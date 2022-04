Vite al Limite 10: la storia di Lisa Ebberson protagonista della tredicesima puntata

Condividi su

Lisa Ebberson è la protagonista della tredicesima puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di Lisa Ebberson

Il percorso di Lisa Ebberson inizia quando pesava ben 637 libbre, ovvero 289 kg. All’epoca aveva 51 anni ma sui social si ipotizzava che Lisa in realtà fosse più grassa di quanto avesse dichiarato. Sempre sui social infatti ci si chiedeva quale era stata l’ultima volta che era stata pesata ufficialmente.

Questa sensazione l’ha avuta anche il dottor Nowzaradan, che non ha mai incontrato la donna di persona, ma la consapevolezza era di un peso molto più elevato di 637 libbre.

Lisa si impegnò a fare di quel peso un punto di partenza per un percorso che l’avrebbe portata a dimagrire notevolmente. La donna è stata sempre costretta a stare al letto.

Ha rivelato lei stessa alle telecamere del dottor Nowzaradan di non potersi alzare negli ultimi 4 anni. La donna avrebbe anche riferito al dottor Now che se si fosse alzata in piedi sulla caviglia, l’osso sarebbe uscito fuori e avrebbe perforato addirittura la pelle. Non si sa se questo evento sia mai accaduto.

Inoltre al dottor Now aveva anche dichiarato di avere incontrato uno psicoterapeuta che le aveva chiaramente detto di non poterla aiutare perché irrecuperabile. La sua ossessione per il cibo cresceva a dismisura. Invece poco dopo qualcosa è cambiato.

Nell’ottobre del 2021 sia Lisa che il suo compagno Randy, un uomo di 62 anni, risultano positivi al covid-19. E vengono ricoverati in ospedale. Sorprendentemente Lisa riesce a sopravvivere e perde anche 80 libbre, circa 36 kg. Purtroppo però il suo compagno Randy non ce la fa ed è morto a metà novembre.

Come sta oggi Lisa Ebberson

Lisa si rivolge così al dottor Paradise dopo la morte improvvisa di Randy. Il medico cerca di darle consigli migliori su come affrontare il dolore. Ma ammette che purtroppo l’unico miglior guaritore non è altro che il trascorrere del tempo.

Intanto alcuni amici cominciano a prendersi cura di lei tanto che le sono accanto a rotazione 24 ore su 24. L’incontro con le telecamere del dottor Nowzaradan si rivela poco fruttuoso. Infatti Lisa ebbe un ultimo colloquio con lui prima di lasciare il programma via Skype.

È molto difficile sapere altre notizie sul proseguimento del percorso della donna. Infatti non ha più pubblicato aggiornamenti sui social network, in particolare su Facebook, da quando è morto il suo compagno Randy.