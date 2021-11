Domenica In 28 novembre, Mara Venier torna in studio dopo l’incidente: ospiti e anticipazioni

Condividi su

Nuovo appuntamento con Domenica In il 28 novembre a partire dalle ore 14 su Rai1. Nel salotto televisivo di Mara Venier, ci saranno come sempre tanti ospiti e momenti di intrattenimento. Sabrina Salerno si racconterà a cuore aperto, mentre Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno parleranno del successo della serie Blanca.



Domenica In 28 novembre, Mara Venier dopo l’infortunio: gli ospiti

Quella di Domenica In 28 novembre sarà una puntata molto attesa, perché è tanta la curiosità dei telespettatori nel sapere come sta Mara Venier dopo l’infortunio della scorsa settimana. La conduttrice è caduta dietro le quinte, durante una pausa pubblicitaria.

A proseguire il programma inizialmente è stato Pierpaolo Pretelli, che si è ritrovato in una conduzione in solitaria. Una situazione che è durata poco, poiché la Venier ha fatto rientro in studio scalza e con del ghiaccio su un piede e in fronte.

La settimana ha consentito a Mara di riposare e di riprendersi. Assicurata quindi la sua presenza anche oggi. Ma quali saranno gli ospiti di Domenica In del 28 novembre? Si preannuncia una puntata ricca di argomenti, temi e tanti personaggi che si lasceranno andare a delle confidenze con la celebre conduttrice.

Si inizia con La voce profonda e i successi senza tempo di Bobby Solo.

Domenica In 28 novembre, spazio Ballando con le stelle: Sabrina Salerno, Lauri, Rigo

Come di consueto nel corso della nuova puntata di Domenica In del 28 novembre la conduttrice Mara Venier ospiterà alcuni dei protagonisti del dancing show di Rai 1 Ballando con le stelle. Dal programma di Milly Carlucci arriveranno Alvise Rigo e Federico Fashion Style.

A commentare le performance dei ballerini ci saranno Alba Parietti, Rossella Erra, il giudice Guillermo Mariotto e poi Elisa Isoardi. Mara Venier intervisterà Sabrina Salerno. Con la cantante, attuale concorrente di Ballando con le Stelle (in coppia con il maestro Samuel Peron) oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, affronta il difficile rapporto che aveva con il padre, scomparso nel luglio 2019.

Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Flavio Insinna

Nel talk del dì di festa di Rai 1 la conduttrice Mara Venier ospiterà Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, protagonisti della fiction di successo Blanca. Poi ci sarà Luca Trapanese, primo caso italiano di genitore single che ha adottato nel 2018 una bambina down, la piccola Alba.

Trapanese sarà in studio per presentare il libro ‘Le nostre imperfezioni’. Con lui è presente anche il conduttore de L’Eredità Flavio Insinna. Il presentatore è anche autore del libro-favola “Il gatto del Papa”, e farà una una ‘sorpresa’.

Pierpaolo Pretelli, ormai presenza fissa del programma, a Domenica In del 28 novembre intratterrà il pubblico televisivo con un balletto sulle note di Mamma Mia degli Abba.