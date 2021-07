Temptation Island 2021 diretta 19 luglio: Manuela e Stefano al falò di confronto?

Condividi su







Discovery+ propone questa sera, 6 luglio 2021, l’ottava e ultima puntata di Primo Appuntamento crociera. Lo spin-off della trasmissione è dedicato agli incontri al buio tra completi sconosciuti. Ma se nel programma regolare gli appuntamenti si svolgono al ristorante Geco di Roma, Primo Appuntamento Crociera è ambientato, come da titolo, su una nave crociera.

Conduce, come di consueto, Flavio Montrucchio. Il padrone di casa, in occasione dell’ultima serie di appuntamenti, ha in serbo una sorpresa misteriosa per tutti i croceristi.

Nel frattempo, salgono sulla nave gli ultimi single dell’edizione, pronti per tentare la fortuna in un appuntamento al buio con l’amore. Si chiamano Davide, Antonio, Noemi, Annamaria, Desiree e Francesco.

Tutte le puntate della prima edizione di Primo appuntamento crociera sono visibili tramite il servizio in streaming Discovery+. L’ottava e ultima puntata è proposta in chiaro su Real Time martedì 13 luglio 2021.

Primo appuntamento crociera 6 luglio, la diretta

Inizia l’ultima puntata. I nuovi croceristi salgono uno ad uno, a partire dai “belli e impossibili”: Davide e Antonio. Formano un duo comico basato su spogliarelli comici. “Mi auguro capiti l’occasione di fare uno strip noi due, per le rispettive compagne con cui ceneremo!” Esclama Davide.

Quindi, arriva la giovane ed esuberante Desiree (23). “Non credo nell’amore” dice convinta. “Ma vorrei una persona che sappia mettermi a mio agio, e magari farmi cambiare idea”. Dopo di lei, tocca a Francesco (27). “Modestia a parte, mi reputo un bel ragazzo. Da 1 a 10? un 8 dai” dichiara.

Seguono Noemi (28) operatrice socio sanitaria, e Annamaria, che cerca “un uomo pragmatico, ma creativo, romantico, ma serio”.

Primo appuntamento crociera 6 luglio, iniziano gli appuntamenti

La prima ad entrare nel locale per gli appuntamenti è Desiree. “Un uomo deve assolutamente essere in grado di corteggiarmi, e conquistarmi. Non mi piace passare per insicura… ma non faccio mai la prima mossa. Sono un’ottima preda, non so cacciare bene.” racconta mentre sorseggia un aperitivo. Con lei cena Francesco, che subito rompe il ghiaccio con Desiree con eleganza e cortesia. Poi, però, al loro tavolo volano scintille. “Non mi hai nemmeno chiesto che lavoro faccio, non sai nulla di me” esclama contrariato Francesco. Il suo atteggiamento distante, però, è parte di una strategia. E sembra star funzionando con Desiree.

Subito dopo, arriva Antonio. Per lui, c’è Annamaria, che a 37 anni, afferma, è “felicissima di essere impegnativa da conquistare”. Continua poi “sono attratta da chi ha una provenienza del Sud. Ci riconosco più ironia, leggerezza.”. Al loro tavolo si ride costantemente: che sia un buon segno?

Il compagno di Antonio, Davide, entra poco dopo nel locale. “Voglio perdere almeno 10kg in questa crociera. Per ora, sono un prodotto difficile da piazzare. Ho il mio mercato, ma è di nicchia!” scherza. L’arrivo della sua dama, però, ritarda, e Davide, intanto, è accompagnato al suo tavolo da solo. La sua commensale, però, alla fine arriva: è Noemi. La serata, però, inizia con qualche silenzio di troppo.

Le prime conclusioni degli appuntamenti

“Appena l’ho visto ho pensato che era proprio un bel ragazzo, come lo volevo io. Posato, un po’ all’antica, esteticamente piacevole. E secondo me gli son piaciuta.” afferma Desiree, mentre aspetta il verdetto di Francesco. “Se non mi fossi piaciuta me ne sarei già andato. Quindi…” continua serio Davide. “L’appuntamento è andato bene.” termina. Il loro appuntamento prosegue nella suite di Francesco.

E’ andato molto male, invece, l’appuntamento tra Noemi e Davide. Che termina prima ancora della seconda portata, con Noemi che si allontana dal tavolo contrariata. “Non mi piaci, non vedo ragione di continuare” afferma.

Anche Antonio e Annamaria sono arrivati al dessert, e traggono le loro conclusioni. Ma mentre Antonio vorrebbe proseguire la conoscenza con più intimità, Annamaria non ha trovato in Antonio le caratteristiche fisiche che cercava. “Sei troppo basso per me” gli dice.

Il finale tra Desiree e Francesco

“Desiree mi ha punzecchiato, mi piace questo atteggiamento” continua Francesco mentre parla di Desiree. Ma il giovane non è uno da andare a letto con una ragazza dopo il primo incontro. “Sono un po’ all’antica, vorrei conoscerla un po’.” esclama. Di diverso avviso è Desiree, che esclama “Dopo il prosecco, voglio farlo sciogliere nella vasca idromassaggio.”.

Intanto, Davide e Antonio si ritrovano soli nella loro suite. Scherzano e ridono raccontandosi a vicenda i loro appuntamenti davanti a una pizza, e a una bottiglia di Champagne.

Desiree e Francesco, intanto, nella vasca idromassaggio si lasciano andare a provocazioni ed effusioni romantiche. Finché, non si scambiano un tenero primo bacio, ripromettendosi di passare insieme il resto della crociera.

Terminata la crociera, Flavio Montrucchio pronuncia un discorso per tuti i crocieristi. “Alcuni sono saliti single, e scenderanno accoppiati. Ma l’amore offre sempre una seconda possibilità.”. Infine, la sorpresa annunciata dal conduttore per la conclusione della prima season di Primo appuntamento Crociera. Si tratta di un divertente spogliarello dei crocieristi Davide e Antonio. In arte, i “belli e impossibili”.

