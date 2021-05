Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 17 maggio: I naufraghi contro Isolde

Condividi su







Ecco le anticipazioni della puntata del 17 maggio de L’Isola dei famosi 2021. Ilary Blasi, come di consueto, si sofferma sugli episodi accaduti negli ultimi giorni. Svela inoltre il risultato del televoto tra Ignazio Moser, Roberto Ciufoli ed Andrea Cerioli.

Il concorrente eliminato dovrebbe raggiungere Playa Imboscadissima dove stanno convivendo Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Qualora il naufrago decida di rimanere il reality aprirà un televoto flash. Secondo il regolamento infatti solo due naufraghi possono rimanere sull’Isola parallela ed è il pubblico ad esprimere la propria preferenza.

Isola del Famosi, Akash Kumar abbandona il programma

Come ogni settimana sono presenti in studio alcuni ex naufraghi, come Vera Gemma e Brando Giorgi. E’ invece assente Akash Kumar che ha deciso di non partecipare più al programma. Il modello ha affermato che si tratta di una scelta personale.

Non avrebbe gradito l’attacco ricevuto da Roberto Cenci. Il regista, venerdì scorso, lo ha infatti rimproverato per essersi allontanato dallo studio prima del termine della diretta.

Dovrebbe invece fare il suo ingresso Gilles Rocca. L’ex concorrente ha infatti appena terminato il periodo di quarantena obbligatoria dopo il rientro in Italia.

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 17 maggio, tutti contro Isolde

Nella puntata di venerdì Isolde Kostner è stata eletta Leader Supremo dell’Isola. Il reality però le ha assegnato un compito importante. Ogni giorno, fino ad oggi, deve scegliere un naufrago al quale dare l’ormai celebre Bacio di Giuda.

Il concorrente di conseguenza riceve già un voto che sarà fondamentale per le nomination. Tale decisione ha scatenato tensioni e risentimento tra i naufraghi.

Isolde è già da tempo il nuovo bersaglio del gruppo. Gli isolani però non riescono ad estrometterla dal gioco perché è quasi sempre immune. Per merito infatti della sua preparazione atletica trionfa spesso nelle sfide.

Ilary Blasi nel corso della diretta vuole comprendere perché Isolde abbia scelto determinati naufraghi. Raccoglie inoltre le sensazioni dei concorrenti nominati dalla Leader.

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni, Fariba e le tensioni tra i naufraghi

Nella puntata di oggi la produzione deve decidere se punire Fariba Tehrani. La concorrente infatti ha violato ancora una volta le regole rivelando l’esistenza di un’altra isola. Playa Imboscadissima doveva rimanere segreta per far credere agli eliminati che sarebbero tornati direttamente in Italia.

Ilary Blasi però continua ad occuparsi anche delle tensioni tra i naufraghi. Da quando infatti Primitivi e Arrivisti sono confluiti in un unico gruppo proseguono gli scontri tra gli uomini dell’Isola. In particolare tra Andrea Cerioli, Matteo Diamante e Ignazio Moser.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez contro il reality

Dopo la diretta di venerdì Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno duramente criticato il reality attraverso i propri profili social.

La figlia di Fariba trova ingiusto il meccanismo del televoto in quanto il pubblico non decide realmente le sorti del gioco. I concorrenti eliminati spesso non rientrano in Italia ma si trasferiscono su un’altra isola. Ha anche espresso dei dubbi sulla correttezza nello svolgimento delle prove.

Cecilia Rodriguez invece non accetta che il fidanzato Ignazio Moser sia finito al televoto nonostante fosse un leader. Lo status infatti garantisce l’immunità e la show girl argentina rivela non di aver mai notato tale dinamica nelle edizioni precedenti.

Nelle ultime ore si è aggiunta anche Arianna Cirrincione. Non gradisce che il reality continui a far emergere solo il lato negativo del fidanzato Andrea Cerioli. Nelle clip vengono spesso messi in evidenza il linguaggio colorito e l’irascibilità. Ma sottolinea che non è l’unico a lamentarsi per la carenza di cibo.

Le tre protagoniste potrebbero tornare in studio per un confronto con la conduttrice.

