nella casa torna Valeria Marini

A pochi giorni dall’acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa. L’obiettivo degli autori del reality è cercare disperatamente nuove dinamiche che possano incuriosire i telespettatori. La versione ufficiale dell’entrata della Marini è avere una ulteriore verifica di quanto si sta dicendo di lei all’interno della casa. Parole che alla Marini non sono piaciute.

Il riferimento è ad Antonella Elia e Antonio Zequila. La showgirl non ha gradito i loro sgradevoli commenti e ancor meno la “piccante” rivelazione di Zequila. Il concorrente, infatti, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con la show girl del Bagaglino. Quali saranno le loro reazioni?

Gf vip 4 – altre anticipazioni

Tra le altre anticipazioni, ci sono sorprese per le donne della Casa: tre “superboy” fanno il loro ingresso con il solo obiettivo di farle capitolare. Ci riusciranno?

Dopo essere stata lasciata via social dalla fidanzata, Licia Nunez ha trascorso giorni complicati all’insegna dell’emotività. L’incontro con la sua ex sarà chiarificatore?

Il reality è fruibile su MediasePlay

