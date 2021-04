Isola dei Famosi 2021 diretta 26 aprile: i naufraghi divisi in due gruppi

Condividi su







In diretta dalle 21.25 su Canale 5, lunedì 26 aprile, va in onda la dodicesima puntata de l’Isola dei famosi 2021.

Ilary Blasi ha deciso di dividere i naufraghi in due gruppi, da un lato Gli Arrivisti (i nuovi arrivati) dall’altro i Primitivi (i vecchi concorrenti). Dovrebbe inoltre salvo imprevisti entrare in gioco Ignazio Moser, che qualche giorno fa era rimasto bloccato in Messico. La conduttrice svela il risultato del televoto tra Fariba Tehrani e Vera Gemma. In studio a sostenerle Giulia Salemi, madre di Fariba ed Asia Argento, amica di Vera.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 26 aprile

Nella diretta del 26 aprile Ilary Blasi si occupa degli Arrivisti, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera ed Matteo Diamante. Da quando sono arrivati si sono scontrati finora con Roberto Ciufoli, Gilles Rocca e Andrea Cerioli. Altri naufraghi invece sono fin troppo ospitali nei loro confronti.

La conduttrice si collega con Playa Palapa per comunicare ai naufraghi che vengono divisi in due gruppi. Oltre agli Arrivisti ci sarà il gruppo dei Primitivi, formato dai vecchi concorrenti. Dato che gli ultimi arrivati sono minoranza la leader Francesca Lodo deve scegliere quattro suoi compagni che si uniranno agli Arrivisti. In tal modo verranno formati 2 gruppi da 8 componenti.

Francesca Lodo caccia via dal suo gruppo Isolde Kostner, Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Awed.

Isola dei Famosi 2021, la Prova Ricompensa

Massimiliano Rosolino spiega che i naufraghi devono ora affrontare la Prova Ricompensa. Ogni squadra deve scegliere 3 componenti che affronteranno la sfida. Si tratta di spingere delle carriole in un percorso ad ostacoli durante il quale devono recuperare 3 bandierine. Le squadre sono le seguenti:

Arrivisti: Matteo, Roberto e Isolde

Primitivi: Gilles, Ubaldo e Angela.

Gli uomini, bendati, devono spingere l’attrezzatura mentre le donne fanno da guida. Vincono gli Arrivisti che sono riusciti per primi a raggiungere il traguardo posizionando anche correttamente le bandierine. Come premio niente cibo ma una doccia con acqua dolce shampoo e bagnoschiuma. Tutta la squadra, suddivisa in quattro coppie, ha due minuti di tempo per lavarsi.

Successivamente la conduttrice si collega con Beatrice Marchetti, che è ancora sola su Playa Imboscada. Anche a lei è concesso di fare la doccia.

Isola dei Famosi, prova in apnea

La conduttrice si occupa successivamente di Vera Gemma e Fariba Tehrani che sono a rischio eliminazione. In studio ci sono Giulia Salemi, madre di Fariba, ed Asia Argento amica di Vera. Più tardi si collegheranno con le concorrenti. Nel frattempo gli Arrivisti si sono schierati duramente contro Manuela Ferrera che non contribuisce in nessuna attività.

Massimiliano Rosolino convoca sulla spiaggia alcuni naufraghi per affrontare la prova del bacio in apnea. Il premio è una cospicua porzione di pasta all’amatriciana. Le coppie sono Awed e Manuela, Matteo e Vera, Gilles e Francesca. Gilles Rocca però si rifiuta di affrontare la prova perché è innamorato della sua fidanzata. A causa della sua scelta Francesca Lodo non mangerà perché il reality non vuole concederle un altro partner.

Vincono la prova Vera e Matteo con circa 40 secondi. La coppia avversaria si è fermata a 26 secondi. Hanno 100 secondi per mangiare, ma devono farlo da bendati e l’uno deve imboccare l’altro.

Condividi su