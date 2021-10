Grande Fratello Vip 6 outfit di lusso: Manuel, Soleil e Fico i più iconici

Condividi su







Al Grande Fratello vip 6 outfit di lusso. Manuel Bortuzzo, Soleil Sorgè, Raffaella Fico sono solo alcuni dei protagonisti del reality di Canale 5, che sfoggiano abiti ed accessori costosi. Ma quanto costano gli outfit indossati dai concorrenti del programma?

Grande Fratello Vip 6 outfit lusso: Manuel Bortuzzo camicia costosissima

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello vip 6 è uno concorrenti più amati. Fin dalla prima puntata la sua storia ha commosso tutti. Qualche anno fa infatti il nuotatore è rimasto per sbaglio vittima di una sparatoria. A causa di ciò il ragazzo non può più camminare ed è costretto a vivere la sua vita in sedia a rotelle.

La sua presenza al reality ha uno scopo preciso. Il suo obiettivo è dimostrare che anche con la disabilità si riesce comunque a condurre una vita normale. Ed è quello che sta facendo all’interno del reality di Canale 5. Anche in considerazione della sua complicità (ormai cessata) che si era venuta a creare con Lulù Selassié.

Ma c’è un’altra curiosità che attira l’attenzione dei telespettatori quando si parla di Manuel Bortuzzo, cioè quella delle sue camicie originali e colorate. Non a caso proprio Alfonso Signorini ha definito il concorrente il più stiloso della casa.

Quanto costano le camicie agli Manuel Bortuzzo?

Nelle ultime settimane è circolata sul web e sui social una clip del Grande Fratello Vip 6, in cui Manuel si scambiava qualche coccola in giardino con Lulù. Ma mentre la principessa si avvicinava al nuotatore per riempirlo di baci, quest’ultimo la allontanava dicendole: “Ti prego no questa camicia costa tantissimo”.

Parole che inevitabilmente hanno incuriosito i telespettatori. In effetti non ha tutti i torti. La camicia che indossa Manuel infatti è di Etro: cascata di colori, maniche lunghe colletto a punta. Ma quello che sorprende è il costo: 180 euro. Sul web è sold out.

Manuel non ha indossato solo Etro al Grande Fratello Vip 6, ma anche uno smoking bellissimo ed elegante di Giorgio Armani. In una delle scorse puntate Manuel si è presentato in puntata con una maglietta decorata con fulmini e saette, con le maniche corte, firmata da Prada.

In questo caso il prezzo non è proprio da tutti. Infatti sul web è possibile trovarla a non meno di 750 euro. Manuel Bortuzzo sorprende quindi perché può davvero diventare la fashion icon della casa. E c’è già chi scommette quale outfit indosserà la prossima puntata.

Grande Fratello Vip 6 outfit lusso: Soleil Sorgè look da 20 mila euro

Manuel Bortuzzo però non è l’unico concorrente dal Grande Fratello vip 6 a mostrare outfit di gran lusso. Anche Soleil Stasi ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni per il top d’oro. Ma non solo, anche per i bracciali di lusso indossati: un look che vale quasi 20 mila euro.

Anche lei ha tutte le carte in regola per diventare la fashion icon della casa. Soleil molto conosciuta dal gossip per i suoi ex amori, nel reality di Canale 5 è una delle concorrenti più amate ma anche molto discusse e criticate. E da quando è entrata nlla nella casa di Cinecittà ha attirato tutti i riflettori non solo sulla sua bellezza e sul suo carattere ma anche per i suoi outfit sempre molto alla moda.

Maxi spacchi, sandali di pelo e tanto altro sono alcuni dei suoi outfit decisamente di lusso, ma non tutti sanno che questi capi valgono davvero una fortuna. Nei giorni scorsi la Sorgè ha abbinato a un pantalone in nero un top scintillante.

Gli esperti di moda conoscono bene questo capo di abbigliamento perché amatissimo anche da star come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis che già da molto tempo usano sfoggiare e indossare con abbinamenti e colori svariati. Soleil in un tranquillo pomeriggio in casa ha scelto invece la variante tempestata di cristalli in total gold.

Il top è firmato da Nué studio ed è possibile trovarlo ad un prezzo di 456 euro. Le chicche di lusso di Soleil Stasi non sono certo finite qui. Al suo polso sono apparsi due diversi bracciali Cartier iconici: Love bracelet che è diventato ormai un must per le celebrità.

Il modello in oro giallo 18 carati parte da un prezzo di 6900 euro mentre il secondo in oro con 4 diamanti taglio brillanti incastonati nelle chiusure pare abbia un prezzo superiore agli 11.100 euro.

Raffaelle Fico: da ragazza acqua e sapone a donna sofisticata

Al Grande Fratello vip 6 outfit lusso anche per Raffaella Fico. Lei è stata già concorrente in una delle precedenti edizioni del reality di Canale 5, quindi un grande ritorno all’interno della casa di Cinecittà. Ma dagli esordi la Fico è decisamente cambiata.

Infatti è diventata più sofisticata e sembra proprio non riesca a fare a meno di indossare gioielli di lusso. Ha detto quindi addio al look acqua e sapone dei suoi inizi, lasciando spazio e posto a make-up più marcati e abiti sempre più su succinti e griffati.

I telespettatori più attenti hanno notato che indossa quasi sempre dei bracciali al polso ma solo in pochi sanno quale siano il loro valore gioielli indossati da Raffaella Fico al Grande Fratello vip 6. I suoi gioielli sono firmati dalla maison di alta gioielleria francese Cartier.

Un must-have che quasi tutte le celebrità hanno al polso. Anche Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci e Belen Rodriguez indossano Love bracelet che è venduto ad un valore di circa 6900 euro. Il secondo braccialetto è a forma di chiodo, il cui prezzo e valore si aggira intorno ai 7450 euro.

Non solo bracciali però per Raffaella Fico che sembra avere proprio una passione per il lusso anche ai piedi. Nelle ultime puntate ha indossato un paio di décolleté silver molto costose del valore di circa 645 euro. A cui si sono aggiunte le inconfondibili scarpe di Christian Louboutin, uno dei brand di scarpe più famosi e preziosi al mondo.

Insomma l’ex di Balotelli ormai è una donna sofisticata che non riesce a fare a meno di mostrare la sua passione per le grandi firme.

