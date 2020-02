Camionisti in Trattoria torna sul NOVE con la quarta stagione del programma che ha sdoganato in tv il menù “a prezzo fisso”.

Il nuovo conduttore Misha Sukyas riprende il viaggio nell’Italia delle tavole a quadretti da domenica 2 febbraio alle 21:25. Sono complessivamente otto puntate della durata d un’ora ciascuna.Fino alla terza stagione il conduttore on the road era stato Chef Rubio.

Camionisti in trattoria con Misha Sukyas – le città visitate

Misha Sukyas si reca in molte zone del Piemonte, Friuli, Lombardia, con un triplete di locali nella patria riconosciuta dei grassi saturi, la Valtellina.

Poi è in Puglia con due puntate tematiche che copriranno tutta la varietà della regione: il triangolo d’oro dei fritti Barletta-Andria-Trani e la California d’Italia, il Salento).

Altre tappe sono Veneto, Campania e Lazio. Un viaggio ipercalorico ma ruspante e genuino, in compagnia di divulgatori d’eccezione, gli autotrasportatori, alla scoperta di nuovi templi del buon gusto.

Lo schema delle puntate

Lo schermo delle puntate è basato su 3 camionisti in gara insieme al proprio “posticino” preferito. E solo il locale che avrà regalato a Misha l’esperienza gastronomica più “genuina” sarà decretato vincitore. Potrà aggiudicarsi un ambito trofeo e l’onore dell’adesivo ufficiale da esporre all’entrata del locale.

Tra le novità di questa nuova edizione, uno sguardo tutto nuovo sarà rivolto ai ristoratori e i loro collaboratori in cucina. Qui, infatti, tra fornelli e padelle si tramanda ogni giorno il rito della cucina delle porzioni abbondanti.

Camionisti in trattoria chi è Misha Sukyas

Chef Misha Suykas è di mamma italiana e papà armeno, un melting pot di influenze e una vita da globe-trotter tra Stati Uniti, Europa, Caraibi, Africa, Cina, India. E’ un divoratore di storie di vita, aneddoti e ovviamente cibo. Ed ha un amore sconfinato per sperimentazione e innovazione, voglia di conoscere e ascoltare i gusti e i segreti culinari di tutte le culture del mondo.

Le prime vere esperienze professionali di Misha Sukyas sono a Londra, dove capisce di poter diventare un vero chef. Si reca poi in Australia ed Olanda, dove affianca grandi maestri della cucina internazionale come Grant King, Peter Gilmore e Moschik Roth.

Rientrato in Italia si dedica ai suoi progetti “L’Alchimista” e “Spice bistrò”, affiancando anche innumerevoli consulenze per vari ristoranti. Ai successi in cucina unisce quelli televisivi, con i suoi programmi sul cibo in onda su Food Network (Chopped Italia, Effetto Wow, Comfort food). È autore del libro di ricette Sano come un pesce, godo come un riccio.

Dove vedere il programma

Camionisti in trattoria è disponibile con una settimana di anticipo su Dplay Plus. E, successivamente, su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.