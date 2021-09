Bake Off Italia 9 diretta della terza puntata di venerdì 17 settembre – Eliminato Edoardo

Condividi su







Questa sera, 17 settembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 17 settembre 2021, nuovi ingressi e primi scontri

Inizia il programma. Si parla subito dello scontro tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Quest’ultima è stata l’artefice di uno scherzo ai danni dei coinquilini. Soleil ha infatti fatto credere ai compagni che qualcuno di loro avrebbe ricevuto un provvedimento disciplinare per aver detto qualcosa di sconveniente. Scoperto lo scherzo, Katia si è infuriata.

Stasera Soleil spiega di essersi confrontata anche con Raffaella Fico e di aver ideato lo scherzo perchè davvero le ragazze avevano ricevuto, anche da Katia, allusioni e battute sulla propria avvenenza che ritenevano poco appropriate. “Di questi tempi le donne andrebbero tutelate e alcune battute potrebbero essere evitate” – spiega. La Fico concorda con lei. “Non siate schiavi del politicamente corretto” – commenta Alfonso Signorini.

Si cambia argomento. Manuel Bortuzzo riceve una dolcissima sorpresa: suo padre è nella Casa. Prima dell’incontro vediamo una clip nel quale il ragazzo racconta ai compagni il tragico evento che ha segnato la sua vita. “Il proiettile è passato a 12 mm dall’aorta addominale. Sono vivo per 12 mm” – ha spiegato Manuel ai concorrenti. La sua storia ha commosso i compagni, che hanno grande ammirazione per lui. Bortuzzo è contento di aver deciso di partecipare al Gf vip, vuole spronare tutti a godersi la vita e a non perdersi dietro alle banali preoccupazioni di tutti i giorni.

L’incidente che l’ha coinvolto l’ha totalmente cambiato, ha perso le insicurezze che lo bloccavano e ora si sente più “completo”. Questa esperienza gli servirà per dimostrare che può farcela da solo e per restituire un po’ di libertà al papà, che si è dedicato anima e corpo a lui nell’ultimo periodo.

Il papà di Manuel entra nella Casa e dedica al figlio delle stupende parole d’amore: è certo che il ragazzo riuscirà a perseguire ogni suo obiettivo, che è orgoglioso di lui e lo ama moltissimo.

L’incontro emoziona i concorrenti ed in particolare Lucrezia, che scoppia in lacrime. “Sono molto sensibile e quando sento queste cose o vedo scene del genere mi arriva una botta. Non riesco a trattenermi” – spiega la ragazza. Alfonso si complimenta con lei per questa sensibilità così bella e rara.

Si passa a parlare di Alex Belli. L’attore si è sposato poco prima di entrare nella Casa, ma nel corso di questa settimana sembra essersi guadagnato la simpatia di alcune delle sue coinquiline.

Prima di intraprendere la sua esperienza al Gf, Alex ha scritto una lettera pubblica alla moglie Delia, chiedendole di non essere troppo gelosa, ed Alfonso gli chiede se questo gesto non sia stato un modo di mettere le mani avanti. “Mi vivrò questa esperienza in maniera tranquilla perché ci fidiamo l’uno dell’altra” – chiosa Belli.

Fa il suo ingresso una nuova concorrente: Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e donne che ha mandato via più di 400 corteggiatori). La accoglie proprio Alex, che la conduce in salotto dagli altri.

Entrano nella casa Davide Silvestri, attore di storiche fiction come Vivere, e Samy Youssef, modello dal passato difficile. Il cast è ufficialmente al completo.

Alfonso comunica ai concorrenti le nuove regole del Gf vip 6. In questa edizione ci sarà infatti più comprensione nei confronti del “politicamente scorretto”. In ogni trasgressione sarà considerata l’intenzionalità. In mancanza di intenzione di offendere, il concorrente non sarà punito.

