Tale e Quale Show diretta 1 ottobre: terza puntata, quarto giudice a sorpresa

Giovedì 30 settembre su Canale 5 va in onda la terza puntata dello show Star in the Star condotto da Ilary Blasi.

La scorsa settimana sono stati eliminati Gloria Guida e Ronn Moss che si celavano dietro le sembianze di Patty Pravo e della new entry Paul McCartney. Le leggende rimaste in gara sono Claudio Baglioni, Michael Jackson, Lady Gaga e Zucchero. E ancora Mina, Loredana Bertè, Madonna e Pino Daniele.

A valutare le esibizioni i giudici Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Star in the star, la diretta del 30 settembre, prima manche

Nella diretta del 30 settembre Ilary Blasi, dopo aver eseguito lo stacchetto musicale, presenta la giuria ed annuncia le leggende che gareggiano nella prima manche. Sono Michael Jackson, Loredana Bertè, Claudio Baglioni e Zucchero. Come accade in ogni esibizione la prima parte è in playback. Nella seconda invece cantano dal vivo.

Il primo ad esibirsi è Michael Jackson che canta Don’t Stop ‘Til You Get Enough. I giudici hanno gradito l’esibizione per l’energia che è riuscito a trasmettere. Hanno notato inoltre dei miglioramenti rispetto alla scorsa settimana. Per Amendola è ancora Rita Pavone. Andrea Pucci e Marcella Bella continuano a sostenere che si tratta di Alexia.

Claudio Baglioni invece propone Questo Piccolo Grande Amore. Interpretazione superlativa per Andrea Pucci. Anche Marcella Bella e Claudio Amendola si complimentano con lui soprattutto per la somiglianza nella voce. Standing ovation anche da parte del pubblico. Le ipotesi vertono su Luca Laurenti.

Star in the star, Berté, Zucchero, prima manche

Loredana Bertè interpreta In alto mare. I giudici hanno gradito la grinta, l’energia e la presenza sul palco. Giovedì scorso la Bertè era stata eletta come la migliore della puntata. Per Andrea Pucci è Syria, per Marcella Bella può essere Syria o Fiordaliso. Claudio Amendola tifa ancora per Irene Grandi.

L’ultimo ad esibirsi è Zucchero con Baila. I giudici hanno apprezzato l’energia che è riuscito a creare e si complimentano per la voce per la quale notano dei miglioramenti. Il vip sta entrando sempre di più nel personaggio. Marcella Bella non ha dubbi, per lei è Adriano Pappalardo. A lei si unisce Andrea Pucci. Amendola sostiene che sia Fausto Leali o Max Giusti.

Dopo le esibizioni ecco come ha votato il pubblico:

Loredana Bertè con 424 punti Claudio Baglioni con 409 punti Michael Jackson con 387 punti Zucchero con 351 punti

Michael Jackson e Zucchero occupando gli ultimi due posti in classifica devono affrontare lo showdown per il primo svelamento. Michael Jackson propone Man in the mirror. Zucchero ha scelto invece Come il sole all’improvviso.

Andrea Pucci salva Michael Jackson. Marcella Bella preferisce invece Zucchero. Claudio Amendola opta per Michael Jackson.

Per tale ragione Zucchero è obbligato a togliere la maschera. Si tratta di Adriano Pappalardo.

Star in the star 30 settembre, seconda manche

Le leggende che devono ad affrontare la seconda manche sono Mina, Lady Gaga, Pino Daniele e Madonna.

Mina questa settimana ha scelto di cantare Amor Mio. I giudici sono sempre più affascinati da questa Mina che regala loro sempre ottime performance. Per lei infatti solo complimenti. Per Andrea Pucci potrebbe essere Lorella Cuccarini, per Claudio Amendola invece Serena Autieri. Marcella Bella sostiene ancora che sia Tosca.

Madonna invece canta il brano Vogue. Anche questa settimana non riesce a conquistare i giudici. Sostengono che non sia né una cantante né una ballerina perché le sue esibizioni non sono qualitativamente eccellenti. Seconda Claudio Amendola potrebbe essere Jane Alexander. Per Marcella Bella Flavia Vento o Antonella Elia. Andrea Pucci pensa a Katia Pedrotti.

Pino Daniele e Lady Gaga

La terza leggenda ad esibirsi è Pino Daniele é Yes I know my way. La performance non ha del tutto convinto Andrea Pucci che ha preferito le altre esibizioni. La sua opinione è condivisa in parte da Amendola. Marcella Bella crede che sia Gigi Finizio. Andrea Pucci opta per Sergio Friscia. Claudio Amendola pensa a Carlo Buccirosso.

Lady Gaga infine canta Telephone. Secondo i giudici sta entrando sempre nel personaggio e si complimentano con lei per la performance. Ha dimostrato grinta e sensualità. Le loro ipotesi vertono su Deborah Iurato e Bianca Aztei.

Dopo le esibizioni ecco come ha votato il pubblico:

Lady Gaga con 401 punti Pino Daniele con 365 punti (ex aequo) Mina con 365 punti (ex aequo) Madonna con 298 punti.

Lady Gaga migliore della puntata, secondo showdown

Lady Gaga, essendosi classificata al primo posto, sfida Loredana Bertè per eleggere la migliore della puntata. Loredana Berté canta Cosa ti aspetti da me mentre Lady Gaga interpreta Million reasons.

Marcella Bella e Claudio Amendola hanno preferito Lady Gaga. Andrea Pucci invece ha gradito maggiormente Loredana Bertè. Lady Gaga pertanto è la migliore della puntata.

Questa settimana nello showdown Madonna affronta Mina e Pino Daniele in quanto questi ultimi hanno ottenuto lo stesso punteggio. Mina canta E se domani. Pino Daniele ha invece scelto Quanno Chiove. Madonna infine interpreta Papa Don’t Preach.

Andrea Pucci, Claudio Amendola e Claudio Amendola eliminano Madonna, che deve togliersi la maschera. E’ Daniela Martani.

