Isola dei Famosi 2021 diretta 29 aprile: l’ingresso di Ignazio Moser

Giovedì 29 aprile, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021.

Dopo aver diviso i naufraghi in due gruppi, Arrivisti e Primitivi, Ilary Blasi accoglie sull’Isola Ignazio Moser, che in realtà doveva entrare già la scorsa puntata. In studio sono presenti la fidanzata Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi che invece sostiene la madre, Fariba Tehrani.

La conduttrice svela anche il risultato del televoto tra Ubaldo, Miryea, Manuela Ferrera e Roberto Ciufoli che è stato chiuso nel pomeriggio.

Isola dei Famosi 2021, la diretta 29 aprile

La conduttrice si collega poi con gli Arrivisti e i Primitivi. I naufraghi le fanno di auguri perché nella giornata di ieri Ilary Blasi ha compiuto gli anni. Si occupa poi su Gilles Rocca che lunedì non ha voluto sottoporsi alla prova del bacio in apnea con Francesca Lodo. Per colpa sua la Lodo non si è potuta aggiudicare il premio, della pasta all’amatriciana.

Per tale motivo il reality ha concesso alla Lodo di poter affrontare ora la prova con il naufrago che sta per arrivare, Ignazio Moser. Il nuovo concorrente si getta dall’elicottero e raggiunge la riva a nuoto. Farà parte del gruppo dei Primitivi.

Francesca Lodo ed Ignazio Moser per conquistare un ricco piatto di pasta al ragù devono superare il record di Vera Gemma e Matteo Diamante, di 40 secondi. In caso di vittoria la Lodo può dividere la porzione con un naufrago del suo gruppo (Moser non mangerà in quanto appena arrivato). In caso contrario il premio andrà agli Arrivisti. La coppia totalizza 1 minuto e 10 secondi. La Lodo sceglie di mangiare assieme ad Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi 2021, le strategie dei naufraghi

Terminata la prova la conduttrice si occupa degli Arrivisti che in pochi giorni di permanenza sull’Isola hanno studiato le strategie dei naufraghi. Tendono spesso a focalizzarsi su un concorrente e lo votano tutti insieme. Un esempio è la nomination di Miryea che ha sentito di nascosto il gruppo che confabulavano contro di lei.

Nel frattempo gli ultimi arrivati si stanno integrando con Ciufoli, Awed, Fariba ed Isolde e non rimpiangono la convivenza con gli altri Primitivi. Solo Manuela Ferrera vorrebbe lasciare il suo gruppo.

Isola dei Famosi 2021, Andrea contro Matteo

Ilary Blasi comunica ai naufraghi che Matteo Diamante ed Andrea Cerioli, rispettivamente leader degli Arrivisti e Primitivi, si affrontano in una sfida. In palio ci sono le lettere d’amore scritte per i naufraghi dalle persone care. Ogni messaggio è contenuto in una singola bottiglietta di vetro.

Ad esempio per La Lodo c’è il messaggio da parte di una sua amica, per Gilles da sua madre, per Ubaldo il fratello.

Impugnare i manubri, contenente un peso, e tenere le braccia ben distese. Appena cederanno si rovescerà il secchio contenente del fango. Vince la prova Andrea Cerioli, gli Arrivisti non hanno diritto ai messaggi dei familiari.

Dopodiché Ilary Blasi si sofferma su Miryea Stabile che in una clip ha raccontato di avere un rapporto conflittuale con la madre. Negli ultimi mesi tra loro ci sono state molte tensioni e vorrebbe esprimere l’affetto che prova per lei. La madre è presente in studio per farle una sorpresa.

Viene dedicato spazio anche a Manuela Ferrera “la spaccacocchi”. Prima di arrivare sull’Isola aveva promesso che avrebbe partecipato attivamente alle attività giornaliere. I naufraghi però si lamentano perché è inattiva e dorme tutto il giorno.

