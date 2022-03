Pechino Express 17 marzo, anticipazioni: i concorrenti alla scoperta della Turchia sud-occidentale

Condividi su

Questa sera, giovedì 17 marzo, andrà in onda alle 21:15 su Sky Uno la seconda puntata di Pechino Express. Dopo l’eliminazione delle TikToker (Anna Ciati e Giulia Paglianiti) avvenuta nella prima puntata, sono nove le coppie che, nel prossimo appuntamento, riprenderanno il loro cammino per la Rotta dei Sultani. A guidare i concorrenti ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Pechino Express 17 marzo, il tragitto della seconda tappa

Nel corso del secondo episodio di Pechino Express i concorrenti affronteranno un tragitto di 446 km. In particolare, le nove coppie rimaste in gara andranno alla scoperta della Turchia sud-occidentale, partendo da Konya per arrivare al traguardo posto nell’area archeologica di Pamukkale.

In totale, i concorrenti saranno protagonisti di dieci episodi e percorreranno un viaggio di oltre settemila km. Dopo le tappe in Turchia, infatti, il programma si sposterà per i paesaggi dell’Uzbekistan, della Giordania e degli Emirati Arabi. La finale sarà ambientata a Dubai.

Pechino Express è alla sua prima stagione su Sky ed è stata prodotta da Sky Original. La realizzazione del reality, invece, è stata curata dalla Banijay Italia.

Pechino Express 17 marzo, una coppia rischierà l’eliminazione

Anche nell’episodio di Pechino Express del 17 marzo i concorrenti saranno provvisti solo di uno zaino e di un budget di 1 euro al giorno a persona. In questo secondo episodio, dovranno affrontare numerose prove, cimentandosi nei settori dell’agricoltura, dell’ittica e dell’allevamento.

La prova d’immunità della puntata del 17 marzo di Pechino Express si svolgerà presso il Lago di Egerdir, luogo di villeggiatura molto noto in Turchia. Le coppie, che non saranno immuni a momenti di incomprensione, arriveranno alla fine al traguardo di Pamukkale. Qui verrà svelata la coppia vincitrice della puntata. Inoltre, il pubblico scoprirà anche la coppia che ha tagliato il traguardo per ultima e che, per questo, sarà a rischio eliminazione.

Le coppie rimaste in gioco

Nel corso dell’episodio di Pechino Express in onda il 17 marzo il pubblico vedrà all’opera ancora nove coppie di concorrenti. Di seguito, l’elenco dei concorrenti presenti al blocco di partenza.

Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri;

Padre e Figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara;

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini;

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio;

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale;

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone;

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes;

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi;

Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

La puntata di Pechino Express del 17 marzo sarà visibile anche in streaming su NOW e su Sky Go.