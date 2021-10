Bake Off Italia 9 diretta della quinta puntata di venerdì 1 ottobre

Condividi su







Questa sera, venerdì 1 ottobre, va in onda la quinta puntata di Bake Off Italia: Dolci in forno 9 su Real Time.

Nella quarta puntata i concorrenti hanno dovuto affrontare una tripla eliminazione. Per questo sono stati divisi in tre gironi di prove, al termine delle quali un pasticciere ha dovuto lasciare il gioco. I concorrenti eliminati nella quarta puntata sono: Giuseppe, Pancrazia e Lora.

La quinta puntata, invece, prevede una nota positiva: i concorrenti cucineranno in trasferta a Perugia.

Bake Off Italia 9 puntata 1 ottobre – diretta

Benedetta Parodi dà il via alla quinta puntata di Bake Off Italia 9.

Si ritorna alle origini: i concorrenti svolgeranno la prova creativa, tecnica e la prova salvezza. Il miglior pasticciere di tutte le prove riceverà il grembiule blu direttamente da Clelia.

La prima prova, quella creativa, prevede la rivisitazione da parte dei concorrenti della torta creata da Knam: una Tris di cioccolato. La prima regola fondamentale è che devono essere presenti i tre cioccolati.

Per questa prova il tempo a disposizione è di 120 minuti.

Bake Off Italia 9 puntata 1 ottobre – La prova creativa

La prima a stupire i giudici è Patrizia, che riceve grossi complimenti specialmente da Damiano. Lola presenta una Tris con alcune imperfezioni, anche Peperita ma Knam la accoglie con entusiasmo grazie ai sapori ben riusciti all’interno della sua torta.

Gloria omaggia Knam con la creazione di un paio di occhiali commestibili posizionati sulla torta. Matteo presenta un dolce esteticamente giusto, ma le mousse al suo interno sono sbagliate. I giudici lo spronano a osare di più.

La torta di Natascia purtroppo non è riuscita, la ragazza spiega che l’abbattitore non ha funzionato. Marco stupisce orgogliosamente i giudici, che si complimentano dicendogli che è il miglior dolce fatto fino ad ora. Enrico prepara un dolce ben riuscito, in particolare le mousse ma Knam gli dice che non vede alcuna rivisitazione. Simone, che ha portato da casa lo strumento per marmorizzare le torte, presenta un bel dolce ma non convince i giudici. Le mono porzioni di Daniela non si presentano bene, ma i sapori non sono del tutto sbagliati. Gerardo osa nella rivisitazione ma non riesce molto nei sapori. La torta di Roberto è molto particolare e i giudici sembrano apprezzarla, così come per quella di Pedro.

Naney eccede con il sale, tanto da rendere non commestibile il dolce.

La trasferta a Perugia

I concorrenti si spostano nella città del cioccolato per svolgere la seconda prova. L’ospite di questa puntata è il pasticciere Alberto Farinelli che mostra un dolce tipico di Perugia: la ciaramicola. Knam propone la sua versione in cui, ovviamente, aggiunge il cioccolato che la ricetta originale non prevede.

Il passaggio misterioso sta nel dover capire in autonomia, senza indicazioni da parte di Knam, quando o dove inserire la crema al cioccolato.

È il momento della classifica dal peggiore al migliore. L’ultimo è Marco, che non se lo aspettava. Seguono Gloria, Lola, Roberto e Matteo. Dall’ottava posizione in poi ci sono solo i pasticceri che hanno indovinato il passaggio misterioso. Dunque Enrico è ottavo in classifica e a seguire ci sono Natascia, Gerardo, Naney e Pedro. Simone è al secondo posto e Patrizia al primo, con la torta migliore della sfida.

