Torna l’edizione 2020 di Pechino Express con la puntata di oggi, martedì 18 febbraio. L’appuntamento con l’adventure reality il cui sottotitolo è Le stagioni dell’Oriente è alle ore 21.20 su Rai2.

Pechino Express 2020 puntata 18 febbraio – in Thailandia

E’ ancora la Thailandia la protagonista del secondo appuntamento dell’adventure game guidato da un sempre più crudele Costantino della Gherardesca.

La prima faticosissima tappa si è conclusa con l’eliminazione di Padre e Figlia ovvero Marco Berry e Ludovica Marchisio. Adesso i viaggiatori si preparano a ripartire da Surat Thani importante porto della costa orientale della Thailandia e porta d’ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo.

Il fine è raggiungere dopo 486 km Hua Hin, località che attira i visitatori sia per le sue spiagge sia per la sua meravigliosa atmosfera. Si visita anche Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale.

Pechino Express 2020 puntata 18 febbraio – le coppie in gara

Ai nastri di partenza, quindi 9 coppie. Ci sono le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi).

Toveremo poi i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay).

Le restanti coppie sono: i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Pechino Express 2020 la primavera cinese

Anche in questa edizione Pechino Express conferma la presenza di paesaggi mozzafiato, avventure on the road, improvvisi colpi di scena, momenti di commozione e sconforto. Inoltre è sempre presente il rischio di dolorose eliminazioni che scatena un’accesa competizione. Questi ingredienti saranno al centro dell’odierna puntata di Pechino Express. Per tutti un solo obiettivo: lasciare l’estate della Thailandia, per arrivare in Cina nel fiore della primavera e raggiungere il freddo inverno della Corea del Sud.

Gli ascolti dell’adventure reality di Rai 2

L’esordio della prima puntata ha conquistato 1.936.000 di spettatori pari al 9,2% di share. Positivo anche il successo social con dati che hanno superato le 320mila interazioni collocando il programma al primo posto tra quelli più commentati dell’intera giornata di messa in onda (@NielsenItaly)

I riferimenti sul web

Pechino Express Le stagioni dell’Oriente è anche web. Sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter). Inoltre si può rivedere la puntata, visionare foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.