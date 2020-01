Al via questa sera mercoledì 8 gennaio il GF Vip 4 con la prima puntata. Finalmente sono stati ufficializzati tutti i futuri reclusi che si preparano ad entrare nella casa di Cinecittà con la benedizione di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi infatti, dopo tre edizioni condotte da Ilary Blasi, diventa il nuovo timoniere del reality dedicato alle celebrità.

GF Vip 4 puntata 8 gennaio – ecco i concorrenti ufficiali

Molti dei concorrenti del GF Vip 4 erano già circolati sul web. Ad oltrepassare la porta rossa questa sera saranno Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez. E ancora: Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago all’anagrafe Pacifico Settembre, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Rita Rusic.

Opinionisti di questa quarta edizione Pupo (Enzo Ghinazzi) e Wanda Nara.

Un’altra novità è rappresentata dal raddoppio momentaneo delle puntate settimanali. In effetti per tutto il mese di gennaio ci saranno due appuntamenti. Il primo va in onda oggi 8 gennaio e il secondo venerdì 10 gennaio. Ciò significa che i concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa in due gruppi. Il primo questa sera e il secondo tra due giorni.

Mediaset ha voluto proporre due serate di esordio sotto la gestione di Alfonso Signorini. Dalla prossima settimana invece la collocazione del mercoledì scompare. E il GF Vip 4 si sposta a lunedì in prima serata. Prende così il posto di Live – non è la D’Urso che si sposta nel prime time domenicale di Canale 5.

Ma le novità della quarta edizione non sono finite.

GF Vip 4 – i 20 anni del reality con ex reclusi storici

Il padre di tutti i reality ha compiuto 20 anni. Infatti la prima puntata del Grande Fratello 1 andò in onda su Canale 5 nel settembre del 2000. Doveva essere un esperimento televisivo ma ha cambiato completamente la visione del reality.

Per festeggiare i due decenni di presenza in video, entrano nella casa di Cinecittà Salvo Veneziano e Sergio Volpini protagonisti del GF 1. Prevista ancora la presenza di Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese provenienti rispettivamente dal GF 3 e dal GF 4. Questo è il modo di Canale 5 di celebrare i 20 anni del reality nella speranza di risollevarne le sorti.

Potrebbe entrare nella casa anche Cristina Plevani, la vincitrice del Grande Fratello 1. Alfonso Signorini infatti ha definito la Plevani: «la Rita Pavone del Grande Fratello Vip 4». Si riferiva alla presenza in extremis della famosa interprete alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Signorini inoltre ha fatto capire che gli sarebbe piaciuto avere nella casa anche Rocco Casalino, ex concorrente del GF 1 ora responsabile della comunicazione per Palazzo Chigi.

Ironicamente il direttore di Chi ha spiegato che avere all’interno della casa Maria Elena Boschi che fa la doccia, sarebbe stato un vero e proprio cult.