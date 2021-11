Il Contadino Cerca Moglie 2021 diretta 11 novembre: fuori Natasha, Marco sceglie Serena

Condividi su







Giovedì 11 novembre, dalle 21.25 su Nove, è andata in onda la settima e penultima puntata de Il Contadino Cerca Moglie 2021 condotto da Gabriele Corsi.

I protagonisti della quinta edizione sono: Marco (44 anni) dalla provincia di Alessandria, Emanuele (30 anni) dalla provincia di Ragusa, Lorenzo (35 anni) dalla provincia di Arezzo. E ancora Michele (21 anni) dalla provincia di Foggia e Martino (39 anni), dalla provincia di Brescia.

La convivenza tra i contadini e le ragazze sta lentamente arrivando alle battute finali. In vista dell’ultima puntata i protagonisti devono eliminare altre pretendenti.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, diretta 11 novembre, Martino

Nella diretta di giovedì 11 novembre, dopo il consueto riassunto delle puntate precedenti, si inizia con Martino, che vive in Lombardia. Sara, dopo essere stata eliminata, raggiunge la sua stanza per preparare le valigie. Prima di andare via saluta le altre due ragazze.

Successivamente Melissa e Nadia devono cimentarsi alla vendita al dettaglio dei prodotti caseari prodotti da Martino. La più brava ed intraprendente è Nadia.

Dopo la mattinata dedicata alle vendite, Martino decide di trascorrere del tempo con Melissa per conoscerla meglio. Durante la loro cena Melissa scopre un nuovo lato tenero del contadino.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, Michele

In Puglia Michele porta Valentina e Martina a Monte Sant’Angelo il paese dove è cresciuto. Passeggiando tra i vicoli del paese Michele chiede aiuto ad alcuni conoscenti per dedicare una serenata alle due ragazze. Michele è entusiasta perché è molto legato alle tradizioni.

Entrambe si commuovono di fronte alla sorpresa che Michele ha realizzato per loro.

Il Contadino Cerca Moglie, Lorenzo

In Toscana Lorenzo è alle ancora alle prese con 3 pretendenti. Il contadino è molto teso ma trova il coraggio per annunciare alle ragazze che ha deciso di eliminare Natasha. Ha scelto di conseguenza di proseguire il suo percorso con Michela e Gabriella.

Lorenzo è comunque dispiaciuto per Natasha e la aiuta a caricare le valigie in macchina. Per il suo ultimo giorno in compagnia delle due pretendenti rimaste, Lorenzo ha deciso di trascorrere del tempo da solo con entrambe. Inizia con Gabriella alla quale propone un giro in moto e un pranzo insieme.

Il Contadino Cerca Moglie, Emanuele

In Sicilia Emanuele è ancora molto confuso perché non sa chi scegliere tra Sara e Martina. Emanuele e Martina sono appena rientrati dopo la notte trascorsa nella spa. Trovano Sara visibilmente arrabbiata perché si sente trascurata ma quando incrocia lo sguardo di Emanuele riesce rapidamente a calmarsi.

Dopodiché Emanuele chiama in disparte sua sorella per confidarle di non essere pronto a fare la scelta.

Emanuele ha deciso poi di trascorrere il pomeriggio con Sara. Ha organizzato una gita in barca a vela. La sera a sorpresa comunica alle ragazze che andrà a dormire in hotel per poter riflettere in solitudine.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, la scelta di Marco

Nel frattempo Marco, in Piemonte, porta la colazione a Serena e a Jessica. Per lui è già arrivato il momento della resa dei conti ma prima di annunciare la scelta ci tiene molto a ringraziarle per i bei momenti trascorsi insieme. Si è molto affezionato a loro e si commuove mentre le accompagna all’ingresso della fattoria.

Marco viene raggiunto da Gabriele Corsi che gli comunica che Jessica si trova al centro del paese mentre Serena alla stazione. Marco sale rapidamente sulla propria auto per correre alla stazione in quanto ha scelto Serena.

La ragazza però ha deciso di non farsi trovare e gli ha lasciato una lettera. E’ lusingata del fatto che è stata scelta dal contadino ma ammette che tra loro non potrà esserci una relazione duratura, dovuta anche alla differenza d’età. Marco è molto amareggiato ma accetta la sua decisione.

Condividi su