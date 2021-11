Too Large su Real Time la storia di Meghan e Vanessa – anticipazioni

Condividi su







Real Time propone questa sera il reality show Too Large con protagoniste Meghan e Vanessa. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 31 del digitale terrestre.

Too Large Meghan e Vanessa – la storia

A lanciare per prima l’idea di intraprendere il viaggio per poter dimagrire è stata Meghan. Successivamente a lei si è unita Vanessa. Le due amiche hanno tentato insieme di essere aiutate dal dottor Procter per cercare di diminuire la loro taglia e tentare di avere una vita normale, visto che le condizioni di peso a cui erano condannate, non lo permetteva più. Infatti una delle due è dovuta ricorrere anche all’ossigeno in quanto il peso faceva pressione sui polmoni impedendole una giusta respirazione.

Vanessa e Meghan sono apparse nello show di TLC fin dal primo episodio. Vanessa si è unita alla sua migliore amica Meghan cercando di sottoporsi ad un intervento chirurgico per poter diminuire di peso. Nel momento in cui le due amiche hanno intrapreso il loro percorso dimagrante avevano 41 anni.

Meghan ha sempre sperato che Vanessa si unisse a lei nel suo viaggio dimagrante anche se inizialmente sembrava più scettica. Vanessa ha condiviso tutte le sue lotte contro la bilancia, principalmente le chiacchiere maldicenti che gli altri le riversavano addosso. Ma alla fine le due amiche si sono trovate insieme unite dallo stesso obiettivo, ed hanno più volte commentato che, nonostante il grasso in eccesso, il loro cervello funziona ancora, il loro cuore funziona ancora e ambedue sono in grado di provare emozioni.

Meghan e Vanessa come stanno oggi

Vanessa ha dovuto affrontare un percorso di incertezza. Infatti ha detto più volte durante lo show: “So che sarà difficile, ma ci proverò. Sono pronta a fare tutto ciò che è necessario per rimettere in carreggiata la mia vita“. Le due amiche, inoltre, cercano di aggiornare di volta in volta i loro seguaci su Instagram.

Vanessa inizialmente non ha riferito aggiornamenti specifici ma è sempre apparsa nei suoi commenti sicura e felice. È stato il canale TLC A condividere le foto delle due amiche sui social prima e dopo il percorso di dimagrimento.

Meghan invece su Instagram è molto più attiva dell’amica Vanessa. Infatti subito dopo essere uscita dal reality ha pubblicato frequentemente post sul suo percorso all’interno dello show e i suoi aggiornamenti personali per quanto riguarda la perdita di peso.

Una curiosità: al programma ha partecipato anche il fidanzato di Meghan.

