Grande Fratello Vip 6 liti, chiarimenti e non solo: il bacio tra Miriana e Nicola

Condividi su







Questa sera, 8 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 8 ottobre 2021, Alex Belli incontra la moglie Delia

Inizia la puntata. Alfonso stuzzica Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I contrasti tra le due opinioniste non sono stati risolti. Adriana accusa Sonia di essere fatta “della stessa pasta di Magalli” (“nemico” della Volpe), Sonia ribatte accusando Adriana di essere alla ricerca di popolarità.

Negli scorsi giorni è accaduto un evento molto importante: Manuel ha compiuto i suoi primi passi nella Casa con l’aiuto di Aldo ed Alex. Il vederlo eretto ha scatenato fortissime emozioni in tutti i suoi coinquilini. “Questa è la pagina più bella delle edizioni del Grande Fratello che ho fatto” – commenta Alfonso.

“Ha dato prova di una forza interiore enorme” – osserva Sonia. “Dà delle pillole quotidiane di saggezza e fa capire che le cose importanti della vita sono altre. L’insegnamento che ogni giorno sta dando è quello di cercare la bellezza” – aggiunge Adriana.

Gf Vip 6, Francesca, Alessandro e la piadina

Nell’ultima puntata, Francesca Cipriani ha incontrato il suo fidanzato Alessandro. La reazione alla vista del suo “amore” è stata eccessiva ed esilarante. Urla, pianti e dichiarazioni appassionate, Francesca non voleva più star lontana da Alessandro.

Stasera Alfonso le chiede di cercare il fidanzato nella nave, ma la Cipriani non riesce a trovarlo da nessuna parte. Francesca trova però gli ingredienti per preparare una piadina accompagnati da un dolce messaggio: “Quando mangi impazzisco di amore. Il tuo baghino romagnolo”.

Alessandro la attende fuori dalla porta rossa, ma Francesca ancora non lo sa. Per il momento il loro incontro è rimandato e la Cipriani può mangiare la sua piadina.

Si passa a parlare degli scontri tra Raffaella e Miriana. Le due proprio non si stanno simpatiche e continuano a lanciarsi sgradevoli frecciatine. Miriana è rimasta molto ferita da un’espressione usata da Raffaella nei suoi confronti (“alla tua età”).

Gf Vip 6, Alex ed il fratello Francesco

Alex ha una famiglia numerosa, sei fratelli uniti ed affettuosi. Parla della sua infanzia e dell’importanza della sua mamma. Riceve poi un dolce messaggio dalla cognata, che lo rassicura sul fatto che i nipotini stanno bene e che tutta la sua famiglia sente molto la sua mancanza.

Belli ha poi la possibilità di incontrare il fratello, Francesco. “Ti voglio dire una cosa che ci siamo detti poco: ti voglio tanto bene e sei un punto di riferimento per me e tutti i fratelli. Stai facendo un bellissimo percorso. Delia mi ha detto di dirti che ti ama moltissimo e di andare avanti così” – gli dice Francesco. “Queste cose non ce le diciamo mai e forse dovremmo dircelo più spesso. Io sono la persona che sono grazie a voi” – risponde Alex.

Nella scorsa puntata Giucas Casella ha lasciato intendere di aver trascorso una notte di passione con Katia Ricciarelli. Katia ha tentato di sviare il discorso, ma stasera Alfonso mette la coppia con le spalle al muro. Grazie ad un fuoco serrato di domande scopriamo che Giucas indossava un paio di “mutandine con i cuoricini” e che non se ne sarebbe più voluto andare. “Sono geloso perchè è mia” – dice Casella. “Mi dovevi sposare” – risponde ironica la Ricciarelli.

Giucas riceve poi un videomessaggio da suo figlio. “Vienimi a trovare. Ti amo, ti amo” – piange e strilla. “Non fare come Francesca” – lo sprona Katia, che riceve a sua volta una sorpresa. Alex, Aldo e Gianmaria si inchinano ai piedi del letto dove è distesa ed il quartetto canta “Nessun dorma”.

Samy racconta la sua storia, la sua infanzia in Egitto con la mamma che si sacrificava lavorando duramente per la famiglia ed il papà che era violento e spesso la picchiava. Il modello è venuto in Italia da solo ed ha dovuto affrontare un difficilissimo viaggio su un barcone. Nonostante la sofferenza fisica e mentale che gli ha provocato questa esperienza, l’arrivo in Italia è stato per Samy un punto di svolta. Oggi sembrano lontani quei tempi, il ragazzo è infatti il volto di Moschino e si sta affermando nel mondo della moda.

Stasera Samy incontra Angelo, una delle persone che gli è stata più vicina dopo il suo arrivo in Italia.

Gf Vip 6 puntata 8 ottobre 2021, Maria Teresa ed Amedeo

Amedeo Goria riceve una sorpresa: Maria Teresa Ruta rientra nella Casa per parlare con lui. “Sono venuta per puntualizzare due cose, perchè hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto perchè Roberto è geloso e mi condiziona. Tu Roberto lo conosci bene, è geloso ma non di te, è geloso in generale.

Aldilà di questo io non sono una donna che si fa condizionare, sono una donna che cerca la pace e tu lo sai bene. Io decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno forse qualcuno ha capito quali sono i motivi. Sono venuta qui, perchè quando bisogna puntualizzare cose più serie bisogna guardarsi negli occhi. Mi hanno scritto in tanti “hai visto cos’ha fatto il tuo ex marito”, ma se è un ex marito, un motivo ci sarà no?! Sai quanto credevo in una famiglia come quella dei miei genitori e quanto è stata amara quella delusione.

I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda di tirar fuori il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te, soprattutto se i ragazzi non le sanno…a questo tengo particolarmente” – gli dice Maria Teresa.

“Sono contento tu sia venuta. Ti voglio bene, ti amo ancora, a modo mio. Ho commesso tanti errori quando stavamo insieme e li ho riconosciuti. A Roberto un grande abbraccio, è giusto che sia geloso di una donna come te. Sono felice che tu sia felice con Roberto. Ci frequentiamo di meno perchè lei ha la sua vita, io ho altre storie, troppe, a volte esagero” – risponde Amedeo.

Momento eliminazione. Samy deve abbandonare la casa.

Momento nomination. I preferiti di questa puntata, che sono dunque immuni, sono Alex, Aldo, Katia, Manuel, Manila e Francesca. Adriana Volpe salva Davide, Sonia Bruganelli salva Nicola.

Francesca può finalmente incontrare Alessandro, ma sono divisi da un vetro. Il fidanzato la rassicura.

I nominati di questa puntata sono Raffaella, Miriana e Gianmaria.

Condividi su