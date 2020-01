Questa sera martedì 28 gennaio Italia 1 trasmette una nuova puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Siamo arrivati al quarto appuntamento che attende i telespettatori questa sera in prime time alle 21:20. Tra gli ospiti Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Al timone Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani che è stata la pupa per antonomasia nelle due edizioni precedenti.

La Pupa e il secchione 28 gennaio – le sfide di questa sera

Anche in questa puntata de La pupa e il secchione e viceversa, i concorrenti dovranno sottoporsi a varie prove. Tutte saranno valutate dai tre ospiti di puntata. Intanto sono conclusi i ripensamenti, ovvero gli scambi di partner, all’interno delle coppie.

La situazione si è stabilizzata ed ogni pupa ha il proprio secchione e viceversa. Ciononostante ci sono ancora molte tensioni all’interno della villa che ospita i concorrenti. Innanzitutto il secchione Mazzoni è diventato molto geloso di Angelica, la sua pupa. Infatti la ragazza è stata avvicinata dal nuovo pupo Marco e sembra proprio che tra Marco e la sua secchiona Sandra Maestri siano nate forti incomprensioni che hanno dato adito a discussioni spesso sopra le righe.

Le prove da superare sono la prova trap che sarà giudicata dal musicista e youtuber Mark The Hammer. In questa sfida tutte le coppie dovranno scrivere e poi cantare un brano secondo le regole della musica trap.

La seconda sfida è la prova guida turistica. A bordo di un bus turistico le pupe e i pupi attraverseranno le strade di Roma e si caleranno nel ruolo di guide. Dovranno spiegare in maniera compiuta e comprensibile a turisti di diverse nazionalità i monumenti più importanti della città eterna. A giudicare la sfida Roberto Giacobbo.

La prova twerk impegnerà indistintamente pupe e secchione e viceversa in una lezione di twerking. La sfida sarà giudicata dalla fitness model Roberta Carluccio.

La penultima sfida è la prova stiro. Secchione e secchioni dovranno superare una prova con il ferro da stiro. A giudicarli la marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

L’ultima sfida invece, ovvero il bagno di cultura, avrà come giudice Alba Parietti.

La pupa e il secchione e viceversa online

Il reality ha avuto grande successo anche online. Intanto su Mediaset Play, da lunedì 27 gennaio, è disponibile l’intervento fatto da Vittorio Sgarbi (che trovate in fondo) nella prima puntata del programma andata in onda lo scorso 7 gennaio. Il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia Romagna per cui la sua partecipazione era impossibile, in quanto la impediva il regolamento della par condicio.

Prima della messa in onda di ogni puntata, online è disponibile un programma appositamente realizzato per il web che si conclude non appena inizia l’appuntamento settimanale.

L’intervento di Vittorio Sgarbi mai trasmesso in tv