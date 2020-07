Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020. L’esordio su Canale 5 della serie Come sorelle raggiunge il 13.4% ma la serata è vinta dalle speciale delle Teche Rai dedicato ai Pooh. Molti i film proposti. Ecco, nei dettagli, il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Techetechetè – Pooh: 3.449.000 spettatori con 17.2%. Cose Nostre: 1.049.000 con 5 6%

Su Rai 2 N.C.I.S. ha ottenuto 1.015.000 telespettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 1.793.000 persone con 9.8%.

Su Canale 5 Come sorelle prima puntata: 2.472.000 telespettatori con 13.4%.

Su Rete 4 Il film Delitti inquietanti ha registrato 944.000 con 4.9%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha siglato 1.253.000 telespettatori con 6.5%.

Su La 7 Amore mio, aiutami: 611.000 telespettatori con 3.2%.

Su TV8 Il film Perché te lo dice mamma: 406.000 telespettatori con 2.1%.

Su NOVE Il film In the Name of the King: 237.000 con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020, la fascia preserale Sono tornati i Little murders di Agatha Christie su La7 Su Rai 1 Reazione a Catena L’Intesa Vincente: 2.005.000 con 19.9%. Il game: 3.228.000 con 23.3% Su Rai 2 Blue Bloods ha raggiunto 681.000 con 5.9% Su Rai 3 Blob sigla 664.000 spettatori con 3.7% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.110.000 con 11.8%. Avanti un Altro! 2.061.000 con 15.7% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 751.000 spettatori con 4.6% Su Italia 1 Camera Cafè: 303.000 con 2.7% e 300.000 con 2.4% Su La 7 Little Murders ha coinvolto 95.000 con 0.9% Su TV8 Cuochi d’Italia: 224.000 persone con 1.4% Su NOVE Airport security: 96.000 spettatori con 0.6% Ascolti Tv mercoledì 8 luglio 2020, l’access prime time Testa a testa tra Rete4 e La7 Su Rai 1 in onda lo speciale Techetechetè Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 951.000 telespettatori con 4.8%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 586. 000 persone con 3.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.709.000 spettatori con 13.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 881.000 con 4.7% e 928.000 con 4.6%. Su Italia 1 CSI ha registrato 855.000 telespettatori con 4.5%. Su La 7 In onda ha registrato 891.000 telespettatori con 4.6%. Su TV8 4 Ristoranti: 375.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Little Big Italy: 270.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 8, daytime mattutino

Non decolla la replica di Don Matteo ferma al 10% di share

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 761.000 con 16%. C‘è Tempo per…732.000 con 15.9%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni sigla 456.000 spettatori con 5.4%

Su Rai 3 Blindspot: 117.000 spettatori con 1.8%

Su Canale 5 Forum: 1.084.000 telespettatori con 13.5%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 134.000 con 2.2% e 288.000 con 2.5%

Su Italia 1 L’Aria che Tira Estate: 200.000 con 3.4% e 359.000 con 3.1%

Ascolti Tv mercoledì 8, day time pomeridiano

Resta a casa e vinci al 3%

Su Rai 1 Io e Te: 1.362.000 con 10.7%. La Vita in Diretta Estate: 1.181.000 con 13.8%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 423.000 con 3%. L’Italia che Fa 220.000 con 1.8%

Su Rai 3 Geo Magazine a 526.000 spettatori con 6.1%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.511.000 con 21.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 680.000 spettatori con 5.2%

Su Italia 1 Modern Family: 333.000 con 3.4%

Su La 7 Perception ha raggiunto 183.000 spettatori con 2.2%

Su TV8 Vite da Copertina: 190.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv mercoledì 8, seconda serata

Striminzitic show chiude al 3.1%

Su Rai 1 McFarland USA: 569.000 spettatori con 8.3%

Su Rai 2 Striminzitic Show segna 535.000 persone con 3.1%

Su Rai 3 TG3 LineaNotte; 601.000 con 7.9%

Su Canale 5 X-Style: 524.000 spettatori con 5.9%

Su Rete 4 Out of sight: 216.000 spettatori con 3.4% 216.000 spettatori con 3.4%