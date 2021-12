Stasera in tv giovedì 2 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in Tv giovedì 2 dicembre 2021. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Nove invece trasmette Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste.

Stasera in tv giovedì 2 dicembre 2021, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Michel Foucault Dante tiene una lezione sul sociologo Foucault che fu perseguitato in quanto omosessuale. L’insegnante desidera che i propri alunni riflettano sull’omologazione e sull’esclusione sociale di chi è considerato diverso. Dante cerca inoltre di confrontarsi con Simone.

Nell’episodio Guy Debord Durante una gita al museo diretto da Cecilia Simone ne approfitta per dare un bacio a Manuel che però lo respinge. Quando Monica scopre che il suo ex fidanzato ha postato un suo video osé, la visita viene sospesa.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda l’ultima puntata Quelli che con Mia Ceran, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. I conduttori oltre a commentare i risultati di Serie A, si occupano anche di temi di attualità, di musica di sport. La trasmissione chiude in anticipo per bassi ascolti.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il film biografico del 2017, Tonya con Margot Robbie. Il film è tratto da una storia vera. Nel 1994 Tonya Harding, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, fu coinvolta in uno scandalo. Suo marito aggredì Nancy Kerrigan, una sua rivale.

Stasera in Tv giovedì 2 dicembre 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della terza dose e dell’ipotesi di obbligo vaccinale. Focus anche sul racket che riguarda l’occupazione delle case popolari. Tra gli ospiti Mariastella Gelmini.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ultimo appuntamento con lo show che festeggia 25 anni. Sul palco del Teatro degli Arcimboldi si alternano numerosi comici storici e new entry.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film fantascienza del 2017, The War- Il pianeta delle scimmie con Andy Serkis. Anno 2028. Cesare ha deciso di dichiarare guerra alla razza umana per vendicare tutte le perdite subite. L’esercito nemico è guidato dal colonnello J. Wesley McCullough.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa dei temi più importanti della politica e dell’economia commentandoli con ospiti presenti in studio ed in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste. Viene raccontato il dramma della madre di quattro figli scomparsa da Costigliole d’Asti il 23 gennaio 2014 e ritrovata 10 mesi dopo senza vita.

I film stasera su Rai Movie, La5

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2010, The Tourist con Angelina Jolie. Frank ha organizzato un viaggio in Italia per riuscire a superare le proprie pene d’amore. Qui conosce l’affascinante Elisa di cui si innamora. Ben presto scopre che è coinvolta in un intrigo internazionale.

La5 alle 21.10, manda in onda il film commedia del 2003, E alla fine arriva polly con Jennifer Aniston. Reuben è stato tradito dalla moglie mentre erano in viaggio in nozze e non crede più nell’amore. Quando però si innamora di Polly metterà in discussione il proprio stile di vita.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2016, Attacco al potere 2 con Gerard Butler. Molti esponenti politici provenienti da molti Stati del mondo partecipano al funerale del Primo Ministro Inglese. La cerimonia funebre si trasforma in un complotto per uccidere i Capi di Stato.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2002, Moonlight mile- voglia di ricominciare con Dustin Hoffman. New England, Anni 70. La figlia di Ben e Jojo viene uccisa durante una lite tra sconosciuti. La coppia e il fidanzato della ragazzo cercano di reagire alla tragedia che hanno appena vissuto.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2012, Natale a quattro zampe con Massimo Boldi. Luca e Sara decidono di investire il proprio denaro aprendo un albergo per animali. In breve tempo la struttura verrà invasa da cani, gatti, pappagalli e conigli.

Stasera in Tv giovedì 2 dicembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2021, State a casa con Dario Aita. Paolo e i suoi amici trascorrono insieme, nello stesso appartamento, il periodo di lockdown. Nel periodo di reclusione forzata le proprie azioni stravolgeranno i loro sogni.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2016, Aspettando il re con Tom Hanks. Il cinquantenne Alan Clay raggiunge l’Arabia Saudita per concludere un affare importante con il re.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film avventura del 2020, Balto e Togo- la leggenda con Brian Presley. Alaska, 1925. Leonhard ha deciso di intraprendere un lungo viaggio a bordo della propria slitta per recuperare le dosi di siero per curare la difterite. La slitta è trainata da Balto e Togo.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2014, Non Stop con Liam Neeson. Mentre è sull’aereo diretto verso Londra, l’agente di sicurezza Marks riceve sul suo cellulare alcuni messaggi. Uno sconosciuto minaccia di uccidere un ostaggio ogni 20 minuti se non riceverà sul proprio conto la somma di 150.000.000 di dollari. Sarà una lotta contro il tempo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2019, Motherless Brooklyn- I segreti di una città con Edward Norton. L’investigatore Lionel è affetto dalla sindrome di Tourette. Nonostante la propria patologia cercherà di portare avanti le indagini sulla morte di un suo amico.