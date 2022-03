Finale GF Vip 6, anticipazioni: i concorrenti incontreranno i loro cari

Condividi su

Oggi, lunedì 14 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la finale del GF Vip 6. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, supportato in studio dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sei, al momento, i concorrenti ancora in gioco che possono sperare nella vittoria finale: Delia Duran, Davide Silvestri, Jessica Selassié, Barù, Lulù Selassié e Giucas Casella.

Finale GF Vip, la puntata si aprirà con una eliminazione

La finale del GF Vip 6, però, si aprirà con una eliminazione. Attualmente, infatti, è in corso un televoto tra Jessica e Giucas per decretare il quinto (ed ultimo) finalista. Il vincitore potrà continuare a sperare nella vittoria finale. Il meno votato, invece, sarà eliminato definitivamente dal programma e dovrà seguire il resto della diretta dallo studio.

Nel corso della finale del GF Vip 6, poi, ci sarà spazio per dei momenti di spettacolo. Le ex concorrenti del programma, infatti, saranno protagoniste di una esibizione sulle note di Lady Marmalade. Questo, però, non sarà l’unico momento musicale della serata. Lulù e Jessica Selassié, infatti, saranno raggiunte nella casa dalla sorella Clarissa e le tre si esibiranno in una cover di un brano di Selena Gomez.

Finale GF Vip 6, tante le sorprese previste per i finalisti

Nel corso della finale del GF Vip 6, poi, i concorrenti rimasti nella casa riceveranno molte sorprese e potranno, finalmente, riabbracciare i propri cari. Davide Silvestri, infatti, avrà un incontro con i genitori. Delia Duran, invece, potrà incontrare la sua mamma, che nelle scorse puntate le aveva già fatto avere il proprio sostegno con un videomessaggio. Infine, vi sarà una sorpresa anche per Giucas Casella, che avrà modo di rivedere il figlio James.

Il momento più atteso di tutta la serata, però, sarà relativo alla proclamazione del vincitore. Sui social impazza il toto nomi, con Lulù Selassié e Davide Silvestri che sembrano (almeno alla vigilia) i concorrenti con il maggior supporto sul web.

Dovrebbe essere presente anche Barbara D’Urso

Durante la finale del Grande Fratello Vip 6 dovrebbe poi essere presente anche Barbara D’Urso. La conduttrice, in onda dal lunedì al venerdì con Pomeriggio Cinque, non dovrebbe comunque essere in studio ma, bensì in collegamento. L’ospitata di Barbara D’Urso durante la finale del GF Vip dovrebbe essere l’occasione per presentare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda a partire da domani, martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1.