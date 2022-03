Primo Appuntamento, le coppie della nona puntata di martedì 8 marzo 2022

Condividi su

Martedì 8 marzo Real Time trasmette la nona puntata di Primo Appuntamento.

Come accade ogni settimana Flavio Montrucchio ospita nel proprio ristorante alcuni single che sono in cerca dell’anima gemella.

Le coppie del nono appuntamento sono Alessandro e Deborah, Giada e Christian, Michel e Cristina, Daniela e Alberto.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 8 marzo

Il primo ad entrare nel ristorante è Alessandro. Ha 37 anni, viene dalle Marche e fa l’agricoltore. Ha abbandonato la propria carriera da avvocato in quanto era insoddisfatto della propria vita. Nella natura ha ritrovato il proprio equilibrio. Non sa perché è single ma ha molte aspettative per questo primo appuntamento. Sogna di avere una famiglia.

Incontra Deborah che viene dalla provincia di Parma. E’ impiegata in un ufficio di assicurazioni e vive in campagna, vicino ai propri genitori. E’ single da 1 anno e mezzo e le piacerebbe conoscere una persona interessante.

Giada ha 22 anni e ha lavorato in un laboratorio privato di analisi prima di diventare modella di nudo erotico. Gira anche film hard. Ha la passione per i tatuaggi e si definisce nerd. Non riesce a trovare un fidanzato perché non riesce a trovare un ragazzo che accetti il suo mestiere.

Per lei c’è il venticinquenne Christian che abita in Valle D’Aosta. Lavora come personal trainer e da bambino era molto timido. Vorrebbe avere al suo fianco una donna sicura di sé.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 8 marzo

Prossimo protagonista è il ventenne Michel, che ha subito un trapianto di cuore. Ha vissuto per circa tre anni con un cuore artificiale. Attraverso l’arte ha trovato modo di esprimere le proprie emozioni. Frequenta infatti l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Adora dipingere.

Per lei c’è Cristina, che ha 24 anni ed una studentessa universitaria. Non ha ancora trovato una persona con la quale provare una forte sintonia.

Daniela ha 56 anni, viene da Firenze ed è la titolare di un Bed and Breakfast. Il suo uomo ideale deve esser alto, con i capelli e gentile.

Incontra Alberto che ha 51 anni. Vive a Milano Marittima e si definisce all’antica in quanto crede ancora nell’amore e nel romanticismo. E’ affascinato dalle donne dinamiche, eleganti e con le quali affrontare anche discorsi interessanti.

Primo Appuntamento, le cene

Dopo l’imbarazzo iniziale Giada trova il coraggio di rivelare a Christian che gira film a luci rosse. Christian sembra sbigottito e non trova le parole per smorzare i silenzi. Le cena che era iniziata con il migliore degli auspici, cambia atmosfera. A sorpresa Giada e Christian scoprono poi di essere entrambi nerd.

Michel e Cristina discutono dei loro studi. Lui spiega come è nata la sua passione per l’arte, lei per gli studi di psicologia ed astrologia. Cristina riesce a confidare anche di aver sofferto di disturbi alimentari. Entrambi scoprono di essere molto sensibili. Lei racconta di aver avuto una storia importante con un ragazzo più grande lei. Michel invece non ha avuto esperienze sentimentali perché ha dovuto affrontare le conseguenze della sua malformazione al cuore.

Alessandro e Deborah si confrontano invece sulla loro passione per i viaggi. Hanno visitato mete diverse ma entrambi amano scoprire posti nuovi. Deborah inoltre è una grande tifosa di calcio. Lei tifa Juventus, lui invece Torino. Deborah poi racconta di un suo problema di salute che si è fortunatamente risolto al meglio. L’argomento poi si sposta sulle loro passate relazioni sentimentali. Alessandro confida che la sua ex si è sposata dieci mesi dopo averlo lasciato.

Daniela e Alberto scoprono di avere molte passioni in comune. Oltre a lavorare nello stesso settore, hanno una grande passione per il tango. Amano restaurare mobili. Daniela ha avuto un compagno per 22 anni e dalla loro relazione sono nati due figli. Alberto invece non è genitore e stava per sposarsi prima di scoprire che la futura moglie lo ha tradito che il suo migliore amico.

L’evoluzione delle coppie