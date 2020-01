GF Vip 4 i momenti più trash della quinta puntata. L’appuntamento si è concluso con l’eliminazione dell’ex gieffino Pasquale Laricchia, che non ha suscitato le simpatie di Barbara Alberti, e con l’apertura del televoto tra Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana.

I due nomi emersi non sono frutto delle nomination ma di sfide a coppie alle quali non hanno preso parte sette concorrenti immuni.

Alfonso Signorini oltre a far entrare nella Casa Valeria Marini per un confronto con Rita Rusic, ha cercato di analizzare il rapporto di Gonzalez e Paolo Ciavarro con i rispettivi padri.

GF Vip 4 momenti più trash quinta puntata scontro Valeria Marini Rita Rusic

Dopo l’incontro con Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini è entrata nella Casa del grande Fratello per incontrare Rita Rusic.

Si è trattato di un ingresso così prevedibile da non suscitare stupore né in Rita né nei telespettatori. Entrambe, seppur in tempi diversi, hanno avuto una relazione con il produttore cinematografico. La protagonista dello spettacolo teatrale La presidente ha incontrato Cecchi Gori quando lui era già separato dall’ex moglie. Quest’ultima non ha mai accettato la rivale perché avrebbe distrutto il precario equilibrio famigliare. I figli di Rita non l’hanno mai accettata. In particolare Vittoria che, a causa di questa relazione, ha più buoni rapporti col padre.

Rita Rusic, in varie occasioni pubbliche, non ha espresso parole di stima nei confronti della Marini. A dimostrazione di ciò la show girl ha estratto dal seno alcuni ritagli di giornale che riportano tali affermazioni. I foglietti erano uniti in modo da formare una pergamena. La scontata presenza della Marini doveva essere uno dei momenti clou della puntata. Invece si è rivelata il solito momento trash.

La showgirl, inoltre, è così ferrata sui reality show ( ricordiamo che ha partecipato a GF Vip, L’Isola dei famosi, Temptation Island Vip...) che ne conosce perfettamente i meccanismi.

GF Vip 4 Fernanda Lessa contro Antonella Elia

Ancora una volta Alfonso Signorini ha voluto soffermarsi sul contrastato rapporto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due non si sono mai piaciute e cercano di stare lontane per evitare litigi. La Elia definisce Fernanda “una strega travestita da donna” mentre la Lessa la provoca rinfacciandole di essere una donna sola. Lei ha un marito che l’aspetta, Antonella non ha nessuno fuori dalla casa.

GF Vip Le prove in acqua

La quinta puntata del GF Vip 4 non prevedeva nomination e quasi tutti gli inquilini erano a rischio eliminazione. Mentre sette concorrenti erano immuni dal televoto, i restanti hanno affrontato delle sfide con la speranza di potersi salvare.

I concorrenti hanno indossato dei costumini succinti per partecipare alle prove in piscina o in vasca. Al di là dell’intrattenimento e dell’ aspetto goliardico,la regia ha privilegiato inquadrature dalla cintola in giù che nulla lasciavano all’immaginazione.