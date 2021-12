The Ferragnez – The Series, LaChapelle firma il poster: uscita, puntate, protagonisti, location

Condividi su

David LaChapelle firma il poster per il lancio della serie The Ferragnez – The Series di Amazon con protagonisti l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ed il marito, il rapper Fedez. E dalle immagini si preannuncia già un nuovo successo.

The Ferragnez – The Series: Amazon Prime Video recluta David LaChapelle

Amazon Prime video ha reclutato il famoso fotografo David LaChapelle per lanciare il suo nuovo prodotto originale tutto italiano di prossima uscita: The Ferragnez – The Series. Protagonisti della nuova serie sono l’influencer e fashion icon Chiara Ferragni ed il marito Fedez, artista e imprenditore.

Un set molto particolare quello scelto da LaChapelle, che ha deciso di far vestire la coppia con abiti neri in contrasto con le luci a neon rosa fluorescenti. A far da sfondo alla scena le guglie gotiche e appuntite del Duomo di Milano, cattedrale più grande del mondo.

The Ferragnez The Series: location, data messa in onda, puntate

L’ambientazione principale della nuova serie Amazon in 8 puntate è Milano. La casa milanese della coppia è una delle location privilegiate da cui Chiara e Fedez fanno le loro dirette, post e stories che pubblicano su Instagram, diventando un luogo molto familiare ai fan.

Quando è stato girato ‘The Ferragnez – The Series’? Il docu-reality su Chiara Ferragni e Fedez è stato realizzato tra la fine del 2020 e l’inizio 2021. Amazon Prime Video lancerà lo spettacolo in 240 Paesi in tutto il mondo. Quando andrà in onda ‘The Ferragnez – The Series’?

Al momento Amazon Prime video non ha fornito una data specifica per la messa in onda dell’attesissimo documentario sulla vita dell’amata coppia di influencer. Unica certezza è che i fan non dovranno attendere ancora molto. Amazon infatti ha assicurato che la serie sarà visibile a dicembre.

Una coppia da record: chi sono Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni è un imprenditrice digitale e una personalità molto apprezzata, conosciuta e stimata della moda mondiale con oltre 25 milioni di follower su Instagram. Un vero esercito di fan. Ex studentessa dell’Università Bocconi di Milano, Chiara ha lanciato il suo blog The Blonde Salad nel 2009.

È stato un grande successo, tanto che nel 2015 la Ferragni è stata inclusa nella Harvard business review come il suo primo case study su un fashion influencer. Recentemente l’imprenditrice digitale è entrata nel consiglio di amministrazione dell Tod’s.

Il marito Fedez è un rapper e imprenditore italiano che ha realizzato oltre 60 dischi di platino e ha 13 milioni di follower su Instagram. Il suo ultimo tormentone estivo ‘Mille’ (firmato con Orietta Berti e Achille Lauro) ha fatto ballare, cantare e gioire tutti gli italiani nell’estate 2021.

Negli ultimi giorni è uscito il nuovo album dell’artista ‘Disumano‘, che sta avendo un grande successo. Il cantante ha un rapporto già consolidato con Prime video Italia, essendo stato ospite della versione italiana di Celebrity Hunted. A cui si è poi aggiunto lo spettacolo comico LOL.

Anche la Ferragni in passato è stata legata a Amazon Prime. Chiara è stata una dei giudici della prima stagione della sfilata del concorso di moda ‘Making the Cut’ condotto da Heidi Klum e Tim Gunn.

Ma non è tutto. Nel 2019 è uscito il suo docufilm ‘Chiara Ferragni unposted’ diretto da Elisa Amoroso in anteprima alla mostra del cinema di Venezia nel 2019 e ora in onda su Prime video.

The Ferragnez – The Series: gli altri protagonisti

The Ferragnez – The Series ha lo scopo di offrire ai fan uno sguardo intimo e privilegiato sulla coppia d’oro, raccontando un periodo particolare della loro vita: la seconda gravidanza, Fedez al Festival di Sanremo e la nascita della secondogenita della coppia, Vittoria.

Un lungo racconto che si snoderà tra tante emozioni, lacrime, gioie, tensioni, divertimento e tanto altro. Non mancherà anche la documentazione della frenetica vita della coppia tra professione e socialità. La serie è prodotta da Banijay Italia ed include anche il figlio il primogenito della coppia Leone che oggi ha 3 anni ed è già una star del web.

Nella serie ci sono anche i rispettivi genitori della coppia, le sorelle di Chiara (Valentina e Francesca) e i loro rispettivi compagni. Ad aggiungersi anche la nonna di Fedez, Luciana e altre persone vicino ai due. Il tutto fatto per offrire un ritratto più completo e autentico della famiglia Ferragnez.

Nicole Morganti, responsabile di Amazon Originals Italia, ha definito the Ferragnez: “Una serie autentica divertente intima sentita e leggera che mostra le vite di una giovane coppia che condivide la propria storia senza filtri”.

Quindi ha aggiunto: “lo fanno con arguta onestà e sorprendente trasparenza, tutte qualità necessarie per diventare un momento di grande intrattenimento e pura passione per i fan e per chi è nuovo della coppia”.