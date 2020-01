Per l’edizione 2020 di Sanremo, torna su Rai 1 alle ore 20:30 il PrimaFestival con la puntata d’esordio, che seguiamo in diretta. La striscia informativa, sulle dinamiche all’interno e fuori dall’Ariston, è condotta da Ema Stokholma insieme al duo comico napoletano Gigi e Ross.

PrimaFestival Sanremo – Anticipazioni

Il PrimaFestival è un notiziario flash incentrato sulla kermesse musicale. Il programma inizia lunedì 27 gennaio e va in onda, in diretta dal Glass Box davanti al Teatro Ariston, ogni sera su Rai 1 alle 20:30, dopo il TG1. Un appuntamento che termina sabato 8 febbraio, in concomitanza con la conclusione del Festival di Sanremo 2020.

Gigi e Ross hanno il compito di scovare notizie, curiosità, gossip ed intervistare i cantanti dal backstage del festival. Il tutto per dare agli spettatori un’assaggio di ciò che li aspetta durante la nuova edizione di Sanremo. Mentre al timone del programma troviamo Ema Stokholma, conduttrice e DJ.

Ma il PrimaFestival non si limita a far visita al Teatro Ariston. Il trio di conduttori si occupa anche di esplorare il mondo del web, raccogliendo le notizie e le indiscrezioni più curiose provenienti dalla rete e dai social. Missioni da compiere in circa 6 minuti, che è la durata prevista per ogni puntata del programma. Una striscia informativa che permette agli spettatori di vivere appieno la nuova edizione del Festival di Sanremo.

PrimaFestival Sanremo 2020 – Diretta puntata 27 gennaio

La prima puntata del PrimaFestival Sanremo 2020 inizia con un piccolo siparietto di Gigi e Ross, entrambi si lamentano che Ema non è ancora arrivata. La conduttrice ci ricorda che in questo momento al Teatro Ariston si stanno tenendo delle prove. Si passa a Gigi e Ross che intervistano Amedeus. Parte un altro sketch dove il presentatore di Sanremo rivela di trovarsi contemporaneamente al PrimaFestival ed ai Soliti Ignoti perché ha 4 fratelli gemelli.

“Cosa ti rende più orgoglioso di questo Sanremo?” Ema chiede ad un Amedeus presente nel Glass Box “Farvi sentire le canzoni del festival” ribadisce. Nel frattempo Gigi e Ross continuano la loro visita all’Ariston e riescono a scambiare quattro chiacchiere con Rita Pavone. “Cosa è successo in questi 48 anni? Hai perso la strada?” chiedono i due, scherzando sul fatto che è da ben 48 anni che non appare sul palco dell’Ariston. “Aspettavo che mio figlio scrivesse una canzone” risponde la cantante.

Ema rivela poi che l’hashtag Sanremo 2020 viene usato 3000 volte al giorno sui social. I tre conduttori danno poi la linea a I Soliti Ignoti. Termina così la prima puntata del PrimaFestival.