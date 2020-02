Domenica 2 febbraio, in prima serata su Italia 1, arriva Enjoy Ridere fa bene. E’ il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.

In studio due squadre di comici si sfidano in prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo ridere e divertire. L’obiettivo è finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. Diana sarà anche protagonista, insieme ai due team, di sketch.

Enjoy Ridere fa bene 2 febbraio – i due team

Due i team di Enjoy: il primo è capitanato da Gigi e Ross, che si esibirà a favore del progetto “A Regola D’Arte” a Napoli.

Il secondo è guidato dai PanPers, che saranno testimonial del progetto “Insieme con la musica” per il sostegno di un’orchestra giovanile a Milano.

Le due squadre saranno formate rispettivamente da Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria. E Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. Due capi ultras, Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli, sostengono le imprese delle rispettive squadre e degli artisti in gara.

Unico giudice è il pubblico in studio che, con un telecomando, voterà le differenti performances esprimendo la propria preferenza. Alla sua guida Diego Abatantuono, che, pur non avendo diritto di voto, potrà influenzare con i suoi puntuali e pungenti commenti i giudizi dei presenti. Ospite del primo appuntamento Federica Nargi.

Enjoy i due progetti benefici – A regola d’arte

A regola d’arte è un progetto rivolto ai giovani che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane. Si propone di favorire l’integrazione e la crescita sociale mediante un’offerta formativa in ambito sportivo e culturale. Sono previsti corsi gratuiti di rugby e musica per bambini e ragazzi. L’obiettivo non è creare musicisti o rugbisti di professione bensì cittadini inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.

Partito nel 2014 con un campus estivo, oggi sono presenti sei nuclei di “A Regola d’Arte” a Milano, un nucleo a Palermo e uno all’Aquila.

A ottobre è stato aperto il nono nucleo nel rione Luzzatti- Ascarelli di Poggioreale di Napoli. Il progetto, che prevede corsi settimanali di rugby e musica, si svolge presso l’oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia unico punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie del quartiere. Famiglia Murialdo Onlus è l’associazione Onlus di riferimento che lo gestisce. Il montepremi accumulato consentirà di continuare a finanziare “A regola d’arte” presso il nuovo nucleo di Napoli.

Enjoy il progetto Insieme con la musica

Nel giugno 2017 è nato il progetto Insieme con la Musica per la creazione di un’orchestra giovanile. I ragazzi del quartiere Salomone-Forlanini hanno l’opportunità di ritrovarsi per suonare insieme gratuitamente, guidati da insegnanti qualificati.

L’obiettivo è fornire un’alternativa positiva alla strada e superare le difficoltà personali, facendo emergere, al contempo, potenzialità e competenze musicali. La proposta didattica è pensata per tutti, indipendentemente dalle conoscenze musicali pregresse. Agli incontri settimanali si alternano esibizioni pubbliche anche all’interno delle RSA gestite dalla Fondazione Don Gnocchi.

. La regia è di Lele Biscussi. Hashtag ufficiale: #EnjoyITA1

Il programma è fruibile su MediasetPlay.