Mercoledì 8 gennaio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda GF Vip 4; con la conduzione di Alfonso Signorini.

Nella prima puntata verranno presentati i nuovi concorrenti che entreranno nelle celebre casa.

Varcheranno la soglia della porta rossa in due gruppi. Il primo questa sera e il secondo venerdì 10 gennaio. Tra essi ci sono anche alcuni concorrenti delle passate edizioni come Salvo Veneziano, Sergio Volpini,Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Gli opinionisti di questa edizione sono Wanda Nara e Pupo.

GF Vip 4 diretta 8 gennaio 2020 concorrenti opinionisti prima puntata

La diretta inizia con un filmato che racchiude alcuni dei momenti più celebri del reality che festeggia ben 20 anni. Tra i conduttori che si sono alternati negli anni ci sono Daria bignardi, Barbara D’Urso, Ilary Blasi.

Alfonso Signorini, dopo aver salutato il pubblico senza nascondere l’emozione, spiega che GF Vip 4 sarà un’edizione speciale. Per meglio dire una festa per celebrare il ventennio del reality che per anni ha appassionato il pubblico.

Successivamente presenta i due opinionisti che ci accompagneranno per tutta la stagione ovvero Pupo e Wanda Nara.

Giunge davanti alla porta rossa un’ automobile. Al suo interno vi è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: il giornalista Michele Cucuzza.