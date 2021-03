Matrimonio a prima vista Italia 6, prima puntata della nuova stagione in diretta

Condividi su







Alle 21.20 di giovedì 25 febbraio 2021, Nove ha trasmesso la prima puntata speciale di Il contadino cerca moglie. Nel corso del reality condotto da Gabriele Corsi, otto contadini, una donna e sette uomini, cercano l’anima gemella.

Il format prevede che ciascuno degli otto partecipanti mostri al pubblico le sue giornate tipo, mettendo in mostra personalità e potenzialità. Chiunque fra gli spettatori e le spettatrici, poi, può proporsi per tentare di far breccia nel cuore di uno di loro. Chiaramente, però, bisogna essere preparati a cambiare vita, e abbracciare i tempi e le “scomodità” della vita agreste.

I casting per partecipare al programma nel ruolo di “possibili fidanzati/fidanzate” dei contadini partecipanti sono aperti sul sito castingdiscoveryplus.it.

Il reality sarà trasmesso prossimamente in esclusiva sul sito discovery+.

Il contadino cerca moglie 25 febbraio 2021, il format

Il conduttore Gabriele Corsi introduce il format del programma affermando che “Qui non ci sono negozi e abiti firmati, e nemmeno clacson e smog. Solo l’uomo e la natura. Per qualcuno di voi potrebbe diventare una favola. Se siete stufi e stufe della vostra vita di città, questo è il programma per voi”.

“Voi dovrete fare solo tre cose: guardarli bene, ascoltarli attentamente e scrivere loro subito. Quando sarà sbocciata la primavera vi inviterò qui, in questo luogo ameno, per conoscere il vostro contadino preferito” continua Corsi. “Sarete ospiti della loro fattoria e lavorerete con loro. Per capire se il vostro è solo un… fuoco di paglia. Oppure no.” conclude.

Poi, sono presentati gli 8 contadini, uno ad uno.

I protagonisti

Martino, allevatore di bovini e casaro, 39 anni dalla provincia di Brescia, è il primo contadino presentato da Corsi. “Qua da noi si chiama agricoltura eroica, non è una normale agricoltura. In montagna può succedere qualunque cosa.” dice Martino. “Qua ci si conosce un po’ tutti, è una vita tranquilla. Ma ci sono feste e sagre divertenti, si balla” continua. Poi, presenta al pubblico le sue mucche.

Emanuele, allevatore di bovini e asini, 30 anni dalla provincia di Ragusa è il secondo pretendente presentato. Emanuele è molto affezionato al suoi lavoro e ai suoi asini. Ed alla sua terra: “Mi piace il mio accento e me ne vanto” dichiara. “Sono testardo, e anche molto geloso. Vorrei una ragazza che si sappia prendere cura di me e farmi provare nuovi sentimenti”.

Si dichiara “orgogliosamente pastore” Michele, allevatore di bovini e caprini allo stato brado, 21 anni dalla provincia di Foggia. “Anticamente si diceva -arte di pastore, arte da signore-. A scuola andavo con il cavallo, sono sempre stato particolare. Sono come un prete, sono nato con la vocazione del pastore. Vorrei portare avanti un progetto di protezione degli animali tipici del Gargano. Non li alleva più nessuno perchè non sono redditizi.”. Michele condivide spesso aggiornamenti sul suo lavoro attraverso i social.

Le presentazioni proseguono con Lorenzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni dalla provincia di Arezzo. Prima di fare il contadino lavorava come dipendente di un concessionario, poi ha deciso di cambiare vita. “Per fare il contadino bisogna essere sensibili e ricchi di emozioni. Mi basta essere felice, non desidero molto dalla vita.” afferma.

La contadina cerca marito

Anna, allevatrice di cavalli, 38 anni dalla provincia di Alessandria, è l’unica partecipante donna della trasmissione. “Per lei vi svegliereste anche alle 5 del mattino” afferma Corsi. Anna si presenta come “una persona solare, mi piace uscire e divertirmi, ma anche lavorare e vivere nella natura. La mattina ci si sveglia presto quando si ha a che fare con gli animali. Gli animali non hanno sabato, domeniche, weekend o ferie.” Anna possiede un ranch, e cerca un uomo sincero, con solidi principi.

Quindi, è presentato Marco, coltivatore di luppolo, 44 anni dalla provincia di Alessandria. Marco, oltre a fare il contadino, possiede un birrificio. “Mi ritengo un contadino moderno, lavoro, ma mi ritaglio i tempi e gli orari per portare avanti la mia vita con soddisfazione” afferma. In passato stava per sposarsi, ma è stato lasciato e ha sofferto molto. Ora vuole rimettersi in gioco, e innamorarsi ancora.

Giovanni, allevatore di bovini da latte e produttore di cereali e ortaggi, 41 anni dalla provincia di Udine, è il penultimo contadino partecipante. “Sul lavoro sono serio, ma nella vita sono divertente.” confessa Giovanni. Si intende anche di meccanica, e definisce le donne come “Carri armati, buttano giù i muri, ma a volte si fermano per una piccolezza”.

Infine, c’è Francesco, allevatore di bovini da latte, 33 anni dalla provincia di Vercelli. Ha una famiglia allargata molto ampia, alla quale è estremamente legato. Adora la neve e la montagna, e oltre ad essere contadino è maestro di sci e atleta professionista che ha partecipato a diverse competizioni nazionali. “Dicono che il maestro di sci abbia un certo fascino. In passato qualche opportunità con delle ragazze affascinate dal mio ruolo l’ho avuta, non sempre l’ho colta”.

