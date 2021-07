Il bambino con la testa all’ingiù: su Real Time la triste storia di Mahendra Ahiwar

Condividi su







Lunedì 26 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 2021.

Il penultimo appuntamento riprende dalla richiesta di Federico di ottenere un nuovo falò di confronto con Floriana, che ha già lasciato da sola il programma. Scopriremo infatti se la ragazza ha accettato di incontrarlo nuovamente.

Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro e Natascia e Alessio sono le altre coppie che si trovano ancora all’Is Molus Relais. Una di loro affronterà il falò.

Temptation Island 2021, la diretta del 26 luglio

Nella diretta del 26 luglio Filippo Bisciglia si sofferma su Floriana e Federico, che durante la scorsa puntata hanno lasciato separatamente il reality. Federico non ha però accettato che la ragazza ha voluto interrompere la loro storia d’amore. Per tale ragione ha chiesto alla produzione di avere con Floriana un nuovo falò.

Dopo alcuni interminabili minuti di attesa, Floriana si presenta all’incontro. Federico è visibilmente emozionato e per l’occasione ha preparato una lettera. Nella missiva spiega di aver compreso i propri errori e che attraverso la separazione ha compreso quanto lei fosse importante. Ammette inoltre che si impegnerà ad essere migliore ed è anche pronto a sposarla.

Floriana non appare del tutto convinta delle parole di Federico perché vuole che glielo dimostri attraverso fatti concreti. Alla fine del confronto però decide comunque di concedergli un’ultima possibilità. Escono infatti insieme dal reality.

Temptation Island 2021, Jessica e Alessandro

La trasmissione si occupa ora di Jessica e Alessandro. Il ragazzo viene chiamato nel pinnettu per visionare un filmato in cui la fidanzata spiega alle altre ragazze di non essere più sicura dei sentimenti che prova per lui.

Quando Jessica decide di scambiarsi effusioni con il single Davide, Alessandro non è affatto infastidito da quelle immagini. Racconta ad Alessio che per merito alla single Carlotta ha compreso che forse Jessica non è la donna giusta. Jessica ha le stesse reazioni nel momento in cui assiste all’avvicinamento tra Alessandro e Carlotta.

Per ripicca Jessica, dopo un’esterna con Davide, gli chiede di dormire nella stessa stanza ma in letti separati. Alessandro crede che si tratti solo di una sua strategia. Poco dopo però rompe volontariamente un oggetto in ceramica che si trova nel pinnettu. In un altro video Jessica si spinge oltre infilandosi nel letto di Davide.

L’indomani Jessica e Alessandro si nascondono nell’appartamento dei single dove non ci sono telecamere. I fidanzati sono certi che i due si siano scambiando ancora effusioni. A questo punto Alessandro chiede il falò di confronto immediato.

Il falò tra Jessica e Alessandro

Jessica accetta di incontrare Alessandro al falò. Lui è molto adirato perché inizialmente pensava che Jessica fosse la donna con cui trascorrere il resto della vita.

Grazie a Temptation Island invece ha compreso di aver sprecato 7 anni. Oltre ad “essersi spento” per colpa sua perché si è “rinchiuso in casa per lei” rinunciando alle frequentazioni e alle serate, aggiunge che non hanno più intimità da un anno e mezzo.

Dopo aver rivisto i reciproci corteggiamenti con Davide e Carlotta, Alessandro incolpa Jessica di tutte le loro problematiche di coppia. Lei però nega tutte le accuse.

Alessandro spiega di averla sempre amato per il suo sentimento non è più forte come prima. Ribatte ancora una volta di essere attratto da Carlotta e di volerla frequentare anche fuori dal programma.

Al termine del confronto, ricco di tensioni, entrambi decidono di andare via separatamente.

Dopo il falò Alessandro cerca conforto tra le braccia di Carlotta. Fa lo stesso Jessica con Davide.

Temptation Island 2021 diretta 26 luglio, Manuela e Stefano

Il reality si sofferma ora sulla coppia formata da Manuela e Stefano. Quest’ultimo viene chiamato nel pinnettu per visionare altri filmati della fidanzata, sempre più vicina al single Luciano. La ragazza sembra essere intenzionata a frequentarlo anche fuori dal reality perché rispecchia il suo tipo ideale.

Al falò maschile Stefano assiste all’esterna con Luciano. Durante la gita in barca Manuela continua a denigrare Stefano, definendolo egoista, calcolatore e presuntuoso.

Stefano invece ha instaurato un forte legame con la single Federica alla quale propone di trascorrere una piacevole giornata al mare. Giunta la notte e i due si scambiano effusioni in riva al mare. Manuela sembra essere molto amareggiata anche se dice di non provare più niente per Stefano.

Dopo il falò femminile Manuela si confronta con Luciano, il quale comprende che lei in realtà è ancora innamorata di Stefano.

Temptation Island 2021, Natascia e Alessio

La trasmissione si occupa dell’ultima coppia Natascia e Alessio. Il ragazzo viene chiamato nel pinnettu perché Natascia ha confidato al single Samuele che già in passato voleva lasciare Alessio ma non ha mai trovato il coraggio. E’ molto confusa perché deve comprendere se ciò che prova per lui è amore o se è troppo legata al ricordo degli attimi belli vissuti insieme.

Alessio si sente ferito perché ha investito molto nella relazione. Non sa ancora che dall’altra parte Natascia ha poi compreso di compiuto molti errori ma è pronta a ricominciare perché lo ama ancora.

Condividi su