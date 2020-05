Torna su Real Time il docu-reality 90 giorni per innamorarsi 2020. L’episodio in prima visione di questa sera ha per titolo Lockdown.

L’appuntamento è alle 21:35 sul canale 31 del digitale terrestre free.

90 giorni per innamorarsi 2020: Lockdown la storia di Andrei e Elisabeth

Il docu-reality che è stato già fruibile su Dplay Plus, torna con un appuntamento dedicato soprattutto al periodo del lockdown. In effetti si vuole documentare come ha vissuto una coppia nel periodo della quarantena. Magari confrontando l’esperienza dei protagonisti del docu-reality con quella fatta in prima persona nella realtà da chi è dinanzi al piccolo schermo.

Insomma può sopravvivere l’amore durante la quarantena? Inoltre è possibile che il rapporto di coppia cambi? A queste domande cerca di rispondere il programma di Real Time riproponendo alcune delle coppie delle precedenti stagioni. Queste però adesso raccontano come è trascorsa la loro quotidianità in pieno lockdown e quindi in emergenza sanitaria mondiale.

Ci sono stati molti cambiamenti come ad esempio documentano Andrei ed Elizabeth. Loro hanno fatto molta fatica per adattarsi ad un periodo di così lunga reclusione casalinga. Soprattutto hanno risentito dei continui stop lavorativi.

Colt, un altro protagonista del passato, dichiara di aver vissuto serenamente la quarantena insieme a sua madre Debby e ai suoi gatti. Però adesso è molto preoccupato perché il suo lavoro è a rischio. Gli altri protagonisti sottolineano il grande sforzo fatto per sopravvivere alla limitazione delle libertà personali.

Soprattutto gli spazi piccoli in cui sono stati costretti a vivere, hanno cambiato le relazioni interpersonali ed inter-familiari. Molto spesso l’amore ha avuto il sopravvento. In altre occasioni però si è verificata la rottura della coppia.

Il format del docu-reality

90 giorni per innamorarsi è un format generale in cui tutte le coppie devono imparare a conoscersi vivendo insieme. La coabitazione è finalizzata a superare ogni tipo di barriera, sia linguistica, sia culturale. Per convivere e amarsi bastano davvero 90 giorni? A questa domanda dà una risposta lo stesso format del programma.

In ogni stagione c’è una nuova indicazione. Ad esempio 90 giorni per innamorarsi in quarantena è l’ultimo schema arrivato in video. Precedentemente ci sono state puntate incentrate sul dialogo a letto, in cui molte coppie raccontano come per loro sia importante discutere sotto le coperte.

C’è poi 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti. In questo caso il cambiamento è drastico in quanto le coppie statunitensi devono adeguarsi ad abbandonare le proprie abitudini e la propria patria e trasferirsi in altri paesi pur di vivere con la persona amata. Il docu-reality cerca di documentare se questa scelta così difficile sia stata un errore oppure la decisione giusta.

Indubbiamente il programma di questa sera rappresenta di esempio per molte coppie che certamente si riconosceranno nella vita trascorsa dai protagonisti.