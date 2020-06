Amore in panchina film La5

Il film tv proposto questa sera da La5 ha per titolo Amore in panchina. La produzione è tra Stati Uniti e Canada.

La durata è di un’ora e 25 minuti. Il genere è romantico-sentimentale con elementi da commedia. La visione è aperta ad un pubblico che comprende anche i minori.

Amore in panchina film – regia, dove è girato, protagonisti

La regia è affidata a Terry Ingram. Nel ruolo dei protagonisti ci sono gli attori Emily Kinney e John Reardon che interpretano rispettivamente i personaggi di Laurel Welk e Danny Holland.

Le riprese si sono svolte a Vancouver nella British Columbia in Canada. La produzione è della Hallmark Channel in collaborazione con la Front Street Pictures e la Corus Entertainments.

Il film tv è andato in onda per la prima volta proprio sul canale Hallmark Channel.

Il titolo originale è Love on the Sidelines.

Una curiosità: il padre di Danny Holland è interpretato dall’ex quarterback del calcio professionistico Joe Theismann. Joe ha giocato in due Super Bowl e ne ha vinto uno.

Amore in panchina – trama del film in onda su La5

La vicenda raccontata ha come protagonista Laurel Welk, una giovane attualmente disoccupata che aspira a diventare una nota stilista. Avendo bisogno di lavorare accetta di diventare l’assistente personale della superstar del football americano, il quarterback Danny Holland.

Holland ha avuto un brutto infortunio sui campi da gioco. Per questo motivo ha voluto al suo fianco una assistente donna. Infatti è convinto che le donne non capiscano nulla di football. In effetti Danny non ha mai avuto una assistente donna, ma gli eventi si svolgono diversamente da quanto aveva stabilito.

Intanto Laurel Welk accetta un periodo di prova nel quale fa fatica a svolgere il proprio lavoro. Infatti proprio per non apparire impreparata, inizia a studiare bene tutte le regole del football americano. Soprattutto vuole diventare indispensabile per Danny.

Il giocatore a sua volta, si sta impegnando al massimo per mantenere inalterata la propria dignità professionale. Ci tiene ad essere ancora considerato una star ed a salvare la propria carriera.

Man mano che passano i mesi il rapporto tra Laurel e Danny si rafforza sempre di più.

Il finale del film

Laurel, nella parte finale del film, si rende conto di essersi molto affezionata a Danny. Il rapporto tra di loro ha ampiamente superato l’aspetto lavorativo. Laurel fa di tutto per migliorare l’immagine di Danny sui mass media. Ma alla fine un evento che rappresenta un vero e proprio colpo di scena conclude la vicenda con l’auspicato happy ending.

Amore in panchina – il cast completo

Di seguito il cast del film Amore in panchina e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori