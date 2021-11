Il Contadino Cerca Moglie 2021 diretta 4 novembre: sesta puntata, le pretendenti eliminate

Condividi su







Giovedì 4 novembre, dalle 21.25 su Nove, va in onda la sesta puntata de Il Contadino Cerca Moglie 2021 condotto da Gabriele Corsi.

I protagonisti della quinta edizione del reality sono: Martino (39 anni), dalla provincia di Brescia, Michele (21 anni) dalla provincia di Foggia, Emanuele (30 anni) dalla provincia di Ragusa. A loro si aggiungono Marco (44 anni) dalla provincia di Alessandria e Lorenzo (35 anni) dalla provincia di Arezzo.

La convivenza tra i contadini e le pretendenti prosegue tra scontri e riavvicinamenti.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, la diretta del 4 novembre, Marco

Dopo il riassunto delle puntate precedenti, nella diretta del 4 novembre Marco si è svegliato all’alba per riflettere passeggiando all’aria aperta. Dopo molti minuti raggiunge le tre pretendenti per comunicare loro la sua decisione. Ha intenzione di escludere una di essere per conoscere in maniera più approfondita le altre due.

Marco ha scelto di eliminare Elisabetta, che però non condivide la sua scelta in quanto sperava in un possibile futuro insieme. Marco però cerca di farle comprendere che non rispecchia il suo tipo ideale.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, Emanuele

In Sicilia Emanuele, che è visibilmente teso, ha deciso di portare le ragazze a costruire i muretti a secco. Sara e Martina però colgono il suo malessere. Dopo il lavoro Emanuele comunica loro che ha deciso di invitare a cena Martina per approfondire la conoscenza in un luogo in cui avranno anche la possibilità di pernottare.

Sara si sente esclusa e cerca di sfogarsi con Emanuele.

Il Contadino Cerca Moglie, Martino

In Lombardia intanto Martino deve riconquistare la fiducia di Melissa che si sente trascurata. Decide così di invitarla a cena per poter discutere con tranquillità. Melissa gli rimprovera di essere troppo concentrato su se stesso e sul proprio lavoro. Martino però le spiega che è pronto a cambiare atteggiamento.

L’indomani Martino porta le ragazze in montagna, in particolare nelle zone dedicate al pascolo. Sara però si scaglia contro Martino perché si sente ancora esclusa. Secondo le ragazze la colpa del contadino fa credere loro di essere interessato a tutte e tre.

Il Contadino Cerca Moglie, Michele

In Puglia Maria Rosaria annuncia a sorpresa a Michele e alle due rivali che ha deciso di abbandonare il programma. Michele è molto dispiaciuto ma allo stesso tempo confessa che anche lui non voleva più approfondire la conoscenza con lei.

Il Contadino Cerca Moglie, Lorenzo

In Toscana Michela ha deciso di tagliare i capelli a Lorenzo per ritagliarsi un momento da soli per discutere. Dopo il bacio che si sono scambiati Michela spiega che è infastidita dal fatto che lui continua a corteggiare Gabriella.

