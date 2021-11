Drag Race Italia 2021: concorrenti, giuria, ospiti, streaming, dove vederlo

Condividi su

Da poche settimane è iniziata la prima edizione italiana di Drag Race Italia 2021, il reality show statunitense RuPaul’s Drag Race che ha preso il via a novembre 2021 sulla piattaforma Discovery + e successivamente trasmesso anche da Real Time.

Drag Race Italia 2021: quando inizia, cast, giuria

Quando andrà in onda Drag Race Italia? Il nuovo reality show targato Discovery Plus ha preso il via dal 19 novembre 2021. Gli account social del programma avevano svelato qualche anticipazione su quello che si sarebbe visto in video, infatti è stato pubblicato il promo della prima stagione.

Da chi è formato il cast? Le vere protagoniste della prima stagione sono 8 drag queen: Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche, Luquisha Lubamba. Il programma targato Discovery Plus prevede la presenza di tre giudici fissi.

In aggiunta a questi si alternano in studio i giudici ospiti. Compito della giuria sarà di commentare e giudicare le performance dei concorrenti sul palcoscenico. I giudici della prima edizione italiana di Drag Race sono Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi.

I giudici di Drag Race Italia 2021: Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi

Priscilla è il nome d’arte dell’artista napoletano Mariano Gallo. Una drag queen italiana molto conosciuta in Grecia. Ha vinto nel 2007 il concorso Miss drag queen Italia. Nel 2017 ha preso parte alla versione ellenica di Italia’s Got Talent.

Chiara Francini è un’attrice italiana molto popolare grazie alla partecipazione a diversi programmi tv e fiction, tra cui Colorado, Love me Stranger , Love me gender, MTV Awards Italia. Tra i suoi film e fiction anche Maschi contro Femmine, Addio al nubilato e Non dirlo al mio capo.

Tommaso Zorzi è un influencer arrivato al successo grazie alla partecipazione a Riccanza e al Grande Fratello vip 5 che ha vinto. Successivamente Tommy ha condotto il programma Il Punto Z disponibile su Mediaset Play.

Maurizio Costanzo lo ha voluto come ospite fisso del suo storico programma Maurizio Costanzo Show e ha ricoperto anche il ruolo di opinionista a L’isola dei famosi. Zorzi in passato è stato protagonista anche di altri reality show come Pechino Express dove ha partecipato insieme a Paola Caruso.

Il format

Il nuovo programma di Discovery Plus rappresenta uno spin-off del format statunitense RuPaul’s Drag Race. in Italia è andato in onda su Fox Life e anche su Netflix. La trasmissione nasce da un’idea di RuPaul Drag queen che nel 1994 si esibì insieme a Elton John al Festival di Sanremo. 24 Emmy Awards vinti fino ad oggi.

Grazie al grande successo che ha avuto negli Usa il format è stato successivamente esportato in numerosi Paesi nel mondo tra cui Regno Unito, Cile, Thailandia, Canada ed ancora Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Spagna.

Come funziona

Le drag partecipanti si esibiscono in alcune performance che saranno oggetto di giudizio e valutazione da parte dei giudici. Al termine di ogni puntata una drag queen dovrà dire addio al programma. Alla fine di questo lungo percorso la concorrente che arriverà in finale vincerà un montepremi di 30.000 euro. Oltre a una fornitura di cosmetici ed uno scettro di Fierce Drag Jewels.

Nel corso delle puntate vengono mostrate anche delle clip riguardanti i backstage del programma. Il format è diviso in tre blocchi: la mini sfida, la sfida principale e l’eliminazione.

Anche nella versione italiana the Drag Race esiste la stanza dove i concorrenti potranno lavorare ai propri abiti che poi saranno esibiti in puntata.

Drag Race Italia: ospiti

Saranno tanti gli ospiti che parteciperanno al programma. Tra quelli della prima edizione di Drag Race Italia ci saranno la cantante Donatella Rettore e Giancarlo Commare noto per aver partecipato anche a Skam Italia e Il paradiso delle signore.