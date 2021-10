Vite al Limite 9: la storia di Shannon Lowery protagonista della decima puntata

Condividi su







Questa sera, 1 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 1 ottobre 2021, Soleil a rischio eliminazione?

Inizia il programma. Alfonso Signorini svela in anteprima che Magalli ha rilasciato un’intervista a Verissimo raccontando che a chiedergli il selfie “della discordia” è stata Sonia Bruganelli. Le due opinioniste insinuano che Magalli sia in cerca di visibilità.

Si passa poi a parlare di un acceso scontro avvenuto negli scorsi giorni tra Alex Belli e Samy Youssef. Samy si è stizzito perchè Alex aveva zittito lui ed Andrea Casalino mentre parlavano con Aldo Montano (che era ancora in quarantena). Ne è seguita una discussione dai toni molto forti.

La Ricciarelli ritiene sia un fatto culturale e che Samy abbia cercato la discussione per farsi capire. “E’ un bravissimo ragazzo, scherziamo insieme dicendo che vorrei adottarlo. L’unico problema è che ha voglia di parlare sempre e di prevalere, vorrebbe farsi capire prima perchè non è ancora tanto padrone della lingua”. Ainette difende invece il ragazzo ritenendo che Alex sia stato arrogante ed abbia esagerato. Francesca concorda con lei.

Gf Vip 6, tutti contro Soleil

In seguito alla discussione tra Samy ed Alex anche gli altri concorrenti si sono confrontati ed in questa occasione Soleil si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che sono apparse razziste. “State urlando come delle scimmie” – ha detto la Sorge rivolgendosi a Raffaella Fico, Ainette e Samy. I diretti interessati si sono sentiti insultati. Soleil si è scusata con loro e si è detta mortificata, ma il suo dispiacere non sembra essere stato sufficiente agli occhi dei suoi coinquilini.

“Le sue scuse non mi sono sembrate sincere. Quando chiami una persona di colore scimmia è un’espressione razzista” – commenta Ainette. Soleil si scusa ancora una volta.

Sonia difende la Sorge scatenando le urla di Ainette ed il pianto di Francesca. Alfonso le riprende per la reazione eccessiva e poco educata nei confronti dell’opinionista. Anche Lulu si infuria, alzandosi in piedi ed urlando. “Queste sceneggiate non mi piacciono per niente. Chiedo agli autori di richiamare i concorrenti alla buona educazione. Non è possibile fare televisione in questa maniera. Hanno perso il controllo. Non è possibile. Questa è la rappresentazione di quanto stiamo perdendo il controllo. Questo è il politicamente corretto che io combatto, possiamo anche sbagliare, non siamo macchine…basta, basta, basta. Hanno perso la brocca. Scene orribili di mancanza di educazione” – afferma Signorini.

Gf Vip 6 puntata 1 ottobre 2021, una sorpresa per Raffaella

Riportato l’ordine in casa, si cambia argomento. Raffaella Fico riceve una sorpresa dal suo fidanzato Piero. L’uomo è stato protagonista di gossip nel corso di questa settimana perché una sua ex ha affermato di averlo visto a Ferragosto, quando lui era già fidanzato con Raffaella. La Fico afferma di esserne a conoscenza, di sapere che la storia è terminata e di essere sicura dell’amore di Piero.

Il fidanzato di Raffaella entra nella Casa ed i due si incontrano in giardino. Sono imbarazzati, ma i loro sguardi sono intensi. Stuzzicato da Alfonso, Piero si lascia sfuggire che non esclude di chiedere in moglie Raffaella.

Alfonso comunica alle sorelle Selassié che la stampa ha scoperto che il padre è attualmente in carcere per truffa. Le ragazze si dicono comunque fiere di lui, pensano che sia innocente e gli dichiarano il loro amore: “Sappiamo quale è la verità”.

Gf Vip 6 puntata 1 ottobre 2021, le principessine

Gianmaria si confronta ancora una volta con Soleil e parla della sorpresa ricevuta dalla sua non più ex fidanzata Greta. La Sorge è dubbiosa sul conto della ragazza: “Non mi convince”.

Si parla poi della coppia della casa: Manuel e Lulu. Inizia i primi attriti, Manuel chiede più spazio e Lulu si fa prendere dall’insicurezza a causa delle sue relazioni passate.

Le principessine devono affrontare altri gossip: si dice infatti che il loro titolo sia falso e che il padre fosse il giardiniere della famiglia reale. Le tre ragazze si dicono tranquille, sapevano che sarebbero nate delle voci sul loro conto, ma sono certe della propria storia. Dopo la rivoluzione che ha spodestato il nonno, tutta la famiglia è riuscita a scappare ed il padre è stato costretto a cambiare cognome per salvarsi. Solo in seguito l’uomo si è recato a Londra rivendicando la propria identità. Il giardiniere di cui si parla è l’uomo che salvò il padre.

Gf Vip 6, Nicola e la mamma

Nicola riceve la visita a sorpresa di sua mamma Patrizia Mirigliani. Patrizia parla del dolore provato nel prendere la decisione di denunciare il figlio e della gioia nel vederlo affrontare un nuovo percorso di serenità. La Mirigliani è ben consapevole che potrebbero esserci ricadute e questo la spaventa, ma è fiera dei cambiamenti che sta compiendo il figlio. “Quando hai raccontato della denuncia hai liberato me e te da quel dolore. Sarò sempre con te, voglio combattere con te”.

“Grazie per avermi salvato la vita” – risponde commosso Nicola.

E’il momento di scoprire chi deve abbandonare la casa: è Andrea.

Nomination. Gli immuni di questa settimana sono Katia, Manuel, Jo, Alex, Manila, Raffaella, Ainette. Adriana Volpe rende immune Gianmaria, Sonia Bruganelli salva Soleil. I nominati di questa puntata sono Davide, Amedeo, Nicola e Samy.

Condividi su