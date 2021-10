Il Collegio 6 diretta puntata del 26 ottobre: la prima prova

Condividi su







Questa sera, 25 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 25 ottobre 2021, Miriana si confronta con Patrizia Mirigliani

Inizia il programma con una grande emozione. Vediamo Manuel cantare e suonare una canzone di Ultimo, “Sogni appesi”, un brano che esprime la sua voglia di farcela nonostante l’enorme difficoltà e le durissime prove a cui lo sta sottoponendo la vita. I suoi compagni sono trascinati dalle note e dalla sensibilità del ragazzo, Giucas ed Aldo scoppiano a piangere davanti a tanto dolore e forza di volontà.

Alfonso chiede a Manuel quale sia il suo sogno. “Vivere, semplicemente vivere” – risponde Bortuzzo. “Ho trascorso la mia vita rincorrendo i sogni, indossando una corazza da campione invincibile. Poi sono arrivati mia moglie ed i miei figli e la corazza è stata messa da parte. Oggi sono più aperto a vedere la vita da un altro punto di vista. Manuel mi ha fatto crollare” – racconta Aldo.

Si passa a parlare della lite tra Jo e Katia. Le due concorrenti si sono scontrate nel corso delle nomination palesi della puntata di venerdì. Stasera si confrontano nuovamente.

I loro caratteri e le loro posizioni sembrano essere opposte ed inconciliabili. Jo cerca di mediare e di non discutere, Katia è ferma sulle sue posizioni. Jo si appella alla solidarietà tra donne in nome di “alte cause”, Katia usa la dialettica in maniera ironica e tagliente. Alfonso, Adriana e Sonia spronano la Squillo a mettersi più in gioco e lasciar stare – almeno un po’ – le sue battaglie.

Gf Vip 6, il triangolo Sophie, Soleil, Gianmaria

Soleil, Sophie e Gianmaria sono il triangolo del Gf vip. Sophie si è finalmente lasciata andare alla sua attrazione per Gianmaria, ma Soleil continua ad insinuare dubbi nel ragazzo dicendogli che la Codegoni si avvicina a lui per visibilità.

“Se c’è della confusione in Sophie mi prendo la responsabilità, perché sono entrato qui ho fatto scelte e cambiato idea molte volte” – spiega Gianmaria.

“O ci sono o ci fanno. Continuano ad arrampicarsi sugli specchi. Quando hai davanti una persona che ti piace veramente, ogni perplessità scompare” – risponde Soleil.

Gianmaria riceve una sorpresa dal fratello Francesco, che gli manifesta il proprio orgoglio e gli consiglia di abbottonarsi la camicia da “Formentera il 15 agosto”.

“È il mio cucciolo, è mio fratello. Abbiamo dieci anni di differenza, me lo sono cresciuto” – dice commosso Gianmaria.

Francesca ed Alessandro hanno trascorso due giorni insieme nella Casa, ma stasera lui deve uscire. Alfonso lo comunica alla coppia es i concorrenti fanno un appello per far rimanere Alessandro nella casa.

Gf Vip 6, la storia di Davide

Davide viene chiamato in Mistery room, dove scopriamo la sua storia. La sua infanzia, il successo raggiunto con la fiction Vivere, il lavoro di metalmeccanico, la ricerca di una nuova vita e della libertà.

“Sono diventato meno istintivo, più educato. Non mi sento un bambino, ma ancora non mi sento uomo, ci sto lavorando tutti i giorni” – svela.

Davide riceve un videomessaggio dal papà, che gli dedica dolci parole: “Sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato. Ti voglio bene anche se non te lo dico e tu me ne vuoi anche se non me lo dici. Sono i fatti, non le parole che contano”.



“Grazie per avermi fatto piangere perché ne avevo bisogno ma forse non ne avevo il coraggio” – chiosa Davide.



Gf Vip 6, confronto Miriana Trevisan – Patrizia Mirigliani

Si parla di Miriana e Nicola. Dopo l’attacco ricevuto la scorsa settimana da Patrizia Mirigliani, la Trevisan ha avuto dubbi sul suo rapporto con Nicola. Molti dei concorrenti hanno cercato di metterlo in guardia perché ritengono che da parte di Miriana non ci sia sentimento. “Smettila di raccontarti una storia che non esiste” – gli ha consigliato Davide. Miriana stessa ha provato a prendere le distanze, Nicola però è ancora molto preso e tra i due c’è stato un momento di intimità.

Stasera Nicola incontra sua mamma Patrizia: “Non penso per niente che tu sia fesso, penso che tu sia straordinario e che quello che è arrivato fuori la gente lo sta apprezzando tantissimo. Il mio sfogo è stato fatto affinché nessuno ti facesse del male, non era rivolto a nessuno. Abbiamo sofferto troppo. Tu devi essere felice ogni giorno della tua vita e la tua felicità deve dipendere soprattutto da te stesso. Se tu sei innamorato e provi dei sentimenti io sono felice per te perché finalmente riesci a provarli”.

Nicola apprezza le parole della madre. Patrizia spiega che non ha nulla contro Miriana, ma vede troppi alti e bassi nella loro relazione per fare un passo avanti nei suoi confronti.

Miriana li raggiunge in giardino, dove racconta la sua “verità”. Le due donne si confrontano, si chiariscono e ristabiliscono l’armonia. “Mi sembra una persona positiva sotto certi aspetti. È giusto coltivare questa amicizia, ma non voglio – dopo quello che abbiamo vissuto – che Nicola viva un’illusione ed una sofferenza che gli farebbe troppo male. Si deve focalizzare su se stesso e guadagnare la sua autonomia mentale” – continua la Mirigliani.

Adriana Volpe difende Nicola e sostiene che la madre non lo debba influenzare con il proprio giudizio. “Ci sono stata in quella casa. Loro devono vivere senza condizionamenti esterni” – risponde Patrizia.

Gf Vip 6, Soleil tra baci e vittorie

La prova dei baci ha movimentato la casa in questi giorni. Tutti i concorrenti hanno unito le labbra tra loro, ma un bacio in particolare è sembrato realistico e molto intenso. Alex e Soleil infatti si sono lasciati andare ad un bacio appassionato. Stasera ci scherzano su, ma Alfonso li interroga sulla loro intesa. I due confermano di avere “un rapporto meraviglioso” e di “adorarsi”, ma cercano di cambiare discorso.

Si chiude il televoto: Soleil è la preferita del pubblico. La Sorge deve scegliere chi mandare al televoto tra Carmen ed Ainette e sceglie la Russo perché pensa che sia forte ed abbia la possibilità di eliminare un’altra concorrente.

Alessandro deve lasciare la casa, ma prima di congedarsi dichiara il proprio amore a Francesca. La Cipriani piange disperata nel dividersi dal fidanzato.

Scopriamo le immuni di questa puntata: Miriana e Sophie. Le opinioniste salvano Katia.

