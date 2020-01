New Amsterdam 2 torna su Canale 5 con la puntata del 28 gennaio 2020. Anche questa sera la rete leader di Cologno Monzese manda in onda tre episodi. I titoli sono rispettivamente Bravi soldati, Segui il tuo cuore, L’isola.

Ricordiamo che New Amsterdam è un medical drama con protagonista un gruppo di medici di un notissimo ospedale americano il cui nome è proprio New Amsterdam. Il ruolo principale è interpretato dall’attore Ryan Eggold che è il dottor Max Goodwin, direttore medico del nosocomio. Il medico è tornato a dirigere l’ospedale pubblico dopo il drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto alla fine della prima stagione.

New Amsterdam 2 puntata 28 gennaio episodio Bravi soldati: anticipazioni e trama

La trama dell’episodio Bravi soldati ha come protagonista la dottoressa Sharp. Uno dei suoi pazienti è rimasto paralizzato. Una prima diagnosi faceva supporre la presenza di un tumore alla colonna vertebrale. Invece successivamente si è scoperto che si era trattato di un intervento chirurgico sbagliato. Non era mai stata appurata la responsabilità del medico e il caso era stato insabbiato.

Max Goodwin cerca di scoprire chi aveva realizzato l’intervento. Si tratta del dottor Fulton che soltanto in un secondo momento ammetterà di aver sbagliato. Intanto Nathan, un giovane reduce dall’Afghanistan, viene inviato nel gruppo di supporto di Iggy.

New Amsterdam 2 puntata 28 gennaio episodio Segui il tuo cuore: anticipazioni e trama

Siamo ancora nel reparto della dottoressa Sharp. Qui nella zona oncologica è ricoverata una paziente con uno stadio di malattia molto elevato. La donna è in preda a dolori atroci. Per cercare di sopportarli fugge dall’ospedale e si inietta una dose elevata di eroina rifugiandosi in un vecchio hotel abbandonato. Questo episodio rischia di compromettere la carriera della dottoressa che farà di tutto per ritrovare la paziente eri portarla in ospedale.

New Amsterdam 2 episodio L’isola: anticipazioni e trama

La trama dell’episodio è incentrata sull’ospedale: qui arriva un detenuto affetto da una patologia apparentemente semplice. Purtroppo la realtà patologica si dimostra molto differente. Per cercare di capire il male da quale è affetto il detenuto Max, Sharp ed Iggy decidono di fare una visita al carcere. Si tratta della prigione di massima sicurezza di Rikers Island. Qui visiteranno tutte le detenute e si trovano nell’ala del carcere riservata alle donne. L’obiettivo è di fare lo screening per eseguire controlli di routine su tutta la popolazione femminile del carcere.

Il timore è che ci sia qualche virus che ha bisogno di essere immediatamente debellato. Intanto il dottor Bloom ha ancora problemi di salute.

Infine il dottor Reynolds riceve una notizia che potrebbe cambiare completamente la sua vita.

New Amsterdam 2 – il cast

Il cast della nuova stagione comprende, oltre al protagonista Ryan Eggold, Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor).

Prevista anche una new entry: l’attrice americana Ana Villafañe nel ruolo di Valentina Castro, la nuova oncologa che seguirà proprio il caso di Goodwin.