Vite al Limite 10: la storia di Larry Myers protagonista della dodicesima puntata

Condividi su

Larry Myers è il protagonista dell’undicesima puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Larry Myers

Il percorso di Larry Myers inizia quando pesava ben 900 libbre, ovvero 410 kg. Larry ha avuto in passato una vita molto travagliata, ha 45 anni e viene da Albany nello Stato di New York.

Quando è apparso per la prima volta nel programma americano My 600 LB Life, ha ammesso di essere costantemente torturato dalla sua corporatura massiccia. Larry ha avuto molti problemi di salute. Infatti oltre a convivere con l’asma, l’apnea notturna, la tiroide e la depressione, ha anche lottato contro un linfedema esterno alla gamba destra, che ha contribuito a rendere ancora più difficile la sua mobilità. Perciò Larry non riusciva a stare in piedi per più di quattro minuti ed aveva bisogno di un bastone per poter deambulare.

La sua situazione sanitaria disastrata risale alla sua infanzia. Larry infatti è cresciuto in una famiglia apparentemente felice con i genitori e tre sorelle. Ma ha iniziato ad ingrassare molto presto perché sua madre gli dava troppo da mangiare.

Sfortunatamente però questa abitudine materna è diventata per lui una vera consuetudine di vita. Una consuetudine che si è unita anche alla dislessia per cui Larry è stato vittima di bullismo a scuola. La sua condizione è drammaticamente precipitata Quando dopo poco tempo ha perso contemporaneamente, prima il giovane nipote Little Larry e successivamente nel giro di 8 mesi entrambi i genitori.

Come sta oggi Larry Myers

Successivamente Larry decide di recarsi dal dottor Nowzaradan per perdere il peso necessario per un intervento di bypass gastrico. Ed era infatti riuscito a perdere, grazie al regime alimentare del dottor Nowzaradan più di 600 libbre.

Tuttavia, incapace di affrontare il dolore e la depressione i suoi sforzi sono stati sprecati ed è tornato così a pesare 648 libbre dopo aver perso un’altra sorella. Questo ennesimo dolore ha fatto scattare in lui la molla dello spirito di sopravvivenza. Si è abituato subito alla situazione che gli prescriveva il dottor Nowzaradan per fargli tentare un secondo bypass gastrico dandogli così una nuova possibilità.

Nel percorso del reality show Larry Myers si era trasferito definitivamente a Houston in Texas ed aveva perso ben 119 libbre. In queste condizioni il dottor Nowzaradan gli ha concesso il secondo intervento che gli ha permesso anche di migliorare la sua mobilità attraverso esercizi extra ed una dieta equilibrata.