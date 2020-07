Questa sera, giovedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Temptation Island 7 che prevede il primo falò. Il docu-reality dei sentimenti è raccontato, per il settimo anno consecutivo, da Filippo Bisciglia.

Temptation island 7 falò tra Sofia e Alessandro

Già dalla prima puntata di Temptation island 7, si sono delineate alcune dinamiche fondamentali per il futuro delle coppie. Intanto i fidanzati e le fidanzate, isolati nei rispettivi villaggi, hanno iniziato a conoscere i tentatori e le tentatrici raccontando le rispettive situazioni sentimentali. Ma qualcuno ha premuto si è spinto un po’ troppo oltre e le reazioni del partner non si sono fatte attendere. Vedremo quanto accade nel reality delle gelosie e dei tradimenti, questa sera.

Intanto la prima coppia in crisi è quella formata da Alessandro e Sofia.

A scuotere il rapporto tra i due sono bastate alcune confessioni che la ragazza ha fatto al single Alex. Questo aspetto verrà poi appurato questa sera. Infatti potrebbe nascondere altro la richiesta di falò fatta a Sofia,

L’attesa è di constatare come reagirà Sofia alla richiesta del fidanzato di un confronto anticipato. La coppia sarà protagonista del primo falò di confronto, oppure ci saranno colpi di scena ulteriori?

Gli equilibri stanno cambiando per le coppie che continuano il loro viaggio nei sentimenti. Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Valeria e Ciavy, Sofia e Alessandro, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso riusciranno, nel corso di questi giorni, divisi dal proprio partner, a sciogliere i dubbi che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island?

Indiscrezioni sulla Elia e il fidanzato

Secondo nuove indiscrezioni, sembra che al falò di confronto non arriveranno solo Alessandro e Sofia. C’è un’altra coppia che sta già dando chiari segni di insofferenza e di incertezza. Si tratta di Antonella Elia e Pietro delle Piane.

Sembra che la Elia sia stata irritata dal comportamento del fidanzato. L’ex valletta di Mike Bongiorno avrebbe avuto anche modo di rimproverare Pietro. E addirittura il tono della Elia faceva pensare ad un possibile scontro. Probabilmente i telespettatori avranno qualche sentore di tutto questo nella puntata odierna di Temptation Island su Canale 5.

Ma, secondo le anticipazioni delle ultime ore, questa sera si annuncia un confronto piuttosto acceso accompagnato anche da qualche ceffone.

Temptation island 7 ascolti prima puntata

La prima puntata di Temptation island 7, andata in onda sette giorni fa, ha raggiunto l’ascolto record di 3.700.000 di spettatori con il 21.63% di share. Un risultato al di sopra delle aspettative della vigilia. E tra i migliori per l’esordio del reality in tutte le edizioni precedenti.