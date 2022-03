Primo Appuntamento, le coppie dell’ottava puntata di martedì 1 marzo 2022

Condividi su

Martedì 1 marzo torna su Real Time Primo Appuntamento con l’ottava puntata.

Flavio Montrucchio, come accade in ogni puntata, è pronto ad accogliere nel proprio ristorante alcuni single che sperano di trovare l’anima gemella.

Le coppie protagoniste di oggi sono Marco e Luisiana, Romano e Patrizia, Camilla e Alessandro. Torna anche Emanuele che stavolta incontra Natasha.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 1 marzo

Il primo ad entrare nel ristorante è il ventenne Marco, che viene da Bari. Studia informatica e pratica nuoto agonistico da 15 anni. Ama sorprendere le ragazze in quanto crede che in questo modo si possano innamorare più facilmente. E’ molto narcisista e per tale motivo fatica ad avere una relazione stabile.

Incontra la coetanea Luisiana, che viene da Barletta. Il suo sogno è lavorare in un tribunale minorile. E’ una studentessa universitaria ma anche modella.

Il terzo protagonista è il 79enne Romano, che ama particolarmente le donne soprattutto in modo “spirituale”. Ha avuto un matrimonio alla spalle ma la moglie è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Ha una figlia. Scrive poesie d’amore e spera di trovare una compagna con cui trascorrere il resto della vita.

Per lei c’è la 67enne Patrizia, che vive nella provincia di Torino. E’ stata un’insegnante di inglese e ora gestisce un piccolo maneggio con le figlie. Adora leggere, soprattutto romanzi d’amore. Vorrebbe al suo fianco una persona perbene, gentile e colta.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 1 marzo

Torna il quarantunenne Emanuele, che è al suo quarto “Primo Appuntamento” nel programma. Dopo due cene andate male e una in cui la partner non si è presentata, ha deciso di riprovarci.

Incontra Natasha che ha origini francesi ma vive a Roma da 20 anni. E’ arrivata in Italia per la sua passione per l’archeologia, che è diventata poi il suo mestiere.

Camilla invece ha 28 anni, viene da Brescia e lavora in un ufficio di amministrazione. E’ single perché non ha ancora trovato la persona giusta. E’ molto particolare ed esigente. Ha avuto un grave incidente in moto nel quale ha perso il suo fidanzato. Dopo l’incidente cammina con l’ausilio di una stampella.

Alessandro ha 29 anni e lavora come corriere. Ama frequentare la palestra e cerca una donna con la quale costruire una famiglia. Desidera una persona dolce ma allo stesso tempo forte.

Primo Appuntamento, le cene

La cena tra Romano e Patrizia inizia discutendo dei lavori che hanno svolto prima di andare in pensione. Lei racconta i suoi studi all’Estero per perfezionare l’inglese. Romano invece spiega dei suoi tornei di poesia e dello spettacolo teatrale che vorrebbe portare in scena. Sul lato sentimentale scoprono di essere entrambi vedovi da 27 anni.

Marco e Luisiana invece si studiano a fondo per comprendere come agire nel corteggiamento. Lui appare molto spavaldo e sicuro di sé. Anche lei dimostra sin da subito il suo caratterino. Luisiana racconta di aver avuto una storia importante con un ragazzo più grande di lei. Marco ha avuto una sola ragazza a cui si era legato tanto ma non sa dire se sia stato però realmente innamorato.

Emanuele invece racconta a Natasha delle sue precedenti esperienze a Primo Appuntamento per sciogliere il ghiaccio. Lui lavora in una fabbrica di biscotti, mentre lei fa l’archeologa. Natasha ha una figlia di 17 anni che ha disegnato tutti i tatuaggi che la madre ha sul corpo. Il padre della bambina è venuta a mancare pochi giorni prima del parto. Scoprono di avere una passione per i cartoni animati.

Camilla invece trova difficoltà nella cena perché spiega di essere molto difficile nei gusti e non mangia quasi nulla di ciò che trova nel menù. Odia cucinare mentre lui si diletta ai fornelli. Alessandro spiega di non essere particolarmente attratto dai social e crede ancora molto nell’amore. Camilla racconta del suo grave incidente, della morte del fidanzato, dei giorni che ha trascorso in coma.

L’evoluzione delle coppie